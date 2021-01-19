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Новини Тарифи ЖКГ
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Зеленський доручив Тимошенку провести повний аудит тарифів у всіх регіонах України

Зеленський доручив Тимошенку провести повний аудит тарифів у всіх регіонах України

Президент України Володимир Зеленський доручив заступникові керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час аудиту доручено порівняти ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики загалом. Насамперед це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

В ОП пообіцяли, що особливу увагу також буде приділено специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих керівників міст, як стягнення коштів за евакуацію автомобілів, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

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аудит (566) Зеленський (23667) тарифи (1998) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+33
Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины - Цензор.НЕТ 7433
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19.01.2021 20:41
+27
Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит тарифов во всех регионах Украины - Цензор.НЕТ 9511

...
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19.01.2021 20:47
+22
Типа не знал? Царь добрый, это бояре зажрались ..... На кого расчитан этот тупой спектакль?
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19.01.2021 20:42
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Лисиця буде курей рахувати.
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20.01.2021 00:02 Відповісти
Кинули щуку в рiчку...
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20.01.2021 05:46 Відповісти
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20.01.2021 06:32 Відповісти
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