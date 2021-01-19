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Новини Приватбанк
2 021 16

ВРП залишила без розгляду скаргу "Приватбанку" на дії судді Печерського райсуду Вовка у справі проти Суркісів

ВРП залишила без розгляду скаргу

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 18 січня постановила залишити без розгляду та повернути ПриватБанку скаргу щодо судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в результатах засідання ВРП, розміщених на його сайті у вівторок.

Причини такого рішення в тексті результатів засідання не пояснюються.

Як повідомлялося, на початку грудня "Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на 1,1 тис. сторінок на дії судді Печерського районного суду Києва Вовка.

2 вересня 2020 року, суддя Печерського райсуду Києва Вовк повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку" обслуговувати їхні депозити, розмішені до націоналізації банку на рахунках його кіпрської філії, і цей порядок передбачає стягнення цих коштів на користь позивачів. Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить $347,374 млн (з них близько $102 млн - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

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Суд також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна "Приватбанку" в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів зазначену суму.

Згідно з позицією "Приватбанку", відповідні договори компаній Суркісів до теперішнього часу вважаються виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії.

Автор: 

Суркіс (320) Вовк суддя (41) Приватбанк (2431) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+7
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 7861
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19.01.2021 17:24
+7
Ряженые гниды и твари. Всех на фонари.
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19.01.2021 17:26
+7
Зебіли, це ваш клоун бубочка в 2019-му в турбомонорежимі змінив законодавство про судову реформу та кадри в ВРП і ВККС.
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19.01.2021 17:50
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нипанятно...так беня нагрел суркисов чы навпакы?
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19.01.2021 17:18 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 19:54 Відповісти
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 8981
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19.01.2021 17:20 Відповісти
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 7861
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19.01.2021 17:24 Відповісти
Ряженые гниды и твари. Всех на фонари.
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19.01.2021 17:26 Відповісти
ВСП оставил без рассмотрения жалобу "Приватбанка" на действия судьи Печерского райсуда Вовка в деле против Суркисов - Цензор.НЕТ 5306
показати весь коментар
19.01.2021 17:28 Відповісти
Зебіли, це ваш клоун бубочка в 2019-му в турбомонорежимі змінив законодавство про судову реформу та кадри в ВРП і ВККС.
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19.01.2021 17:50 Відповісти
кто бы сомневался
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19.01.2021 18:11 Відповісти
Це ж треба бути такою продажною гнидою вовкосуркісом!
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19.01.2021 18:48 Відповісти
Платити "бідним" Суркісам будуть з наших кишень!
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19.01.2021 18:49 Відповісти
Все, что нажито непосильным трудом Суркисов - неприкосновенно.
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19.01.2021 18:56 Відповісти
Судівська мафія.
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19.01.2021 21:23 Відповісти
.

зеля, ты чмо и козел
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19.01.2021 22:08 Відповісти
цікаво, і яке ж це офшорно-карамельне мудило проводило судову реХВорму цих судових ...ДАРАСІВ?
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19.01.2021 22:46 Відповісти
 
 