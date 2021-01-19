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Новини
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ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію

ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію

22-річну Райлі Джун Вільямс заарештували в понеділок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Associated Press.

Тепер Вільямс має постати перед судом, але дата засідання поки невідома.

Ордер на арешт Вільямс було отримано в неділю. ФБР звинувачує жінку в порушенні громадського порядку і незаконному проникненні. Колишній бойфренд Вільямс повідомив слідчим, що Вільямс могла вкрасти ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі і спробувати переслати його в Росію для продажу тамтешній розвідці.

Заступник глави адміністрації Пелосі Дрю Хеммілл підтвердив, що ноутбук зник із конференц-залу після захоплення Капітолію прихильниками Трампа. За його словами, комп'ютер використовували тільки для показу презентацій.

Читайте також: Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР. ФОТО

Автор: 

затримання (4336) росія (64911) США (22473) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+38
И выйдет из федеральной тюряги 42 летняя шмара.
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19.01.2021 20:36
+30
вот почему пророссийские прокладки так любят фотографироваться с оружием ?
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19.01.2021 20:36
+19
ЗЕлененьким на заміточку , як можна все дуже швиденько зробити, якщо це погрожує високим дядям з тьотями ...
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19.01.2021 20:36
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И выйдет из федеральной тюряги 42 летняя шмара.
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19.01.2021 20:36 Відповісти
В распоряжении ФБР также оказалось видео, на котором запечатлена кража ноутбука.
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19.01.2021 20:45 Відповісти
як дивно працює "логіка" у цих шмар - з одного боку вони ********** московію і фоткатися з рушницею... з іншого боку, їх би заарештувала б місцева москальська мусарня за такі фотки, якщо б їм, взагалі, вдалося б десь отримати таку зброю, яку можна купити у вільному світі!
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19.01.2021 20:47 Відповісти
Це-Райлі Уільямс Їй 22,родом зі штату Пенсильванія, і вона була однією з тих,хто штурмував Капітолій 6.01.2021 Саме вона вкрала ноутбук Спікера Палати Пеедставників Ненсі Пелосі Саме вона збиралася передати його другу в РФ Аби той передав його ГРУ

ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію - Цензор.НЕТ 5418
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19.01.2021 20:59 Відповісти
Кто научил деваху вот именно так держать указательный пальчик правой ручки? Правильно держать, надо признать! Это очень не простое упражнение, на самом деле!
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19.01.2021 21:02 Відповісти
правильно держит, кто-то ее учил в лагерях подготовки доместик террористов
это навык на всю жизнь - я меня пиписка так может не встать иногда а вот палец выпрямляется всегда и везде
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19.01.2021 21:32 Відповісти
Так это же Катя Пушкарева! А я все думал, куда она делась...
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19.01.2021 21:28 Відповісти
ЗЕлененьким на заміточку , як можна все дуже швиденько зробити, якщо це погрожує високим дядям з тьотями ...
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19.01.2021 20:36 Відповісти
Отпелосят её по самый бананы синей кочерыжкой...
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19.01.2021 20:36 Відповісти
вот почему пророссийские прокладки так любят фотографироваться с оружием ?
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19.01.2021 20:36 Відповісти
на росію її відправте.
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19.01.2021 20:36 Відповісти
НОВОСТИ ЭМ - Фирма DDoS-Guard обеспечивает защиту социальных сетей активистов, которые пользуются социальной сетью Parler, передает агентство Reuters. В самой компании говорят, что они не предоставляют услуги по размещению серверов сторонникам Трампа. В компании не стали уточнять, как именно помогают клиентам, поскольку это противоречит политике конфиденциальности компании. Parler популярна среди американских ультраправых. До этого все е данные размещались на серверах американской компании Amazon, которая фактически блокировала доступ к соцсети после попытки захвата Капитолия.  
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19.01.2021 20:47 Відповісти
А на цій мережі, Parler, сидить рашистське МО та саме Ехо Мацкви. А бутіна, яку недавно звільнили з тюряги у США, ********* так зі зброєю позувати , коли шпійонила в Америці у тому числі. Доречі, недавно Скобеєви її запросили як експерта якогось інтитут коментувати подіїі у Капітолії.
Скажіть, саме той час зараз Вовці здавати уХуйлу Україну?
Чи може краще за Мертвечука взятись?
АЛЕ!!! й й теж проблемка - тільки- тільки свою "ЛІПЕЦЬКУ ФАБРИКУ на крові" у Мацкві запустив...
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19.01.2021 21:08 Відповісти
Слухайте, ну це маєчня. ніякого хостінгу така компанія не робить, а тільки замінює записи про сервери на свої для фільтрації Ддос-атак. Те ж саме робить і Цензор на сервісі Cloudflare. Це звичайна послуга для сайтів, на які заходять багато людей.
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19.01.2021 23:12 Відповісти
В наказание - выслать её в рашу. Сразу поумнеет
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19.01.2021 20:37 Відповісти
за такі дєла можна і на електричний стілець присісти
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19.01.2021 21:01 Відповісти
Уже таке було... На початку 30-х, у США, комуністи місцеві "доколобродилися", що десь з сотню їх зібрали, запхнули на пароплав і відправили в більшовицький "рай"... Майже ніхто з них там не вижив...
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19.01.2021 22:12 Відповісти
Ну так пора нову сотню американців до раші висилати і потім ще 90 років в США буде спокійно.
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19.01.2021 22:22 Відповісти
а ще у 1917 з бронкса виїхало біля 300 єврейських активістів
в по броні троцького, який плив пароплавом з іншим загоном, і цих також приговорили. Серед цих персонахів були дядько та племінник урицькі. шртман.- кат донського краю та інші.
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19.01.2021 22:35 Відповісти
Ну, про це я не чув, але не виключаю, що таке могло буть... Фанатиків у всі часи вистачало...
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19.01.2021 22:44 Відповісти
вибачайте, трохи із запізненям. " революционери" пливли в росію трьома маршрутами - через Японію -(бухарін, артем-сергеев і т.п.) через Фінляндію (троцький., урицький і т.п) і через Одесу
( родичі Троцького) організатором заїзду був сідней рейлі (однокласник троцького по одеській гімназії). а гроші видавав пан шиф (прадід голови комітету по розвідці конгресу, тоді один із шефів Уол-Стріту). Заїхали, в Україну добрались тільки через два роки і як завжди потопили в крові. а про Холодний яр, то там працювала бригада Юхима Євдокимова, відомого мародера і садиста ще з часів першої світової, і там особливо відзначились Карін та Ніколаєв -Журід разом з Фриновським, так що діма тютюнник просто проходив мимо.
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20.01.2021 22:17 Відповісти
Там не то шо возможно , а так воно й було насправді .
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19.01.2021 20:38 Відповісти
А возможно и не было. . Но можно убедить шо было. Как два пальца об асфальт.
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19.01.2021 20:59 Відповісти
пда латентной коцапке
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19.01.2021 20:42 Відповісти
ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію - Цензор.НЕТ 1654
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19.01.2021 20:43 Відповісти
6 января это ПОЗОР США!
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19.01.2021 20:43 Відповісти
США не собьет с курса даже самый лютый звиздец, деды построили державу!
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19.01.2021 20:54 Відповісти
6 января- день начала борьбы з рептилоидами.
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19.01.2021 21:02 Відповісти
Много рептилоидов наловил, русский?
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19.01.2021 21:33 Відповісти
сруцький, лахтодолпеп
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19.01.2021 22:41 Відповісти
РЕН-ТВ против всех?
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19.01.2021 21:38 Відповісти
Это религия рогатых Q-дебилов. Всемирный заговор секты сатанистов-педофилов, управляемый рептилоидами.
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19.01.2021 21:41 Відповісти
один такой в бункере сидит. Интересно, в мавзолее вову-старшего подвинут?
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19.01.2021 21:55 Відповісти
Валетом покладут.
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19.01.2021 21:57 Відповісти
а НАДПИСЬ как менять будут?
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19.01.2021 21:59 Відповісти
Букву Ч впереди добавят. Всем будет понятно, шо там и ленин и ***** в одном флаконе.
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19.01.2021 22:01 Відповісти
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19.01.2021 22:08 Відповісти
места им не хватит. или их по очереди буду в ванну с хлороформом окунать. остается очередность.
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19.01.2021 22:10 Відповісти
Самое печальное, что залесные ублюдки оживляют сталина!
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19.01.2021 22:12 Відповісти
Это как раз неудивительно для стада. Рейтинг дохлого Гуталiна выше, чем рейтинг пока еще живого фюрерка.
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19.01.2021 22:13 Відповісти
зиккурат и кладбище в центре города!
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19.01.2021 22:24 Відповісти
Макс, они РЕАЛЬНО оживляют сралина. Везде и всюду сралин, сралин, сралин... Это 3.14здец!
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19.01.2021 22:27 Відповісти
пилотка тебе, гбистка
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19.01.2021 20:43 Відповісти
Райли, ляг, поспи немного, в смысле ты же пьяная
Ой, твоя бедовая, юбочка с карманами
Выражаясь попросту-то, что знают фикусы,
Дуракам по области знать-как "накось выкуси"
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19.01.2021 20:49 Відповісти
Сообщил бывший бой-френд. То есть- бывший ******, верно? Это- конгениально, канешна же. Её 22 годочка, да? Интересно, он её трахал когда её ещё 18 не исполнилось?
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19.01.2021 20:56 Відповісти
Пусть звездует нарассею .Там и найдет настоящую рафинированную сувЯренную дерьмократию .Только сфоткаться с таким ружжом ей там не дадут .Она столько от х.йла не насосет .Там очередь из кривоноговых , кабаевых и прочих чапманш стоит .Она 20028 с конца будет.Максимум что дадут так это красную тряпку с древком от лопаты или плакат с надписью ,,путен введи! ,,
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19.01.2021 21:00 Відповісти
Райли Джун Уильямс инкриминируют осознанное незаконное вторжение на территорию, куда вход запрещен, а также противозаконные действия на территории Капитолия.
В судебном иске сообщается, что Уильямс "собиралась продать украденный ноутбук в Россию другу, который затем планировал продать его СВР (Службе внешней разведки РФ)", но по какой-то причине сделка сорвалась.
По словам следователей, ноутбук либо все еще находится у Уильямс, либо она его уничтожила.
Cообщает https://thehill.com/regulation/court-battles/534727-woman-accused-of-trying-to-sell-pelosi-laptop-to-russians-arrested The Hill
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19.01.2021 21:23 Відповісти
ну, от і зростатися почало...

