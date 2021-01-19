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Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва

Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення стипендій президента України для молодих письменників і діячів у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з документом, стипендії голови держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у галузі театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам у сфері естрадно-циркового мистецтва і 6 діячам кіно", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Зеленський призначив стипендії 24 науковцям і педагогам терміном на два роки, - указ

Указ набирає сили з 1 січня 2021 року.

Зі списком стипендіатів можна ознайомитися тут.

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Автор: 

Зеленський (23667) мистецтво (137) письменник (82) стипендії (179)


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Топ коментарі
+7
не...ну тут без базара! своих эстрадно-цирковых забывать никак нельзя ))))
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19.01.2021 20:58
+7
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 6553
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19.01.2021 21:17
+6
Я маю надію, що автори кварталу у пріоритеті!
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19.01.2021 21:00
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добрый сцарль в глаза
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19.01.2021 20:56 Відповісти
не...ну тут без базара! своих эстрадно-цирковых забывать никак нельзя ))))
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19.01.2021 20:58 Відповісти
Особенно фокусников-иллюзионистов.
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19.01.2021 21:15 Відповісти
Я маю надію, що автори кварталу у пріоритеті!
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19.01.2021 21:00 Відповісти
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 6553
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19.01.2021 21:17 Відповісти
Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва - Цензор.НЕТ 1231
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19.01.2021 21:28 Відповісти
Развивал рифму с детства под столом или на рояле,без разницы...
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19.01.2021 21:40 Відповісти
Просмотрела «список».....в категории «Пісьменники» под номер 2 (Бойко Богдан Олегович 2006 года рождения)........это парню 14-15 лет🤔
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19.01.2021 21:21 Відповісти
По идее, там должны быть:
Горький Лук
Дмитрий Калинчук
Запека
И многие другие....
Но я допускаю что они бы отказались.
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19.01.2021 21:23 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
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19.01.2021 21:40 Відповісти
С 95 квартала с сватов?
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19.01.2021 21:29 Відповісти
А папу он не обделил?
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19.01.2021 21:33 Відповісти
А че не трактористам,которые пашут и кормят людей или дворникам или еще медикам ,которые спасают людей?
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19.01.2021 22:05 Відповісти
Допомагати треба молоді,щоб робила наш життєвий простір більш означеним та вивіреним в служінні країні, захисту її від напастей,розвитку, наповненню життєвої сили, процвітання нації і народу. Прочитав список і нічого не зрозумів.....кому і за що стипендії підписали. Зрозумів лише одне доповнення внизу,про стипендії дітям загиблих журналістів на війні,тільки чиїм і якого направлення!?. Раніш писали через тіре або черкез кому ...за що і кому стипендія.. Наприклад, Єгоркіну Васє, письменнику,утворившому роман в 15 років "Сива Кобила плаче"; Гололобову Ванюше, 12 років,за розробку летального апарата та роботи над суперпоботом-охоронцем для шкіл. Ну щось таке. А тут....стипендії. Ось що значить попали в руки гроші, чвоєю працею не зароблені. А Казна все витримає,а якщо не буде...друконемо і так зійде. Бл..ть, що твориться,хто скаже!?
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19.01.2021 22:09 Відповісти
Требую срочно поддержать деньгами цирковое искусство.... Армия и фронт подождут.....
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19.01.2021 22:33 Відповісти
Невже стільки книжок прочитав? - ну, Ульянов у озера!
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19.01.2021 22:43 Відповісти
Папу не забыл?
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19.01.2021 22:45 Відповісти
Подивилась список. В категорії Писменники - БОЙКУ Богдану Олеговичу, 2006 року народження - в 14 років вже писменник? Де б почитати його твори? В указі є 16-18 річні писменники. Вже видатні- отримали відзнаку -стипендію президента.

Ще Письменники:
МАКСАКОВІЙ Аліні Станіславівні, 2003 року народження 17років
ФРАНЧУК Зоряні Валеріївні, 2003 року народження
Театрального
ЖУРАВЛЬОВІЙ Анастасії Дмитрівні, 2006 року народження
ІВАНОВІЙ Юлії Євгеніївні, 2004 року народження
МАРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Катерині Сергіївні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Марії Сергіївні, 2004 року народження
АРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
Там ще повно 17-річних.
Ці діти ще школярі , мабуть в шкільному театральном гуртку? " Діячи мистецтва"-?
А може це просто діти, онуки чи похресники "видатних" діячів "95 кварталу"
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20.01.2021 00:42 Відповісти
ууу зрадуля.
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20.01.2021 08:42 Відповісти
 
 