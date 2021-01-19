Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку, - Білозерська. ФОТО
Ветерана Вікторію Котеленець (Фортуну) затримали в будівлі Міністерства ветеранів, куди прийшла отримати посвідчення УБД. Слідчі вважають, що вона схожа на жінку, яка в 2014 році конвоювала українських полонених на "параді" в окупованому Донецьку.
Про затримання Котеленець повідомила в Фейсбуці ветеран Олена Білозерська, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вікторію Котеленець підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених, коли "дирівці" в 2014 році влаштували той принизливий "парад". Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з'явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла до нашого підрозділу після того, як втекла з окупованого Донецька", - написала Білозерська.
За словами Білозерської, Котеленець показувала багато фото за літо 2014 року, на яких у неї темне волосся.
"Також Вікторію неодноразово допитували СБУшники з приводу цих фото, і щоразу переконувалися, що на фото не вона", - зазначила Білозерська.
Вона додала, що у Котеленець чоловік - лейтенант ЗСУ, мама - волонтерка, є двоє дітей, молодшій ще не виповнилося й півтора року.
Народна депутатка "Європейської солідарності", ветеран Яна Зінкевич пише, що теж давно знайома з Котеленець.
"Ми всі, добровольці, які були в ПС, знаємо її і її чоловіка, теж ветерана, з 2014 року. Який, до біса, сепаратизм? У комісії з надання статусу УБД є представники всіх структур, наприклад, МВС і СБУ. Тобто на етапі надання статусу у вас жодних претензій не було, а тепер раптом такі звинувачення?" - написала Зінкевич.
У коментарях до постів Білозерська і Зінкевич публікують безліч фотографій Котеленець та жінки, яка конвоювала українських полонених на "параді" в Донецьку.
Ще в 2014 році український активіст і волонтер, який допомагав військовим у зоні проведення АТО, Олексій Біда на своїй сторінці в соцмережі написав про те, що серед конвоїрів військовополонених у "ДНР" можна було помітити так звану "міністра культури ЛНР" Ірину Філатову "з рушницею напереваги, одягнену в уніформу", нагадує УНІАН.
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специально для испанских зебилов:
Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Олександрівна / Suhova Olga Aleksandrovna
Боевик НВФ.
Участник надругательства над военнопленными в оккупированном российско-террористическими формированиями Донецке в 2014 г. (т.н. «парад пленных»).
Код ДРФО: 3022303941
Дата рождения: 30.09.1982
Страницы в соцсети: https://vk.com/id186708007 (годом рождения указала 1992)
По данному адресу прописаны: Сухова Наталия Григорьевна (Сухова Наталія Григорівна), 27.03.1959, ДРФО: 2163519281Сухов Александр Алексеевич (Сухов Олександр Олексійович), 12.03.1959, ДРФО: 2162000938
Контакты: боевики https://myrotvorets.center/criminal/leonova-tatyana-sergeevna/ Леонова Татьяна Сергеевна , https://myrotvorets.center/criminal/leonov-vadim-vladimirovich-2/ Леонов Вадим Владимирович и др.
вероятно родственница: Ошкодер (Сарычева) Наталья Владимировна, 09.02.1952, Код ДРФО: 2070800417, г. Донецк, ул. Куйбышева 256/36, https://vk.com/id155691246
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
#R1822272X80A84A186A134N
Крім того, тут на сторінці є фото конвоїрки в повний зріст та майже в профіль, де видно, що фігури у них з Вікторією (довжина ніг, ширина стегон тощо) РІЗНІ !!!
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
Ось хто знущався над полоненими - Сухова Ольга Алєксандровна.
Может утыркам из СБУ, которым хочется выслужиться, показать эти фото? Судя по всему, они их просто не видели...
не забудте от бубочки и авакяна......
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Як на тих, що сидять за "вбивство" Шеремета?
Прежде чем опирается на сходство и предъявлять серьезные обвинения, может голову нужно включать?
Зізнання царина доказів!!!!!!!!
"Какая разница" - "Я не лох" "Мне 42".
ШКОДА але завдяки портянкам наша правова система України повернулась у 40 ві роки мунулого сторіччя.