https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?fref=nf
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?fref=nf

https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?hc_ref=ARQC3JP6vVEFVAErFtvQxz8RFNfvhPm_oBipGEmydJe2QVV33udL-D4Un9DchXp9yGY&fref=nf Serhiy Synhayivsky
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·


Лептоп Ненсі Пелосі

А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас.
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
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19.01.2021 22:02 Відповісти
Їй би не завадило поїхати на расєю та пожити десь у Рязані.
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19.01.2021 22:17 Відповісти
В Рязані руский провінційний рай. Бував там, партизанив в рязанському воєнному автомобільному училищі. Менш більш чисто, історичні памятки, воєнних не *******, є де побухати - "рязань-3", чи на берег р.Ока, ну і десантне училище - "розовая мєчта девушек города", тьма воєнних, класний полігон як ліс-заповідник.
Цю путінососку американську за Урал, десь під Улан Уде чи під Чіту - прозріє зразу як тільки зійде з поїздачи літака.
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20.01.2021 09:03 Відповісти
Хто є Ненсі Пелосі.
ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію - Цензор.НЕТ 6147
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19.01.2021 23:01 Відповісти
ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію - Цензор.НЕТ 8428
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19.01.2021 23:04 Відповісти
ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію - Цензор.НЕТ 6927
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19.01.2021 23:10 Відповісти
Быстро они.
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20.01.2021 02:14 Відповісти
может украла, может ноутбук, может перепродала.
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20.01.2021 08:44 Відповісти
 
 