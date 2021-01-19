Помпео про мету нових санкцій США проти "Північного потоку - 2": Підтримати Україну і знизити тиск РФ на неї

Запуск "Північного потоку - 2" надасть Росії кошти для позбавлення України життєво важливих доходів і відкриє можливість для подальших агресивних дій проти сусіда.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, опублікованій на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти російської компанії KVT-RUS і визначають судно FORTUNA як заблоковане майно", - зазначає Помпео.

Зокрема, зазначається, що компанія KVT-RUS потрапила під обмежувальні заходи відповідно до розділу 232 закону "Акт про протидію супротивникам Америки шляхом введення санкцій" (CAATSA) за свідий продаж, лізинг або надання РФ товарів, послуг, технологій, інформації або підтримки в спорудженні енергетичних експортних трубопроводів.

"Сполучені Штати розглянуть подальші дії в найближчому майбутньому відповідно до закону CAATSA і закону "Акт про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA) з внесеними правками", - сказано в заяві.

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"Якщо будівництво "Північного потоку-2" буде завершено, це дасть Росії можливість повністю обійти Україну, позбавити Україну життєво необхідних доходів і зробити її незахищеною до подальших російських агресивних дій, одночасно забезпечуючи засоби для використання природних ресурсів у вигляді інструменту політичного тиску і згубного впливу на Західну Європу", - сказав Помпео.

Держсекретар США заявив, що нинішні санкції демонструють, що США не бояться залучати до відповідальності тих, хто допомагає і сприяє використанню цього інструменту російського тиску.

Помпео підкреслив, що США продовжать співпрацювати з союзниками і друзями, щоб забезпечити Європу надійним і диверсифікованим енергопостачанням, що не підриває колективну безпеку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США внесли до списку санкцій відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний на будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС". Санкції щодо нього передбачають заборону експорту, банківських і валютних операцій, блокування активів і майна.