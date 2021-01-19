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Новини
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Понад 58 тис. українців з інсультом пролікували безкоштовно в 2020 році, - НСЗУ

Понад 58 тис. українців з інсультом пролікували безкоштовно в 2020 році, - НСЗУ

В Україні отримали безкоштовне лікування понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацслужби здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Україні 191 медичний заклад має договори з НСЗУ на стаціонарне лікування інсульту. Ці установи уклали з НСЗУ договори на загальну суму понад 1,54 млрд гривень. Тариф на лікування цього захворювання з 1 липня минулого року додатково збільшили - з 19 332 грн до 26 947 грн.

"За даними електронної системи охорони здоров'я, в рамках Програми медичних гарантій торік безоплатно проліковано понад 58 тисяч пацієнтів з інсультом. Найбільшу кількість пацієнтів з гострим мозковим інсультом безоплатно проліковано в Києві - 4800, в Харківській області - понад 4700 і в Дніпропетровській - 4300", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

МОЗ (5390) лікування (607) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+9
Под бесплатным лечением, имется ввиду, пользование койкой и тумбочкой?
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19.01.2021 16:44
+8
Покажите хоть одного живого , бесплатно пролеченного.Свистеть не мешки ворочать.
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19.01.2021 16:43
+5
Наглая ложь
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19.01.2021 16:53
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Покажите хоть одного живого , бесплатно пролеченного.Свистеть не мешки ворочать.
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19.01.2021 16:43 Відповісти
Под бесплатным лечением, имется ввиду, пользование койкой и тумбочкой?
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19.01.2021 16:44 Відповісти
А, холодильник,туалет и розетку забыл.
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19.01.2021 16:45 Відповісти
Наглая ложь
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19.01.2021 16:53 Відповісти
Для чиновников из нацслужбы здоровья главное "отчитаться о проделанной работе" и получить премию. Они же живут и лечатся в другой Украине.
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19.01.2021 17:03 Відповісти
В 2019 году мама попала с инсультом в Киеве в больницу. Бесплатно говорите ???? Брешете !
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19.01.2021 17:24 Відповісти
Понад 58 тис. українців з інсультом пролікували безкоштовно в 2020 році, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 6863

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19.01.2021 17:33 Відповісти
Я очень не везучий.Мне вечно не удаются купить дешевые(есть такие) лекарства- отвечают:уже закончились. С инсультом вообще капец эти ежедневные,после обхода,назначения врача с длинющим списком лекарств.Первая неделя до 300гр в день.В конце третьей недели-200гр/день...Бесплатно лечат только избранных....депутатов и .....
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19.01.2021 17:48 Відповісти
Самая коррумпированная сфера. Шантаж и вымогательства в каждом кабинете. А по бумагам и я могу...
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19.01.2021 20:29 Відповісти
У кожній лікарні, яка підписала договір, повинен у вестибюлі висіти список наявних ліків і матеріалів. Так як це кілька років тому спостерігав у Кременчуцькому роддомі. Електронні рецепти діють. Не на всі ліки, але частина їх за таким рецептом безкоштовна. Вимагайте у лікаря офіційний рецепт. а не писульку без підпису.
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19.01.2021 21:15 Відповісти
Ті хто платив- не жалівся на побори, хто не платив-уже не мають змоги жалітися.
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19.01.2021 21:38 Відповісти
Безплатно!? Ничего себе! Пусть все эти куррупционеры лечаться от инсульта бесплатно!
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19.01.2021 22:01 Відповісти
 
 