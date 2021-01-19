Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.
На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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