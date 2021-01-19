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Новини Газова війна
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"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель

При тому, що Єврокомісія завжди заперечувала значущість газопроводу "Північний потік 2" для Євросоюзу, це приватний проєкт, якому ЄК не може завадити.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Йдеться про проєкт, задуманий консорціумом приватних підприємств. (Євро)комісія неодноразово зазначала, що цей газопровід не диверсифікує енергетичне постачання союзу, тоді як це одна з цілей ЄС, якої він домагається у рамках енергетичної політики", - сказав високий представник Євросоюзу у закордонних справах, відповідаючи у вівторок на запитання євродепутатів після дебатів на пленарній сесії Європарламенту.

Парламентарі висловлювалися за додаткові економічні санкції ЄС проти Росії за порушення прав людини та основоположних свобод, зокрема закликали протидіяти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік 2".

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Повторивши, що цей проект не відповідає цілям Євросоюзу, Боррель ще раз наголосив, що "йдеться про приватний проект, і ми не можемо перешкодити цим підприємствам завершити його, якщо німецький уряд дає на нього свою згоду".

"Але якщо ці підприємства завершать будівництво газопроводу, вони мають знати, що повинні будуть управляти ним відповідно до законодавства Європейського Союзу. Це все, що ми можемо зробити. Принаймні на рівні Європейського Союзу", - відповів європосадовець.

Автор: 

Єврокомісія (2142) Північний потік (2461) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+31
Не могут остановить частный проект??? Та ну вы шо? С каких это пор частные проекты находятся вне юрисдикции правительств? Это чмо явно яичницы объелось. Или просто за неимением лучших доводов гонит горбатого.
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19.01.2021 19:13
+27
Потому что я и ко за этот проэкт взяли по чемодану денег
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19.01.2021 19:11
+20
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 2380
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19.01.2021 19:19
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Потому что я и ко за этот проэкт взяли по чемодану денег
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19.01.2021 19:11 Відповісти
- Боррель, вам подвели газопровод к границе вставили х@й в ж@пу!
- Понимаете, это частный проект, и я ничего не могу сделать...
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19.01.2021 19:16 Відповісти
Жозепу не привыкать, ох уж эти еврогеи!
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 6403
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19.01.2021 19:43 Відповісти
Боррель соснул у олигархов, ну как и полагается.
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19.01.2021 21:20 Відповісти
хм, подвійне задоволеня..... , в жопу і в карман. шо там казати - профффесіонали.
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19.01.2021 20:13 Відповісти
Страна-бензоколонка видимо отличную котлету подкатила Боррелю к рождеству!
Жозеп охренел от ее размера и тут старика понесло!

