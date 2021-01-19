"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель

При тому, що Єврокомісія завжди заперечувала значущість газопроводу "Північний потік 2" для Євросоюзу, це приватний проєкт, якому ЄК не може завадити.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про проєкт, задуманий консорціумом приватних підприємств. (Євро)комісія неодноразово зазначала, що цей газопровід не диверсифікує енергетичне постачання союзу, тоді як це одна з цілей ЄС, якої він домагається у рамках енергетичної політики", - сказав високий представник Євросоюзу у закордонних справах, відповідаючи у вівторок на запитання євродепутатів після дебатів на пленарній сесії Європарламенту.

Парламентарі висловлювалися за додаткові економічні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини та основоположних свобод, зокрема закликали протидіяти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік 2".

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Повторивши, що цей проект не відповідає цілям Євросоюзу, Боррель ще раз наголосив, що "йдеться про приватний проект, і ми не можемо перешкодити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду".

"Але якщо ці підприємства завершать будівництво газопроводу, вони мають знати, що повинні будуть управляти ним відповідно до законодавства Європейського Союзу. Це все, що ми можемо зробити. Принаймні на рівні Європейського Союзу", - відповів європосадовець.