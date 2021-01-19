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Татаров стверджує, що ОП не готує жодних законопроєктів для його порятунку

Татаров стверджує, що ОП не готує жодних законопроєктів для його порятунку

Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров стверджує, що влада не працює над законопроєктами щодо зменшення повноважень антикорупційних органів.

Про це Татаров написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про підготовку законопроєкту він назвав "дезінформацією" і "фейком".

"Ні в Офісі Президента України, ні в інших владних кабінетах не розглядають і не планують працювати над подібними ініціативами", - написав Татаров.

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"Органи антикорупційної інфраструктури є невід'ємною частиною державної правоохоронної системи, і будь-які спроби пов'язати або асоціювати діяльність і статус цих органів з незаконними діями осіб, які їх очолюють, є маніпуляцією", - додав він.

Раніше глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін повідомив, що ОП готує для порятунку Татарова терміновий законопроєкт, яким планує урізати частину повноважень антикорупційних органів.

Татаров стверджує, що ОП не готує жодних законопроєктів для його порятунку 01

Автор: 

законопроєкт (3583) Шабунін (534) Офіс Президента (2019) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+6
Невдовзі побачимо.
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19.01.2021 19:08
+6
Ага, ми так і повірили 😎
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19.01.2021 19:13
+6
Татарову з ОПою вірити - себе не поважати.
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19.01.2021 19:28
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Невдовзі побачимо.
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19.01.2021 19:08 Відповісти
Ага, ми так і повірили 😎
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19.01.2021 19:13 Відповісти
Татаров утверждает, что ОП не готовит никаких законопроектов для его спасения - Цензор.НЕТ 5995
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19.01.2021 19:14 Відповісти
конечно, конечно! этот достойный человек врать не будет!
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19.01.2021 19:25 Відповісти
" ... достойный человек ..." в лапках?
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19.01.2021 19:27 Відповісти
Все заборы обрисованы. НедоРада просто не успеет.Это Улита бездельников,каких свет не видел.Что КС ,что она ,только себя оберегают во власти.Раду надо избирать на 2 года.
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19.01.2021 19:26 Відповісти
Татарову з ОПою вірити - себе не поважати.
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19.01.2021 19:28 Відповісти
Який стосунок має "гниле сміття" до Незалежності України?!
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19.01.2021 19:43 Відповісти
Татаров про Шабуніна: "Опоненти незалежної України опублікували в ЗМІ серію статей..."

Виборці Зєлі, як ви вважаєте, Татаров, призначений вашим преЗедентом, натякає на зовнішнє управління Україною КИМ ?
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19.01.2021 19:55 Відповісти
татаров иди уже в тюрьму, и не порть жфирное время !
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19.01.2021 20:04 Відповісти
Блин,хоть бы пианино какое упало с многоэтажки на этого татарова. Реально он уже кумарит. Гнида.
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19.01.2021 20:10 Відповісти
Як ні в чому не бувало,нічого не готує.
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19.01.2021 20:52 Відповісти
З тим Татаровим повний ...! Який такий "цінний кадр", що вони за ним так обстають паралельно вивалюючись в його г...!?
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19.01.2021 20:56 Відповісти
Татарин наверное кореш клоуна-пианиста с детства, а иначе зачем так о нём беспокоиться?
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19.01.2021 23:50 Відповісти
 
 