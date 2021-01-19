ОБСЄ допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО з непідтвердженим статусом, - Гармаш

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш повідомив, що на засіданні політичної підгрупи ТКГ у вівторок були присутні так звані "громадські радники" з непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Україна, Росія та ОБСЄ, виявляється, ведуть переговорний процес з "офіційними представниками ЛНР-ДНР"? А вони в курсі? Я вперше сьогодні почув", - написав Гармаш.

Зокрема, представник ОРЛО в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник у своєму телеграм-каналі написав повідомлення, в якому говорилося про те, що "сьогодні вперше в засіданні політичної групи Контактної групи візьмуть участь громадські радники від ЛНР і ДНР". Попри те, що зміни в делегації не затверджувалися МЗС РФ, представниця ОРДО Михайлова заявила, що повідомила нотою МЗС "про склад нашої делегації".

"При цьому ноти МЗС РФ на адресу учасників ТКГ не надходило. Представник російської делегації заявив, що Москва завжди повідомляє нотою МЗС про зміни в складі своєї делегації. А до інших "делегацій" МЗС Росії стосунку не має. Звичайно, МЗС України теж не робив ноти про участь у Мінському процесі "громадських радників від ЛНР-ДНР". Тоді які "МЗС" і куди направили свої "ноти"? Це питання залишилося без відповіді", - зазначив Гармаш.

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За його словами, координатор підгрупи від ОБСЄ П'єр Морель не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників.

"Таким чином, профанація Мінських переговорів стосовно Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу ... Дивні переговори, якщо вони ведуться незрозуміло з ким", - написав Гармаш.

При цьому він зазначив, що т.зв. "громадські радники" на засіданні у вівторок "не сказали ні слова". "Але важливо те, що ОБСЄ проковтнула їхню появу, не поцікавившись ні статусом, ні дипломатичною процедурою їх допуску. І, навіть, не взявши на себе відповідальність за їхню технічну появу в процесі! Хоча процес технічно організовує виключно ОБСЄ! Тобто, тепер Москві в рамках ТКГ можна взагалі все?! ", - додав представник.

"Ми не зірвали процес, враховуючи, що ця провокація, швидше за все, була приурочена до візиту в Київ нового головуючого в ОБСЄ - міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде. Але післязавтра нас, судячи з усього, чекає бурхливе засідання ТКГ", - резюмував Гармаш.



