Татаров стверджує, що ОП не готує жодних законопроєктів для його порятунку
Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стверджує, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.
Про це Татаров написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про підготовку законопроєкту він назвав "дезінформацією" і "фейком".
"Ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами", - написав Татаров.
"Органи антикорупційної інфраструктури є невід'ємною частиною державної правоохоронної системи, і будь-які спроби пов'язати або асоціювати діяльність і статус цих органів з незаконними діями осіб, які їх очолюють, є маніпуляцією", - додав він.
Раніше глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує для порятунку Татарова терміновий законопроєкт, яким планує урізати частину повноважень антикорупційних органів.
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Виборці Зєлі, як ви вважаєте, Татаров, призначений вашим преЗедентом, натякає на зовнішнє управління Україною КИМ ?