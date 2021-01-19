ВРП залишила без розгляду скаргу "Приватбанку" на дії судді Печерського райсуду Вовка у справі проти Суркісів
Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 18 січня постановила залишити без розгляду та повернути ПриватБанку скаргу щодо судді Печерського районного суду Києва Сергія Вовка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в результатах засідання ВРП, розміщених на його сайті у вівторок.
Причини такого рішення в тексті результатів засідання не пояснюються.
Як повідомлялося, на початку грудня "Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на 1,1 тис. сторінок на дії судді Печерського районного суду Києва Вовка.
2 вересня 2020 року, суддя Печерського райсуду Києва Вовк повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "Приватбанку" обслуговувати їхні депозити, розмішені до націоналізації банку на рахунках його кіпрської філії, і цей порядок передбачає стягнення цих коштів на користь позивачів. Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить $347,374 млн (з них близько $102 млн - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).
Суд також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна "Приватбанку" в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів зазначену суму.
Згідно з позицією "Приватбанку", відповідні договори компаній Суркісів до теперішнього часу вважаються виконаними, оскільки в 2016 році під час проведення націоналізації їх обміняли на акції додаткової емісії.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
зеля, ты чмо и козел