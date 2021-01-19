Мета - досягти кліматичної нейтральності в 2050 році - цілком реальна для України, - Петрашко

На горизонті 2050 року Україна стане економічно успішною і кліматично нейтральною державою. Для цього нам треба правильно поставити рамки кліматичної трансформації найближчими роками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це заявив міністр Ігор Петрашко.

"Переконаний, що мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України. Якщо розібрати стратегію Європейського Зеленого Курсу, а також програмні документи ЄС щодо циркулярної економіки та сільського господарства (Farm to Fork), то ми побачимо, що в Україні багато елементів цих політик вже впроваджується. Україна є союзником у досягненні кліматичних цілей на континенті. Ми не лише маємо амбіції, ми розуміємо, що спільно нам буде легше досягти цих цілей", - прокоментував Міністр.

Петрашко повідомив, що дискусія щодо економічної стратегії, яку оголосив днями Уряд, має завершитися формуванням економічної стратегії на основі кліматичної трансформації.

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"Для самого ЄС Європейський зелений курс – це, передусім, економічна стратегія, стратегія сталого розвитку і зростання. Такою ж мовою має бути написана і економічна стратегія України. Не заради модних віянь, а для того щоб бути зрозумілими світу і інвесторам і давати чіткий сигнал бізнесу – наступні десятиліття будуть епохою кліматичної трансформації економіки", - наголосив Ігор Петрашко.

Крім того, міністерство має намір оформити свою політику щодо розвитку циркулярної економіки у самостійну стратегію і продовжувати діалог з бізнесом щодо її реалізації.