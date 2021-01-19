Україна вітає введення США нових санкцій проти будівництва "Північного потоку 2", - МЗС
Україна вітає введення США санкцій проти судна Fortuna, яке будує "Північний потік 2", і його власника - компанії KVT-RUS.
Про це заявило в Twitter Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вітає новий крок США з протидії "Північному потоку 2". Санкції проти KVT-RUS і судна Fortuna ще більше ускладнять його добудову. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими стратегічними партнерами США для захисту енергетичної незалежності України і Європи загалом" , - сказано в повідомленні.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.
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Российские буксиры, которые украинские бизнесмены взяли в бербоут-чартер (аренду без экипажа), были арестованы в ряде портов нашей страны после спецоперации СБУ.
Вчера в Черноморске СБУ взяло штурмом буксиры Topaz N и Diamond N, в николаевском порту - еще шесть буксиров.
Что бы сохранить свой капитал им нужно было сразу не медленно помогать армии Украины, возможности у них такие были, но они решили с экономить и проиграли.
https://youtu.be/ipAnwilMncI
-А чем "СП-2" повлияет на " энергетическую независимость Европы"?