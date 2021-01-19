Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення стипендій президента України для молодих письменників і діячів у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з документом, стипендії голови держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у галузі театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам у сфері естрадно-циркового мистецтва і 6 діячам кіно", - сказано в повідомленні.

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Указ набирає сили з 1 січня 2021 року.

Зі списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

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