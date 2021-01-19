Кіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо

Російський виконавець Філіп Кіркоров не зможе в'їхати до Литви впродовж п'яти років.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомило литовське міністерство внутрішніх справ, департамент міграції на прохання МЗС у вівторок вніс співака на п'ять років до списку небажаних у Литві осіб.

Заборона на в'їзд до Литви для Кіркорова набирає сили з 19 січня.

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не слід терпіти в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція щодо питання таких виконавців, тому сумнівів із приводу включення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло", - заявив глава МВС Агне Білотайте.

Читайте також: МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну, вказавши, що цей відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

За словами Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму "суттєво шкодить національній безпеці Литви". Міністр обіцяв, що Литва буде систематично давати оцінку всім особам, яких Росія "намагається використовувати для просування своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви".