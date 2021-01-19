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Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ

Справи проти "слуги народу" Олександра Дубінського відкрито за рішенням Печерського райсуду Києва. Розслідуватиме їх ДБР.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили в пресслужбі Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Генеральний прокурор відповідно до визначення Печерського районного суду Києва 11 січня 2021 року розпочав два кримінальні провадження за фактом можливого скоєння кримінальних правопорушень народним депутатом України", - повідомили в пресслужбі у вівторок.

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При цьому в Офісі генпрокурора зазначили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливе навмисне ухилення народним депутатом від сплати податків (ч.1 ст.212 Кримінального кодексу України) і легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч.1 ст.209 КК). Досудове розслідування доручено центральному апарату Державного бюро розслідувань (ДБР).

У пресслужбі офісу генпрокурора офіційно не називають імені депутата. Йдеться про "слугу народу" Олександра Дубінського.

Раніше про те, що Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського, повідомив Центр протидії корупції.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

Автор: 

кримінальна справа (519) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+20
В этом случае не цирк достал, а с Капитолия достали этого Артемона
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19.01.2021 18:01
+18
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 831

...
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19.01.2021 18:00
+17
"мама любит скорость"
В сторону Ростова?
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19.01.2021 17:55
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"мама любит скорость"
В сторону Ростова?
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19.01.2021 17:55 Відповісти
Кому він там нахрін всрався? Максимум Жмеринка.
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19.01.2021 18:03 Відповісти
треба ж таке, змінився вітер і уже проти струї. тепер з таким навіть ручкатись перестануть.
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19.01.2021 20:19 Відповісти
#БайденЛюбитьСашу
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01.02.2021 22:54 Відповісти
Как этот цирк достал!
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19.01.2021 17:56 Відповісти
В этом случае не цирк достал, а с Капитолия достали этого Артемона
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19.01.2021 18:01 Відповісти
😀👍
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19.01.2021 18:03 Відповісти
Я имела ввиду, что янелох оманский и ко, никогда, ничего не сделают тузику коломойского.
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19.01.2021 22:01 Відповісти
Это тот самый неподкупный и справедливый Печерский суд?Ну как же,наслышаны.
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19.01.2021 17:58 Відповісти
Подоят и отпустят
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19.01.2021 17:59 Відповісти
Так карман - самая болевая их точка.
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19.01.2021 18:11 Відповісти
Каломойша передаст мешочек 💰от которого нельзя отказаться ,за своего верного ,говорящего пуделя и дело🤑 в шляпе
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19.01.2021 18:41 Відповісти
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 831

...
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19.01.2021 18:00 Відповісти
Пасадите уже эту обезьяну людям на потеху !!!
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19.01.2021 18:05 Відповісти
Я надеюсь "потеха" это таки кол, а не то, шо некоторые могут подумать
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19.01.2021 22:36 Відповісти
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ - Цензор.НЕТ 617
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19.01.2021 18:20 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787

https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 Evgeniy 25% https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 @Evgeniy94131787 https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787/status/1351621685632491520 31 мин

Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
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19.01.2021 22:39 Відповісти
как открыли, так и закроют. Это временная мера, чтоб прикрыть тупой собачий рот
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19.01.2021 18:00 Відповісти
могли зробити так , як Порошенко щодо Семочка - відкрити з порушеннями , щоб потім ще й відшкодовувати . Подивимось , чим закінчиться ті справи .
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19.01.2021 18:19 Відповісти
Шоу маст гоу он.
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19.01.2021 18:01 Відповісти
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 4503
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19.01.2021 18:01 Відповісти
КЛАС.
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19.01.2021 20:20 Відповісти
Як відкрили, так і закриють. Відкриття ЗМІ помітили; а закриття - може, і не помітять.
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19.01.2021 18:04 Відповісти
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 дела, - СМИ - Цензор.НЕТ 9858
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19.01.2021 18:08 Відповісти
Текст па дебильнаму написан ! Отредактируй !
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19.01.2021 18:11 Відповісти
Кого відредагувати?
Текст палавова партньора дубинськава мосі?
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19.01.2021 18:23 Відповісти
Эта шестёрка Калло Мойского уже задолбала ! Дайте ему 10 с конфискацией и пусть поблагодарит что не по максимому !
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19.01.2021 18:09 Відповісти
Відправити разом з Коломойським в США
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19.01.2021 18:11 Відповісти
У тебя нет жалости ! Там За такое ⚡☠️
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19.01.2021 18:14 Відповісти
Это лучший вариант и пусть буратину 🤢🤡🤥 прихватят
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19.01.2021 18:43 Відповісти
САНКЦІЇ НЕПУСКАЮТЬ.
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19.01.2021 20:21 Відповісти
МОЖНА ДЯ НИХ ЗРОБИТИ ВИНЯТОК
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20.01.2021 09:15 Відповісти
Про що я й написав - "рятуючи свою задницю і задницю "Блазня", на яку він опирається, Єрмак дав команду "злить" Дубінського, щоб відхреститься від нього, бо завтра Білим домом буде керувать Байден... Не здивуюся, якщо вони ще й "плівки Деркача" і кампанію з переслідування сина Байдена спробують "навісить" на "дубіноголового", у надії - "авось, проскочит..."?....
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19.01.2021 18:09 Відповісти
Дубинский ТРС напрягся...
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19.01.2021 18:10 Відповісти
Мама їде вдвічі швидше,і це тільки на старті.
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19.01.2021 18:12 Відповісти
🏁🚓🚗🚓🏁
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19.01.2021 18:23 Відповісти
Дяк. США за Санкції цій волохатій Дупі коломойши. Бо заї..в брехню та фейки розводити від Бені!
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19.01.2021 18:15 Відповісти
_Тупой зегенерат с ТРС был уверен что трумпа снова сделают президентом США. Ему так кремль говорил. А дубина - поверил. Ох и даун...
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19.01.2021 18:15 Відповісти
Правосудие по Коломойскому. Суд полностью оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко .Избитый Черевко умер в больнице / Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство/ Лозинский осужден за убийство.Суд Киева снял судимость с Лозинского. Это решение подтвердил Верховный Суд / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве /Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО под залог/ Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка . /Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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19.01.2021 18:17 Відповісти
А что, суды до сих пор существуют ?
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19.01.2021 18:20 Відповісти
Скоро Мама скажет что не знает этого ублюдка
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19.01.2021 18:27 Відповісти
Это собачий рот к неграм в камеру тогда поверю и туда же клоуна
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19.01.2021 18:35 Відповісти
Пресс-служба Офиса генпрокурора подтвердила, что против нардепа СН Дубинского открыли 2 производства, - СМИ - Цензор.НЕТ 6927
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19.01.2021 18:40 Відповісти
собачий рот... или как его? может сабаая пасть - отгавкается... он свой..
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19.01.2021 18:42 Відповісти
у бенедиктовны не было выбора: та ситуация, когда либо ты откроешь, либо против тебя откроют.
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19.01.2021 18:51 Відповісти
додубинизмился...
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19.01.2021 19:07 Відповісти
Беги дуб ,беги! Думаю мама хорошо тренеровала ? Чтобы прикрыть свой тухес зе тебя сдаст, да и правильно сделает, такого поца как ты сдать в место груши боксерам , чтобы п--дели регулярно и с удовольствием.
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19.01.2021 19:35 Відповісти
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19.01.2021 19:54 Відповісти
маловато будет
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19.01.2021 21:56 Відповісти
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351552097922281472 5 ч

Очень эффектно смотрится плакат "не чИпайте Александра".
Может, эти "поклонники" Александра просто требуют от США, чтоб те его не чипировали?! Nick Vest

Пресслужба Офісу генпрокурора підтвердила, що проти нардепа СН Дубінського відкрили 2 провадження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1306
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19.01.2021 22:44 Відповісти
******%вся...
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19.01.2021 22:55 Відповісти
 
 