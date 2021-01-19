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Новини
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ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО з непідтвердженим статусом, - Гармаш

ОБСЄ допустила на засідання ТКГ

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш повідомив, що на засіданні політичної підгрупи ТКГ у вівторок були присутні так звані "громадські радники" з непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Україна, Росія та ОБСЄ, виявляється, ведуть переговорний процес з "офіційними представниками ЛНР-ДНР"? А вони в курсі? Я вперше сьогодні почув", - написав Гармаш.

Зокрема, представник ОРЛО в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник у своєму телеграм-каналі написав повідомлення, в якому говорилося про те, що "сьогодні вперше в засіданні політичної групи Контактної групи візьмуть участь громадські радники від ЛНР і ДНР". Попри те, що зміни в делегації не затверджувалися МЗС РФ, представниця ОРДО Михайлова заявила, що повідомила нотою МЗС "про склад нашої делегації".

"При цьому ноти МЗС РФ на адресу учасників ТКГ не надходило. Представник російської делегації заявив, що Москва завжди повідомляє нотою МЗС про зміни в складі своєї делегації. А до інших "делегацій" МЗС Росії стосунку не має. Звичайно, МЗС України теж не робив ноти про участь у Мінському процесі "громадських радників від ЛНР-ДНР". Тоді які "МЗС" і куди направили свої "ноти"? Це питання залишилося без відповіді", - зазначив Гармаш.

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За його словами, координатор підгрупи від ОБСЄ П'єр Морель не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників.

"Таким чином, профанація Мінських переговорів стосовно Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу ... Дивні переговори, якщо вони ведуться незрозуміло з ким", - написав Гармаш.

При цьому він зазначив, що т.зв. "громадські радники" на засіданні у вівторок "не сказали ні слова". "Але важливо те, що ОБСЄ проковтнула їхню появу, не поцікавившись ні статусом, ні дипломатичною процедурою їх допуску. І, навіть, не взявши на себе відповідальність за їхню технічну появу в процесі! Хоча процес технічно організовує виключно ОБСЄ! Тобто, тепер Москві в рамках ТКГ можна взагалі все?! ", - додав представник.

"Ми не зірвали процес, враховуючи, що ця провокація, швидше за все, була приурочена до візиту в Київ нового головуючого в ОБСЄ - міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде. Але післязавтра нас, судячи з усього, чекає бурхливе засідання ТКГ", - резюмував Гармаш.

ОБСЄ допустила на засідання ТКГ громадських радників ОРДЛО з непідтвердженим статусом, - Гармаш 01
ОБСЄ допустила на засідання ТКГ громадських радників ОРДЛО з непідтвердженим статусом, - Гармаш 02

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+21
Наслідки перемовин Єрмака з Козаком.
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19.01.2021 17:37
+16
...координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. Источник: https://censor.net/ru/n3242756
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3311
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19.01.2021 17:40
+14
Кацапня прёт бульдозером,зная что ей нужно-поглощение Украины. Что нужно всяким д'ерьмакам и бубочкам- остаётся лишь догадываться.
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19.01.2021 17:34
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ОБСЄ вигнати з ганьбою з України!
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19.01.2021 17:33 Відповісти
Кацапня прёт бульдозером,зная что ей нужно-поглощение Украины. Что нужно всяким д'ерьмакам и бубочкам- остаётся лишь догадываться.
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19.01.2021 17:34 Відповісти
да, что там догадываться - подмахнуть паРашке и срубить на этом бабла....
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19.01.2021 18:01 Відповісти
Рашинська прокладка обсе знов притягнула мавп з "молодих рєспублик".
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19.01.2021 17:36 Відповісти
Наслідки перемовин Єрмака з Козаком.
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19.01.2021 17:37 Відповісти
А почему вы не прервали переговоры с этими макаками?
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19.01.2021 17:39 Відповісти
Спитай у Кравчука, https://censor.net/ru/user/464262...
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 685
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19.01.2021 17:41 Відповісти
...координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников. Источник: https://censor.net/ru/n3242756
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3311
показати весь коментар
19.01.2021 17:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1351264306701217793 20 ч

Нужно подождать. Они подошли к красной линии,но ещё не перешагнули
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19.01.2021 18:58 Відповісти
Хренцузи, професійні зрадники. Лягли під Гітлера, залишивши Британію саму, хоча була ще армія і ресурси. "Щоб уникнути зайвих жертв". Зараз виляють хвостом перед кремлівським пацюком ...
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19.01.2021 19:33 Відповісти
Довелось декілька разів спілкуватись з ....цією організацією...-.тільки білі крузаки з турбонадувом гарні - все останнє- ..прах и тлен..
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19.01.2021 17:54 Відповісти
прігласітє ще обществєнніков азірова з януковічєм.
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19.01.2021 18:06 Відповісти
Ці терористи присутні на ФБ в повній «красі»!!!! Сьогодні послав Дейнего месидж але факт залишається фактом і це при цьому, що діючого президента Америки забанили на всіх площадках!
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19.01.2021 18:10 Відповісти
В терориста Дейнего 2,075 підписників!!!
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19.01.2021 18:13 Відповісти
"Мы не сорвали процесс, учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена к визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде." - так может наоборот стоило сорвать это "заседание и напихать по самые гланды этой шведской курице за подобные художества. Потому что все это очень напоминает реакцию, (вернее ее полное отсутствие) зебила сразу после выборов на начало раздачи кацапских паспортов на оккупированных территориях, сглотнули и дальше ждем "уступок" кремля. А теперь, раз вы это схавали, то теперь сепары будут официальной стороной переговоров.
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19.01.2021 18:17 Відповісти
А треба було у знак протесту проти появи невідомих людей на перемовинах встати й вийти. Перемовини з маріонетками терористів ******* не ведуть розумні люди.
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19.01.2021 18:23 Відповісти
Який статус може бути у терорістів ? Тільки неподтверджений.
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19.01.2021 18:25 Відповісти
Пока кацапский народ нищенствует, кремль скупает обсе.
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19.01.2021 18:48 Відповісти
"українська сторона не зірвала процес". ОСЬ Це якраз і є прояв комплексу меньшовартості. кацапи в такій ситуації відразу припинили б зустріч. А нам серуть на голову, а ми мовчки струшуємо гівно.
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19.01.2021 19:30 Відповісти
координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос статуса участников.
"Таким образом, профанация Минских переговоров по Донбассу доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры если они ведутся непонятно с кем", - написал Гармаш.Источник: https://censor.net/ru/n3242756

Приднестровье в чистом виде.
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19.01.2021 20:26 Відповісти
ну от, а влада суспільство кормить лапшою про тупик у мінських домовленостях а тим часом кремль свої забаганки потихеньку пропихає. невже вся країна перетворюється в "95 квартал"?
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19.01.2021 20:27 Відповісти
"Но важно то", что це ви проковтнули іх появлення. Це сдача Украіни в першу чергу вами, во главе с комунякой Кравчучкой та агентом фсб кловуном
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19.01.2021 20:49 Відповісти
квартально-зелені ...ДАРАСИ на чолі з оманським кондомом!
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19.01.2021 22:48 Відповісти
зелений ...ДОР зливає ***** Україну!
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19.01.2021 22:50 Відповісти
 
 