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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Найманці РФ від початку доби один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також - великокаліберного кулемета.

На обстріл наші захисники дали противнику адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8817
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19.01.2021 17:54 Відповісти
За 100 років "братства" - закатованих і убитих українців:

рос.-укр. війна 1917-21 -651000;
голодомор 1921-23 -понад 300000;
голодомор 1932-33 -понад 8 000000;
чистки 30-х років -2 240000;
WW2 -близько 14 000000;
голодомор 1946-47 -750000;
рос.-укр. війна 2014-20 -близько 15000.
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19.01.2021 17:56 Відповісти
.буба магией от мендель заботится о захыстныках витчызны...
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19.01.2021 17:56 Відповісти
Московський клоун-наркоман, громадянин Росії з 2012 року, агент ФСБ (КВН з 1969 року - департаментКГБ) на чолі держави - то є вічний сором України і наша ганьба навіки.

Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2430
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19.01.2021 17:58 Відповісти
Зачем такой дебильный флуд....
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19.01.2021 18:07 Відповісти
 
 