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Новини Санкції проти Росії
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Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС

Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва

Україна вітає введення США санкцій проти судна Fortuna, яке будує "Північний потік 2", і його власника - компанії KVT-RUS.

Про це заявило в Twitter Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вітає новий крок США з протидії "Північному потоку 2". Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США для захисту енергетичної незалежності України і Європи загалом" , - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Читайте також: Німеччина про плани США накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2": Шкодуємо і взяли до відома

Автор: 

МЗС (4106) санкції (11760) США (22473) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+8
От участия в проекте Северный поток - 2 из-за угрозы американских санкций отказалась очередная компания - немецкий концерн Bilfinger SE. Об этом во вторник, 19 января, сообщил немецкий таблоид https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма компании(с)
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19.01.2021 18:20
+6
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 978Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7049
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19.01.2021 18:50
+5
Надо бы добавить, расширить, разнообразить санкции..пуйло это любит..
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19.01.2021 18:32
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где санкции бубаноидов против кремлёвских агрессоров и местной дыбиловаты?
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Тебе в Гуглі забанили? Буває...)))
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19.01.2021 18:40 Відповісти
От участия в проекте Северный поток - 2 из-за угрозы американских санкций отказалась очередная компания - немецкий концерн Bilfinger SE. Об этом во вторник, 19 января, сообщил немецкий таблоид https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html Bild со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении письма компании(с)
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19.01.2021 18:20 Відповісти
https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777



Российские буксиры, которые украинские бизнесмены взяли в бербоут-чартер (аренду без экипажа), были арестованы в ряде портов нашей страны после спецоперации СБУ.
Вчера в Черноморске СБУ взяло штурмом буксиры Topaz N и Diamond N, в николаевском порту - еще шесть буксиров.
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19.01.2021 19:06 Відповісти
Надо бы добавить, расширить, разнообразить санкции..пуйло это любит..
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19.01.2021 18:32 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118709/ США ввели санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2"
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19.01.2021 18:32 Відповісти
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 1286
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19.01.2021 18:35 Відповісти
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7330
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19.01.2021 19:05 Відповісти
Россияне в космосе остались без еды, их подкармливают американцы
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19.01.2021 20:09 Відповісти
Супер!
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19.01.2021 18:33 Відповісти
Німці валіть паРАшу, вам потрібно Кенінсберг повертати.
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19.01.2021 19:25 Відповісти
По сути Коломойский утратил свои наворованные млрд в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.

Что бы сохранить свой капитал им нужно было сразу не медленно помогать армии Украины, возможности у них такие были, но они решили с экономить и проиграли.
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19.01.2021 18:41 Відповісти
Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 978Украина приветствует введение США новых санкций против строительства "Северного потока 2", - МИД - Цензор.НЕТ 7049
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19.01.2021 18:50 Відповісти
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.

https://youtu.be/ipAnwilMncI



Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС - Цензор.НЕТ 838



Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС - Цензор.НЕТ 7585
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19.01.2021 20:02 Відповісти
Банальный и простой вопрос:
-А чем "СП-2" повлияет на " энергетическую независимость Европы"?
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19.01.2021 21:33 Відповісти
"Фортуна", после введения санкций, не приступала к прокладке трубы, а санкции на нее, уже ввели))) Теперь "Фортуне" терять нечего, может смело строить.
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20.01.2021 08:27 Відповісти
 
 