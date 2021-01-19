Зеленський доручив Тимошенку провести повний аудит тарифів у всіх регіонах України

Президент України Володимир Зеленський доручив заступникові керівника Офісу президента Кирилу Тимошенку, відповідальному за регіональну політику, провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час аудиту доручено порівняти ціноутворення за різні проміжки часу, а також отримати вичерпні роз'яснення від відповідних керівників на місцях щодо завищених тарифів і тарифної політики загалом. Насамперед це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ і користування пасажирським транспортом.

В ОП пообіцяли, що особливу увагу також буде приділено специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих керівників міст, як стягнення коштів за евакуацію автомобілів, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо.

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