"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 8366
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Экологи уже напоследок возмутились . Американские санкции начали работать ( ещё не все ) . Глядишь , и похерится этот поток . Кстати , экоактивистка Грета , ещё тоже почему-то молчит . ))
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19.01.2021 20:00 Відповісти
Ага частный, Володи и Ангелы на пару, и Шрёдер на подтанцовке?...
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19.01.2021 19:11 Відповісти
Не могут остановить частный проект??? Та ну вы шо? С каких это пор частные проекты находятся вне юрисдикции правительств? Это чмо явно яичницы объелось. Или просто за неимением лучших доводов гонит горбатого.
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19.01.2021 19:13 Відповісти
США ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", танкеров "Максим Горький" и "Сьерра", и против их владельцев - компаний КВТ-Рус и Рустанкер.
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19.01.2021 19:16 Відповісти
Компания КВТ-Рус, на которую зарегистрировано судно.
статус: микропредприятие, число сотрудников: 1.
-----------------------------
ЕС в курсе с какими компаниями они дело имеют?
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19.01.2021 19:22 Відповісти
Рога и Копыта в данном случае лучшее предприятие для завершения укладки 200км трубы.
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19.01.2021 19:44 Відповісти
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 2380
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19.01.2021 19:19 Відповісти
"днр-лнр","вагнеровцы","террористы-кадыровцы",тоже частные проекты хуjла,ж опа ты ,жозеп
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19.01.2021 19:19 Відповісти
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель" - Расскажи это своей бабуле, мудак: так у тебя больше шансов что тебе поверят! Проекты подобного масштаба неизменно связаны с государственными интересами и столь же большой, грязной, нечестивой и коррумпированной политикой!
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19.01.2021 19:20 Відповісти
_И да! Это настолько частный проект, что Германия аж государственный фонд создаёт для прикрытия частников госзонтиком от санкций США! Подлые алчные ублюдки таки доведут мир до Третьей Всемирной (и уже последней), ничему дегенератов история не научила!
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19.01.2021 19:29 Відповісти
Если так, то почему вы за него так цепляетесь и защищаете? Зачем тогда все эти переговоры-договоры и громкие заявления канцлеров с президентами? ихтамнеты вы xpеновы, позорище...
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19.01.2021 19:20 Відповісти
Такой "частный"- абсолютно же нет политики???))). А может он ошибся в одной букве(а скорее кремлёвские для подобной "ошибки", не ошиблись с лишним ноликом в его счету), а он то хотел сказать "честный", а не "частный"? Но запутался...ибо доллары в глазах.
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19.01.2021 19:21 Відповісти
борельке занесли
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19.01.2021 19:21 Відповісти
уже занесли
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19.01.2021 19:25 Відповісти
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 8503
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19.01.2021 19:23 Відповісти
"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 7873
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19.01.2021 19:25 Відповісти
Частный проект..
Ну конечно. собралось несколько частников и замутили мелкий проектик ценой 10 миллиардов евро.
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19.01.2021 19:25 Відповісти
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19.01.2021 19:47 Відповісти
Політичні імпотенти.
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19.01.2021 19:27 Відповісти
_Не тупи, а. Они именно не хотят противодействовать атакующей расии! А вот способность - возможности - у них как раз имеются
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19.01.2021 19:33 Відповісти
І не хочуть, і не можуть, бо друге в законодавців випливає з першого. Тому- політичні імпотенти. Звичайний імпотент хоч Віагру прийме...
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19.01.2021 19:36 Відповісти
Так он примет ибо хочет. А эти подельники людоедов именно что категорически не хотят!
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19.01.2021 19:38 Відповісти
У Борреля похоже деменция
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19.01.2021 19:32 Відповісти
Не стоит аморальность и отсутствие совести принимать за отсутствие мозгов.
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19.01.2021 19:34 Відповісти
Врет и не краснеет ! Когда это Газпром стал частной компанией? 🙉🙉🙉😂😂😂
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19.01.2021 19:35 Відповісти
А чье это предприятие? https://palace.navalny.com/ Расследование Навального
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19.01.2021 19:41 Відповісти
ой вэй, газпрём частная компания))

кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?

ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у правительс....правящей банды паРаши.
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19.01.2021 19:57 Відповісти
Хорошие новости! 🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂

Немецкий концерн отказался от участия в СП-2 - СМИ

https://korrespondent.net/world/4318070-nemetskyi-kontsern-otkazalsia-ot-uchastyia-v-sp-2-smy
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19.01.2021 19:35 Відповісти
Нет ничего частного) все взаимосвязано... Как минимум сказал странность...
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19.01.2021 19:35 Відповісти
ну, да, формально частная, но с контрольным пакетом у правительс....правящей банды паРаши.
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19.01.2021 19:57 Відповісти
Даже формально "нечастная". Формально- 51% принадлежит т.н. государству "Россия".
PS/ Но государство в России- это кооператив "Озеро" и прильнувшие к нему пару лиц(всего лишь, без особого преувеличения) из школы "Дзюдо", где дубастили дохлика Пу в своё время.
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19.01.2021 20:39 Відповісти
"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 9925

"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 7139
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19.01.2021 20:41 Відповісти
Угадайте кто здесь лошок, пристроившийся сбоку для фотки к алфасамцам(так называемым "дворовым") в этой компании?
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19.01.2021 20:50 Відповісти
ну так, понятно. пуйло и под хвост баловалсИ, благодарил, так сказать, по молодости старших товарищей и покровителей...
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19.01.2021 20:55 Відповісти
Про это не знаю. Лайкать не буду. Вроде как наоборот- перетрахивал(цитата Лукашенко, если что (для админов "ЦН")) всяких баб от простых "придворных" до молоденьких неоднократных олимпийских чемпионок.
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19.01.2021 21:00 Відповісти
да уж, да уж... альфа самец, верю, верю...))


