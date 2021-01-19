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Новини Коронавірус і карантин
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Студенти після 24 січня мають навчатися в змішаному форматі або очно, - Шкарлет

Студенти після 24 січня мають навчатися в змішаному форматі або очно, - Шкарлет

За сприятливої ​​санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної та вищої освіти повинні після 24 січня продовжити навчання в змішаному форматі або очно, вважає міністр освіти Сергій Шкарлет.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Професійно-технічна, фахова передвища та вища освіта – навчання після 24 січня. Позиція МОН така: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно", - зазначив Шкарлет.

За його словами, Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання.

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"Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів", - додав міністр..

Студенти після 24 січня мають навчатися в змішаному форматі або очно, - Шкарлет 01

Автор: 

карантин (18172) Міносвіти (1409) вища освіта (208) студенти (429) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шкарлет (353) локдаун (339)


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Давайте тогда, уже с 26 лучше. 25го Татьянин день рождения Бубочки. Отпразднуют и вперед)))
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19.01.2021 16:42 Відповісти
Да они уже лет десять работают со второго курса в смешанном формате .
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19.01.2021 16:44 Відповісти
Якщо судити з суперечливих "меседжів" пліснявої влади...
Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8962
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19.01.2021 16:45 Відповісти
Студенты после 24 января должны учиться в смешанном формате или очно, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4988
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19.01.2021 16:46 Відповісти
и федрыч на заднем плане их благословляет
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19.01.2021 16:50 Відповісти
Фотка реальная?
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19.01.2021 17:23 Відповісти
З неповагою до тебе, міністр-плагіатор.
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19.01.2021 17:04 Відповісти
 
 