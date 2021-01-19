На Одещині двоє контрактників 11-го окремого мотопіхотного батальйону до смерті побили товариша по службі, - військова прокуратура
В Одеської області правоохоронці розслідують факт заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), що спричинило смерть військовослужбовця однієї з військових частин.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Попередньо встановлено, що 15 січня між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, стався конфлікт, під час якого двоє з них побили свого товариша по службі 1988 року народження.
17 січня потерпілого було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні.
Зараз з'ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.
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А если крыса стукач?
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
Там есть специально обученный человек(был когда-то)
Командир в мб какой из них не воспитатель садочка?
Воинский коллектив, психология такового
там были контрабасы , а к ним подход особый надо ( разный ) , но в любом случае командир
взвод-рота-бат должен держать весь л\с в кулаке ( и желательно быть авторитетом ), если не может- то либо переводись , либо погоны жмут