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Новини
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Мета - досягти кліматичної нейтральності в 2050 році - цілком реальна для України, - Петрашко

Мета - досягти кліматичної нейтральності в 2050 році - цілком реальна для України, - Петрашко

На горизонті 2050 року Україна стане економічно успішною і кліматично нейтральною державою. Для цього нам треба правильно поставити рамки кліматичної трансформації найближчими роками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Переконаний, що мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України. Якщо розібрати стратегію Європейського Зеленого Курсу, а також програмні документи ЄС щодо циркулярної економіки та сільського господарства (Farm to Fork), то ми побачимо, що в Україні багато елементів цих політик вже впроваджується. Україна є союзником у досягненні кліматичних цілей на континенті. Ми не лише маємо амбіції, ми розуміємо, що спільно нам буде легше досягти цих цілей", - прокоментував Міністр.

Петрашко повідомив, що дискусія щодо економічної стратегії, яку оголосив днями Уряд, має завершитися формуванням економічної стратегії на основі кліматичної трансформації.

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"Для самого ЄС Європейський зелений курс – це, передусім, економічна стратегія, стратегія сталого розвитку і зростання. Такою ж мовою має бути написана і економічна стратегія України. Не заради модних віянь, а для того щоб бути зрозумілими світу і інвесторам і давати чіткий сигнал бізнесу – наступні десятиліття будуть епохою кліматичної трансформації економіки", - наголосив Ігор Петрашко.

Крім того, міністерство має намір оформити свою політику щодо розвитку циркулярної економіки у самостійну стратегію і продовжувати діалог з бізнесом щодо її реалізації.

Автор: 

інвестиції (2049) Петрашко (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+7
Даже фантасты в шоке от наших чиновников.
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19.01.2021 16:56
+3
Байки про человеческий фактор в в глобальном потеплении та радуют
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19.01.2021 16:58
+2
да все вроде за мир во всем мире..
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19.01.2021 16:59
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Даже фантасты в шоке от наших чиновников.
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19.01.2021 16:56 Відповісти
Байки про человеческий фактор в в глобальном потеплении та радуют
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19.01.2021 16:58 Відповісти
да все вроде за мир во всем мире..
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19.01.2021 16:59 Відповісти
"Убежден, что цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины. Если разобрать стратегию Европейского Зеленого Курса, а также программные документы ЕС по циркулярной экономике и сельскому хозяйству (Farm to Fork), то мы увидим, что в Украине много элементов этих политик уже внедряется. Украина является союзником в достижении климатических целей на континенте. Мы не только имеем амбиции, мы понимаем, что совместно нам будет легче достичь этих целей", - подчеркнул министр.

Чем то напомнило
Цель достичь климатической нейтральности в 2050 году вполне реальна для Украины, - Петрашко - Цензор.НЕТ 7098
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19.01.2021 17:00 Відповісти
Ой нееее!

Оно и пары слов из указанных не знает!
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19.01.2021 17:05 Відповісти
Зато талант выдать целую тираду по сути ни о чем у него безусловно есть. Зато как звучит, как звучит... У него же вообще бессмыслица в контексте возможностей страны. Атомную энергетику гробим. Зеленую, полностью дотационную, двигаем. Какая нахер климатическая нейтральность? Будем мы от углеводородов зависеть еще не одно десятилетие. Возможно не в столь большой степени, но все же. Короче бессмысленная утопия.
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19.01.2021 17:21 Відповісти
Не талант, СВЕРХнаглость недоучки, понахватавшегося ДАЖЕ не вершков, а так проходя мимо...
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19.01.2021 17:54 Відповісти
Нам би з зелебубами до літа 2021 року дотягнути....
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19.01.2021 17:01 Відповісти
буба вето на ветра с морозами наложит...
а шо ждать-то сэрэдынкы столиття?
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19.01.2021 17:12 Відповісти
А к 2099 году ...
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19.01.2021 17:15 Відповісти
Пацаны, вы не писатели-фантасты. Нахер ты мне лепишь про 2050 год, если я до него не доживу. Вас назначили сегодня, делай что то в 2021 году или приходи в министры в 2050...
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19.01.2021 17:28 Відповісти
в 2050 году/ Мыслить надо глубже, ширше, дальше. Как мыслит начальник: Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль
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19.01.2021 17:43 Відповісти
Я планов наших люблю громадьо!
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19.01.2021 18:28 Відповісти
Здорово, хотел бы я жить в вашей стране.
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19.01.2021 20:13 Відповісти
 
 