Кіркорову на 5 років заборонено в'їзд до Литви: Тих, хто виправдовує окупацію Криму, терпіти не будемо
Російський виконавець Філіп Кіркоров не зможе в'їхати до Литви впродовж п'яти років.
Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомило литовське міністерство внутрішніх справ, департамент міграції на прохання МЗС у вівторок вніс співака на п'ять років до списку небажаних у Литві осіб.
Заборона на в'їзд до Литви для Кіркорова набирає сили з 19 січня.
"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не слід терпіти в жодній демократичній державі. У нас однозначна позиція щодо питання таких виконавців, тому сумнівів із приводу включення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло", - заявив глава МВС Агне Білотайте.
Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну, вказавши, що цей відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".
За словами Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму "суттєво шкодить національній безпеці Литви". Міністр обіцяв, що Литва буде систематично давати оцінку всім особам, яких Росія "намагається використовувати для просування своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви".
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хрен вам будет без соли, а не Юрмала с золотыми песками
не зупиняйтесь, є ще багато непаленої вати
95й квартал, наприклад
пєши ісчо
Литвин, согласен, или тоже такой?
На рахунок Білорусії - на жаль, не буде у вас нічого, ви не досягли критичної маси. Можливо, в майбутньому...
Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба… Одно слово - румын.
- Так он болгарин.
- Да? Какая разница?