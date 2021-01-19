На Закарпатті скасовано всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов, - Кремінь

Всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на звернення Уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя до генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо забезпечення скасування досі діючих протиправних рішень окремих обласних та місцевих рад про функціонування регіональних мов, до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови прийшов лист Закарпатської обласної прокуратури, в якому повідомляється про те, що рішенням Берегівської районної ради №40 від 29.12.2020 визнано такими, що втратили силу рішення про регіональні мови Берегівської та Виноградівської районних рад", - скуазано в повідомленні.

Зазначається, що, таким чином, всі рішення органів місцевого самоврядування про функціонування регіональних мов на території Закарпатської області скасовано.

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