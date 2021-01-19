"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель
При тому, що Єврокомісія завжди заперечувала значущість газопроводу "Північний потік 2" для Євросоюзу, це приватний проєкт, якому ЄК не може завадити.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про проєкт, задуманий консорціумом приватних підприємств. (Євро)комісія неодноразово зазначала, що цей газопровід не диверсифікує енергетичне постачання союзу, тоді як це одна з цілей ЄС, якої він домагається у рамках енергетичної політики", - сказав високий представник Євросоюзу у закордонних справах, відповідаючи у вівторок на запитання євродепутатів після дебатів на пленарній сесії Європарламенту.
Парламентарі висловлювалися за додаткові економічні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини та основоположних свобод, зокрема закликали протидіяти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік 2".
Повторивши, що цей проект не відповідає цілям Євросоюзу, Боррель ще раз наголосив, що "йдеться про приватний проект, і ми не можемо перешкодити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду".
"Але якщо ці підприємства завершать будівництво газопроводу, вони мають знати, що повинні будуть управляти ним відповідно до законодавства Європейського Союзу. Це все, що ми можемо зробити. Принаймні на рівні Європейського Союзу", - відповів європосадовець.
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подвели газопровод к границевставили х@й в ж@пу!
- Понимаете, это частный проект, и я ничего не могу сделать...
Жозеп охренел от ее размера и тут старика понесло!
статус: микропредприятие, число сотрудников: 1.
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ЕС в курсе с какими компаниями они дело имеют?
Ну конечно. собралось несколько частников и замутили мелкий проектик ценой 10 миллиардов евро.
кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у
правительс....правящей банды паРаши.
Немецкий концерн отказался от участия в СП-2 - СМИ
https://korrespondent.net/world/4318070-nemetskyi-kontsern-otkazalsia-ot-uchastyia-v-sp-2-smy
правительс....правящей банды паРаши.
PS/ Но государство в России- это кооператив "Озеро" и прильнувшие к нему пару лиц(всего лишь, без особого преувеличения) из школы "Дзюдо", где дубастили дохлика Пу в своё время.
Bilfinger підписав кілька контрактів з оператором газопроводу компанією Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розробку, постачання та пусконалагодження систем безпеки при експлуатації газопроводу". Обсяг замовлення становив 15 мільйонів євро.
Крім того, Bilfinger підписав з росіянами контракт на "проєктування, поставку, монтаж і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на природному газі, потужністю 90 МВт+30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любліні. Bilfinger поінформував США, що всі партнерські відносини і контракти з "Північним потоком-2" розриваються. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280466/
Німеччина https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118673/ призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів. У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.
https://youtu.be/ipAnwilMncI
кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
а миру, журнал Тайм и СиЭнЭн, в вечернем выпуске новостей, могли бы рассказать о аномально сильном подводном течении, в Балтийском море, в этом году ...