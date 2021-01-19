ФБР затримало американку, яка, можливо, вкрала ноутбук Пелосі для продажу в Росію

22-річну Райлі Джун Вільямс заарештували в понеділок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на The Associated Press.

Тепер Вільямс має постати перед судом, але дата засідання поки невідома.

Ордер на арешт Вільямс було отримано в неділю. ФБР звинувачує жінку в порушенні громадського порядку і незаконному проникненні. Колишній бойфренд Вільямс повідомив слідчим, що Вільямс могла вкрасти ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі і спробувати переслати його в Росію для продажу тамтешній розвідці.

Заступник глави адміністрації Пелосі Дрю Хеммілл підтвердив, що ноутбук зник із конференц-залу після захоплення Капітолію прихильниками Трампа. За його словами, комп'ютер використовували тільки для показу презентацій.

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