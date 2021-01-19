Повідомлено про підозру директору кримського підприємства, який допомагав окупантам організувати авіапольоти з аеропорту "Сімферополь", - прокуратура АРК
Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про підозру громадянину України, директору кримського підприємства, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури, підозрюваний "сприяв підривний діяльності проти України", допомагаючи "організовувати незаконні польоти" цивільної авіації в окупований Крим.
"Підозрюваний, починаючи з 2015 року, достовірно знаючи про окупацію АР Крим Збройними силами Російської Федерації та закриття у зв’язку з цим повітряного простору над півостровом і захоплення Міжнародного аеропорту "Сімферополь", уклав низку контрактів із правоохоронними органами і військовими підрозділами ЗС держави-окупанта щодо зберігання, транспортування авіаційного палива та заправлення ним повітряних суден на території вказаного аеропорту, що забезпечило можливість їх експлуатації, здійснення незаконних польотів над тимчасово окупованою територією півострова та військовій присутності ЗС РФ в Криму", - говориться в повідомленні відомства.
У прокуратурі пояснюють, що вказана діяльність "в умовах окупації та збройного конфлікту сприяють підривній діяльності Російської Федерації проти України, шляхом незаконної експлуатації повітряного простору над півостровом, а також здійснення пасажирського та вантажного авіаційного сполучення м. Сімферополь з аеропортами міст, розташованих на території Російської Федерації".
Вказаній дії, як вважають у відомстві, також "сприяють мілітаризації Криму, що становить небезпеку не лише для півострова та його мешканців, а й для Чорноморського регіону та за його межами".
Ім'я та прізвище підозрюваного не вказані в повідомленні.
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https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ 12 января, 08:35 ·
О !!! Наконец, я этот клип искал очень долго. С трудом нашёл, теперь загрузил к себе, и вы всегда его найдёте - https://www.facebook.com/zhenya.linet/videos/508145550170865/ .
Это было снято в 2014, ещё до выборов. Трамп выступал на консервативной конференции Conservative Political Action Conference (CPAC)
В этом клипе замечательно всё. Например, как Трамп хвалит Путинa, что какой тот умный, что напал на Крым после Олимпийских игр.
Но это не самое важное.
Важно то, что он оправдывает действия Путина, что мол Путин забрал Крым, потому что это самый богатый регион в Украине. То есть (между строк): коль самый богатый, то почему не забрать?
И наконец самый смехотворный факт: что Трамп с полной уверенностью говорит, что Крым - это самый богатый регион (там сосредоточено всё богатство), и что без Крыма, вся Украина развалится.
Оцените, с каким пафосом и уверенностью это говорится.
Интересно, ну вот кто это всё ему втирал ?