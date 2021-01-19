На Одещині двоє контрактників 11-го окремого мотопіхотного батальйону до смерті побили товариша по службі, - військова прокуратура

В Одеської області правоохоронці розслідують факт заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), що спричинило смерть військовослужбовця однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Попередньо встановлено, що 15 січня між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, стався конфлікт, під час якого двоє з них побили свого товариша по службі 1988 року народження.

17 січня потерпілого було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні.

Зараз з'ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

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