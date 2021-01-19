Зеленський призначив 194 стипендії молодим письменникам і діячам мистецтва
Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення стипендій президента України для молодих письменників і діячів у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Згідно з документом, стипендії голови держави були призначені 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у галузі театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам у сфері естрадно-циркового мистецтва і 6 діячам кіно", - сказано в повідомленні.
Указ набирає сили з 1 січня 2021 року.
Зі списком стипендіатів можна ознайомитися тут.
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рль в глаза
Горький Лук
Дмитрий Калинчук
Запека
И многие другие....
Но я допускаю что они бы отказались.
Ще Письменники:
МАКСАКОВІЙ Аліні Станіславівні, 2003 року народження 17років
ФРАНЧУК Зоряні Валеріївні, 2003 року народження
Театрального
ЖУРАВЛЬОВІЙ Анастасії Дмитрівні, 2006 року народження
ІВАНОВІЙ Юлії Євгеніївні, 2004 року народження
МАРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Катерині Сергіївні, 2004 року народження
СТУЛЬНЄВІЙ Марії Сергіївні, 2004 року народження
АРКЕВИЧ Катерині Владиславівні, 2004 року народження
Там ще повно 17-річних.
Ці діти ще школярі , мабуть в шкільному театральном гуртку? " Діячи мистецтва"-?
А може це просто діти, онуки чи похресники "видатних" діячів "95 кварталу"