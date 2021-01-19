Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Справи проти "слуги народу" Олександра Дубінського відкрито за рішенням Печерського райсуду Києва. Розслідуватиме їх ДБР.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили в пресслужбі Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор відповідно до визначення Печерського районного суду Києва 11 січня 2021 року розпочав два кримінальні провадження за фактом можливого скоєння кримінальних правопорушень народним депутатом України", - повідомили в пресслужбі у вівторок.

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При цьому в Офісі генпрокурора зазначили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе навмисне ухилення народним депутатом від сплати податків (ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України) і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч.1 ст.209 КК). Досудове розслідування доручено центральному апарату Державного бюро розслідувань (ДБР).

У пресслужбі офісу генпрокурора офіційно не називають імені депутата. Йдеться про "слугу народу" Олександра Дубінського.

Раніше про те, що Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського, повідомив Центр протидії корупції.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".