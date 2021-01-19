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Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї

Помпео про мету нових санкцій США проти

Запуск "Північного потоку - 2" надасть Росії кошти для позбавлення України життєво важливих доходів і відкриє можливість для подальших агресивних дій проти сусіда.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначають судно FORTUNA як заблоковане майно", - зазначає Помпео.

Зокрема, зазначається, що компанія KVT-RUS потрапила під обмежувальні заходи відповідно до розділу 232 закону "Акт про протидію супротивникам Америки шляхом введення санкцій" (CAATSA) за свідий продаж, лізинг або надання РФ товарів, послуг, технологій, інформації або підтримки в спорудженні енергетичних експортних трубопроводів.

"Сполучені Штати розглянуть подальші дії в найближчому майбутньому відповідно до закону CAATSA і закону "Акт про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA) з внесеними правками", - сказано в заяві.

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"Якщо будівництво "Північного потоку-2" буде завершено, це дасть Росії можливість повністю обійти Україну, позбавити Україну життєво необхідних доходів і зробити її незахищеною до подальших російських агресивних дій, одночасно забезпечуючи засоби для використання природних ресурсів у вигляді інструменту політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу", - сказав Помпео.

Держсекретар США заявив, що нинішні санкції демонструють, що США не бояться залучати до відповідальності тих, хто допомагає і сприяє використанню цього інструменту російського тиску.

Помпео підкреслив, що США продовжать співпрацювати з союзниками і друзями, щоб забезпечити Європу надійним і диверсифікованим енергопостачанням, що не підриває колективну безпеку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.

Автор: 

росія (64911) санкції (11763) США (22473) Помпео (337)


