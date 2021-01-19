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На Одещині двоє контрактників 11-го окремого мотопіхотного батальйону до смерті побили товариша по службі, - військова прокуратура

На Одещині двоє контрактників 11-го окремого мотопіхотного батальйону до смерті побили товариша по службі, - військова прокуратура

В Одеської області правоохоронці розслідують факт заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження (ст. 121 КК України), що спричинило смерть військовослужбовця однієї з військових частин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Попередньо встановлено, що 15 січня між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкогольні напої, стався конфлікт, під час якого двоє з них побили свого товариша по службі 1988 року народження.

17 січня потерпілого було доставлено у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні.

Зараз з'ясовуються мотиви конфлікту, причини смерті військовослужбовця та інші обставини трагедії, а також призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

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Автор: 

Одеська область (3180) смерть (6739) військовослужбовці (4703) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+11
Классическая водяра в ненужных количествах....
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19.01.2021 17:46
+5
Ганьба!
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19.01.2021 17:42
+5
Командир, не вихователь дитячого садочка, а спеціаліст по веденню бойових дій. Це його основна відповідальність, вести успішні бойові дії на своїй ділянці. І комадир повинен постійно удосконалювати свої знання і навички в цьому, а не підтирати жопи підлеглим.
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
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19.01.2021 19:26
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Ганьба!
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19.01.2021 17:42 Відповісти
Тяжелые наркотики
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19.01.2021 17:44 Відповісти
Классическая водяра в ненужных количествах....
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19.01.2021 17:46 Відповісти
Может но не факт...
А если крыса стукач?
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19.01.2021 20:23 Відповісти
Стукачи на рассейских зонах,в армии -довбні тупі,які не врубились в службу...Проучить и убить - две большие разницы.....
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19.01.2021 21:41 Відповісти
Зато в нашей очень даже хорошо врубились...особенно почистить карманы у товарища (((( донецкие в этом плане были самые одаренные.....А болгары под видом дружбы с командиром вложить((((
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19.01.2021 23:16 Відповісти
А получились убийцы,хоть и ..редиски....
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20.01.2021 08:09 Відповісти
Одним словом-АВАТАРИ, якось пох
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19.01.2021 17:47 Відповісти
командиры не хотят работать , от того и трагедия
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19.01.2021 18:45 Відповісти
Командир, не вихователь дитячого садочка, а спеціаліст по веденню бойових дій. Це його основна відповідальність, вести успішні бойові дії на своїй ділянці. І комадир повинен постійно удосконалювати свої знання і навички в цьому, а не підтирати жопи підлеглим.
А проходять строкову і контрактну службу громадяни, яким виповнилося 18 років. Вони мають паспорт, середню освіту і мають право керувати країною шляхом голосування на виборах і референдумах. І несуть повну відповідальність за свої вчинки за законом.
Це совкові принципи - "командір-воспітатель".
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19.01.2021 19:26 Відповісти
І додайте, що це не інфантильні призивники, яких примусово поставили до строю.
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19.01.2021 20:10 Відповісти
"Война и мир"

Там есть специально обученный человек(был когда-то)

Командир в мб какой из них не воспитатель садочка?

Воинский коллектив, психология такового
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19.01.2021 20:49 Відповісти
командир отвечает за подчиненных , и за все остальное тоже ,такова армия , и по другому быть не может , надень погоны узнаешь ,
там были контрабасы , а к ним подход особый надо ( разный ) , но в любом случае командир
взвод-рота-бат должен держать весь л\с в кулаке ( и желательно быть авторитетом ), если не может- то либо переводись , либо погоны жмут
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19.01.2021 21:11 Відповісти
Сообразили на троих, и двое оказались более сообразительными...)))
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19.01.2021 18:45 Відповісти
Поблагодарим экспертов в области неуставных отношений за квалифицированные разъяснения! Тему можно закрыват.
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19.01.2021 18:53 Відповісти
Медикам спасти не вдалось видно дуже були потрібні органи.
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19.01.2021 18:55 Відповісти
Алкашня.
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19.01.2021 18:57 Відповісти
не обязательно...в совке крысу забивали до смерти, заворачивали в одеяло и выкидывали в форточку...стукач аналогично...но к сожалению до середины 70-х...
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19.01.2021 20:25 Відповісти
Не путай армию с тюрьмой.
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19.01.2021 23:53 Відповісти
Заробитчане...
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19.01.2021 19:09 Відповісти
Які "мотіви". Горілка - ось "мотів".
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19.01.2021 19:16 Відповісти
11-го отдельного мотопехотного батальона---прям дивизия сахарная голова дас ультра рейх--нех брать нариков и алкашей((
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19.01.2021 19:31 Відповісти
Побили "товариша" - моветон ...
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19.01.2021 20:19 Відповісти
Армия которая не воюет - деградирует и аватаризируется.
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19.01.2021 23:13 Відповісти
расстрелять
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20.01.2021 09:50 Відповісти
 
 