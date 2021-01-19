У разі добудови "Північного потоку-2" Україна втрачатиме близько $1,5 млрд щорічно, - Марченко
Втрати України в разі добудови російського газопроводу "Північний потік-2" становитимуть близько $1,5 млрд щорічно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну, про це заявив міністр Сергій Марченко.
"Ми втратимо свої транзитні можливості, наша інфраструктура буде простоювати. Це втрата ресурсів і втрата робочих місць - всього приблизно 1,5 мільярда доларів на рік", - зазначив глава Мінфіну.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Газпром" припускає, що морський газопровід "Північний потік-2" може бути не добудований через політичний тиск.
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+7 Ося Задунайский
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Даже Румыния в него впряглась, хотя от южного потока ей велели отказаться
и не украина теряет , а вы козлы
Поэтому и слезы льют крокодильи...
Українцям вже втрачати нічого...
да его по всей стране скорее не будет, так как всё идет из транспортного газопровода и компенсируются объемы уже на выходе...
нитка в одну сторону, переделывать её нет ни смысла ни денег.
Слив засчитан. Прав был куратор - ты дебил.
-контракты никаким образом не могут остановить войну, потому что боевые действия считаются форсмажором и освобождают от выполнения обязательств.
-в случае если бы Украина из-за боевых действий остановила транзит - это Украине а не свинорашке нужно было бы заявлять об форсмажорных обстоятельствах.
-в случае захвата Украины свинорашкой, свинорашка бы захватила и газопровод))))
Если ты из тех наивных, которые думают, что в случае полномасштабной войны Украина сможет сопротивляться и не отдать газовую трубу - советую сравнить армии двух стран, и посмотреть фото-видео материалы развалин Алеппо.
Да, и с зедебилами и опзж как раз нам в НАТО дорога)))) Молдову скорее в НАТО возьмут)))
И почему он должен не идти? Типа Украина перекроет вентиль потому что свинорашка напала? Ну так тогда к Украине будут арбитражные претензии а не к свинорашке)))
А самих боевых действий недостаточно для того чтобы объявить форсмажор. Нужно будет еще доказать, что боевые действия непосредственно сделали невозможным транзит газа, например трубы взрывами разнесло, и при этом еще доказать что не сами подорвали а имеенно агрессор это сделал.
При Порошенко Украина заручилась мировой поддержкой, иностранными инвестициями, свиноросии ввели санкции, выгнали из ПАСЕ
При Зеленском свинорашка вернулась в ПАСЕ, инвесторы подают иски на Украину, Европа заговорила об отмене санкций, и чмо болотное зеленое вообще уже никуда не зовут выступать)))