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Топ коментарі
+15
Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв'язку немає вже більше доби.
Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.
Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.
- Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія - їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, - йдеться у повідомленні.
За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.
Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також дивним чином збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток. Причиною такого кроку стала "оптимізація" роботи консульств: зараз планується зосередити досвідчених американських дипломатів лише у Москві.
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19.01.2021 20:43
+11
19 января 2021 Газпром впервые официально допустил что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления". Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 20:40
+9
Ну, почалося. І це ще Байден не прийшов до влади.
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19.01.2021 20:40
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19 января 2021 Газпром впервые официально допустил что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления". Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 20:40 Відповісти
Америке слава !
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19.01.2021 20:58 Відповісти
Ну, почалося. І це ще Байден не прийшов до влади.
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19.01.2021 20:40 Відповісти
Гуманитарная помощь США пошла рановато.Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 4049
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19.01.2021 20:42 Відповісти
Американська сторона відключила усі телефонні лінії консульства РФ у Нью-Йорку. Зв'язку немає вже більше доби.
Про це поскаржилися у російській дипломатичній місії в США.
Зазначається, що також виникають часті перебої з інтернетом, що перешкоджає структурованій роботі консульства.
- Такого у нас ніколи ще не було. У нас не одна лінія - їх є дуже багато. Таке враження, що відключили все разом, - йдеться у повідомленні.
За офіційною версією американської сторони, сталася серйозна технічна поломка.
Відключення телефонних ліній консульства РФ у Нью-Йорку також дивним чином збіглося із заявою держсекретаря Майкла Помпео про закриття американських консульств у російських містах Єкатеринбург та Владивосток. Причиною такого кроку стала "оптимізація" роботи консульств: зараз планується зосередити досвідчених американських дипломатів лише у Москві.
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19.01.2021 20:43 Відповісти
Ooops.
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19.01.2021 21:38 Відповісти
На российском заборе написали слово фуй?
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19.01.2021 21:41 Відповісти
а на украинском - ***** ...и шо?
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19.01.2021 21:48 Відповісти
Таки: "*утин-*****!! ла-ла-ла-ла-ла-ла!
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19.01.2021 21:53 Відповісти
Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 4862
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19.01.2021 20:44 Відповісти
Запоребриковый газпром сегодня сообщил о полном конце сп-2, цель достигнута
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19.01.2021 20:44 Відповісти
_Трумп всячески тянул время и расию от санкций прикрывал. Теперь, когда путинскую псину пинком изгнали из Белого Дома, все четыре года бывший заодно с кремлёвским агентом Помпео решил уйти, введя в последний день на своём посту реальные санкции против СП-2...
Помпео о цели новых санкций США против "Северного потока - 2": Поддержать Украину и снизить давление РФ на нее - Цензор.НЕТ 8897
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19.01.2021 20:46 Відповісти
ну навіщо так казати про Помпео, він був не "заодно", а виконував накази свого очільника, але не завжди так, як тому очільнику хотілося.
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19.01.2021 21:21 Відповісти
_Да очень просто! Если ты не заодно с вражеским агентом - то ты посылаешь его напутина и уходишь, а не работаешь на оно 4 (четыре!) года!
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19.01.2021 22:00 Відповісти
Ну, є велика різниця у топ чиновниках Америки та України, в Америці вони призначаються не завжди за вимогою лише очільника, а за результатами своєй попередньої діяльності та схвалення партійного керівництва та за іншими узгодженнями, що втілюють принципи противаги. Вони працюють як можуть на користь народу, як ту користь розуміють, а не служать очільнику за невеликим виключенням, бо репутація там має значення на все життя. Це в України майже всі чиновники - любі друзі можновладців та корумповані геть усі, і їм насрать на репутацію, як нахапають грошей.
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19.01.2021 22:19 Відповісти
10 миллионная Швеция сделала первый в мире серийный четырехместный гиперкар ********** Gemera на 1700 коней (разгон до 100 за 1.9 сек ), а 140 милионная мощная московия не спромоглась допилить ваз до уровня хотябы румынской дачи. И кто кому проиграл Полтаву???
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19.01.2021 20:52 Відповісти
Рашка никакая не 140 миллионная. В ней от силы 95 млн. Но эта государственная тайна тщательно охраняется наряду с армейскими потерями и истинным ростом Путина.
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19.01.2021 21:09 Відповісти
Thanks Mike.
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19.01.2021 20:53 Відповісти
Це не звучить правдиво
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19.01.2021 20:57 Відповісти
але красиво.... коли інтереси США та України співпадають
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19.01.2021 21:00 Відповісти
Шось десь в Iнеті я чув , шо Волкер повернеться )) .
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19.01.2021 20:59 Відповісти
Шось амери шостий рік санкціі вводять, а росея у адептів Петра V і інших евробрехунів вже 5 років як мала від тих санкцій розвалиться.
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19.01.2021 21:02 Відповісти
Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї - Цензор.НЕТ 1104
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19.01.2021 21:09 Відповісти
Велика "кіска" накрила хрюцькі інвестиції у ПП-2 та нанесла величезні збитки всім жадібним продажним європейським баригам
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19.01.2021 21:25 Відповісти
в тому числі і німецьким путінським с,,ко,,,лизам , на чолі з меркель
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19.01.2021 22:05 Відповісти
Пані Меркель не шрьодер якийсь, і не має власного зиску з того ПП-2, не потрібно вже так срати на шановну жінку
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19.01.2021 22:07 Відповісти
Шредер не лоббіював інтереси "Північного потоку " так ,як це робила Меркель,а лобіювання вказує на власний зиск
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19.01.2021 22:15 Відповісти
як то шрьодер не лобіював, як він в наглядовій раді гаспрому? Не смішить людей
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19.01.2021 22:23 Відповісти
Шредер ,за згодою працював в наглядовій раді грязьпрому і не міг чинити тиск на уряди тих країн ,територіями котрих мав бути прокладений расейский газогін ,а меркеля , займаючи пост канцлера Німеччини лобіювала інтереси грязьпрому здійснюючи тиск на уряди тих країх,котрі в кінцевому результаті дали згоду на прокладення труби.Без тиску меркелі,расея ніколи б не отримала дозвіл на прокладку газогону.
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19.01.2021 23:16 Відповісти
"Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель.
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19.01.2021 23:22 Відповісти
Меркель працює за законами ЕС, а не за своїми витівками. Завадити ПП-2 дійсно можуть тільки санкції з боку США, накладені на приватні підприємства, бо в них є такі закони
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19.01.2021 23:25 Відповісти
Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель.- для німців ,краще загубити приватний проєкт і інтерес в "Північному потоці" , як загубити американський фінансовий потік
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20.01.2021 12:10 Відповісти
ска, хоть кто-то беспокоится об Украине
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19.01.2021 21:27 Відповісти
Единственные РЕАЛЬНЫЕ санкции.Которые нам принесли ярды баксов.Потому как задели интересы Штатов.Шесть лет мы читали о запретах завхозам артека посещать эйфелеву башню.И грезили об отключении от свифта.Две классические новости:Штаты,слава богу, сильны.На нас всем нас"ать.
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19.01.2021 21:42 Відповісти
Дякую Штатам, це істинний друг України.
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19.01.2021 22:05 Відповісти
Не успел Байден сообщить германским товарищам о желании отменить антироссийские санкции против СП-2, как Помпео-Трамп добавили ещё!
Как теперь бедный Байлен будет выкручиваться?
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19.01.2021 22:42 Відповісти
Кто об Украине ещё побеспокоиться как не Америка?
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20.01.2021 01:22 Відповісти
Главная цель США - впарить Европе свой СПГ
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20.01.2021 08:54 Відповісти
 
 