"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 2355

"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель - Цензор.НЕТ 8647
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19.01.2021 21:54 Відповісти
Я и не говорю, что он "альфа самец". Наоборот- лох, которому не давали в соответствующем возрастном периоде. Но придя к власти, осознав своё "могущество" и возможности, начал компенсировать свои подростковые комплексы и сношать всех кто "под рукой". Считая что он изменился и ему дают из-за того, что он теперь крутой. Но по факту от имел обычных проституток, просто латентных(но и открытых тоже, которые строили из себя латентных).
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19.01.2021 22:09 Відповісти
Деньги взяли - а толку нет. Вот и приходится выступать с дурацкими заявлениями. Придется возвращать бабло. Вова поставит на счетчик или ждите туристов из Солсбери.
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19.01.2021 19:39 Відповісти
Частная инициатива? А чего ж тогда ваша фрау Меркелт так его защищает? Заявы делает о том, что его обязательно достроят?
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Потому как повязана с бандитами.
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19.01.2021 19:43 Відповісти
Шо и требовалось доказать - как только запахнет огроменным баблом, тут же посылаются нах и европейские ценности, и необходимость неотвратимости наказания для нарушителей международного права, и прочая очень правильная, но не приносящая прибыли, лабуда для наивных дурней.
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19.01.2021 19:42 Відповісти
https://palace.navalny.com/ Дворец Путина
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19.01.2021 19:42 Відповісти
а Штаты почему-то могут...
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19.01.2021 19:44 Відповісти
Німецький концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу. Рішення про вихід з проєкту було прийнято через загрозу санкцій з боку США.
Bilfinger підписав кілька контрактів з оператором газопроводу компанією Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розробку, постачання та пусконалагодження систем безпеки при експлуатації газопроводу". Обсяг замовлення становив 15 мільйонів євро.
Крім того, Bilfinger підписав з росіянами контракт на "проєктування, поставку, монтаж і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на природному газі, потужністю 90 МВт+30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любліні. Bilfinger поінформував США, що всі партнерські відносини і контракти з "Північним потоком-2" розриваються. https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280466/

Німеччина https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/01/19/7118673/ призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів. У понеділок, 18 січня, Федеральне агентство з морського судноплавства і гідрографії в Гамбурзі підтвердило агентствам dpa і Reuters отримання апеляції екологів. У зв'язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинена. Тепер федеральне відомство має оцінити заперечення екологів.
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19.01.2021 19:49 Відповісти
То есть германское правительство все таки имеет влияние на "частный проект", раз должно его одобрить. А все остальные не имеют. Брехливая **** врет как дышит
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Дворец для пуйла. История самой большой взятки.



https://youtu.be/ipAnwilMncI



"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 742



"Северный поток-2" - частный проект, и ЕС не может помешать его завершению, - Боррель - Цензор.НЕТ 1312
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19.01.2021 19:53 Відповісти
ой вэй, газпрём частная компания))

кого? кремляди, гэбни и банды Озеро?
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19.01.2021 19:54 Відповісти
Да насрать на Бореля и на его признание,что ихняя евролавочка-ничто.
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19.01.2021 20:06 Відповісти
ЕС не может, зато США может. Евроимпотенты, куле...
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19.01.2021 20:10 Відповісти
Коли на ЄС нападе приватна армія путіна - вони мабуть теж не зможуть її зупинити. Бо приватна ж.
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19.01.2021 20:19 Відповісти
Северный поток-2" - частный проект, тобто для ЕСовського придурки той факт, що 50% Газпрому належить державі Московія нічого не означає.
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19.01.2021 20:24 Відповісти
Все правильно. ЄС не може, а США - дуже навіть може.
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19.01.2021 20:38 Відповісти
Ну що, навибирали клятi зрадники-зебiли. При Великому Гетьманi цьому борелю навiть трактором на Фарерських островах нiхто б не довiрив керувати.
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19.01.2021 20:49 Відповісти
думаю, что небольшая трещина посреди трубы могла бы сыграть большую роль в скорейшем завершении строительства северного потока - 2 ...
а миру, журнал Тайм и СиЭнЭн, в вечернем выпуске новостей, могли бы рассказать о аномально сильном подводном течении, в Балтийском море, в этом году ...
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19.01.2021 21:17 Відповісти
вік піджимає от хлопця досягнення шрьодера і манять..
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19.01.2021 21:26 Відповісти
Почем боррель в базарный день?
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19.01.2021 22:44 Відповісти
Приватний проект фюрера РФ не можна займати! Це ж фюрер!
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20.01.2021 00:19 Відповісти
 
 