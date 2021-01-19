Понад 58 тис. українців з інсультом пролікували безкоштовно в 2020 році, - НСЗУ

В Україні отримали безкоштовне лікування понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацслужби здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Україні 191 медичний заклад має договори з НСЗУ на стаціонарне лікування інсульту. Ці установи уклали з НСЗУ договори на загальну суму понад 1,54 млрд гривень. Тариф на лікування цього захворювання з 1 липня минулого року додатково збільшили - з 19 332 грн до 26 947 грн.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, в рамках Програми медичних гарантій торік безоплатно проліковано понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом. Найбільшу кількість пацієнтів з гострим мозковим інсультом безоплатно проліковано в Києві - 4800, в Харківській області - понад 4700 і в Дніпропетровській - 4300", - наголошується в повідомленні.

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