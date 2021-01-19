Студенти після 24 січня мають навчатися в змішаному форматі або очно, - Шкарлет
За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної та вищої освіти повинні після 24 січня продовжити навчання в змішаному форматі або очно, вважає міністр освіти Сергій Шкарлет.
Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Професійно-технічна, фахова передвища та вища освіта – навчання після 24 січня. Позиція МОН така: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно", - зазначив Шкарлет.
За його словами, Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання.
"Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів", - додав міністр..
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Татьяниндень рождения Бубочки. Отпразднуют и вперед)))