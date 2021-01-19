Суди винесли вироки 13 жителям Нових Санжар, що заважали проїзду автобусів з евакуйованими з міста Ухань
На Полтавщині ухвалено судові рішення стосовно активних учасників масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах у лютому 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
П’ятеро фігурантів справи були засуджені до 5 років позбавлення свободи зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.
Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.
Ще двох осіб звільнили від відповідальності.
"Суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу України, задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.
Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.
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https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche/status/1351231770306502666 18 янв.
...По истечении 7-ми лет я с содроганием вспоминаю тот вал лжи, что захлестнул нас весной 2014-го года. От природы у меня способность быстро схватывать кучу мелких, вроде несвязанных фактов, цифр, событий и выстраивать из них длинные логические цепочки. Я не могу представить, сколько миллионов было потрачено на создание этой вымышленной реальности... Бесконечный поток вранья и вымысла обрушился, как лавина.
Сейчас стало понятно, что всё это готовили заранее, репетировали, в итоге нас застали врасплох. Украина не была готова к атаке... Паралич СМИ летом 14-го года не был ясен так, как сейчас, и фактор внезапности сработал отлично. Только чудом удалось избежать создания ХНР и еще пары подобных уродцев. Просто точка приложения максимальных усилий агентуры была в Крыму, Донецке и Луганске. Нам банально не повезло.
Крым пока оставим в стороне. Почему выбор пал именно на Луганск и Донецк? Думаю, что дело было в том самом сланцевом газе. Да-да, именно в нем. Просто подумайте и вспомните, где РФ начинает войну, чуть что? Там, где есть газ, или рядом газовая труба - конкурент газпрома.
Нефтегазовая империя Путина ревностно следит и жестоко расправляется с конкурентами. Война - это дележ денег и ресурсов. Для Путина газ/нефть - это ресурс, источник денег и власти. Просто так вышло, что Янукович налажал, а тут еще сланцевый газ решили добывать. Медлить дальше было нельзя. В РФ 2013-го года была стагнация и застой, а рейтинг фюрера покачивало и самого его била измена. Янукович что-то мудрил себе и торговался, пока не наломал дров и не удрал в итоге. Уж очень не хотелось проффэсору быть шестеркой у Путина, но увы.
Стать царем Украины у Вити не вышло, а Путин поспешил пустить в дело старую, хорошо отрепетированную агентуру. Все эти черти - Пургин, Хряков, Царев, Корнилов, Ходаковский, Безлер, сотни "добровольцев" тут на Донбассе были давно, они ждали отмашку. И дождались. Они были готовы, а мы нет. Но они всё равно облажались! Прошло 7 лет - ни одной их цели не достигнуто. Украина не легла под Путина. Новороссия сдохла на трети Донецкой и Луганской областей. РФ нахваталась санкций, как ***** блох. Тут нам повезло - нас спасло русское рукожопие.
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351555491328098307 4 ч
19 января 2021 г. Газпром впервые официально допустил, что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления".
Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
Бігме, файним неосанжарськім легіням після присудів буде сутужно ся виправити у статечні ґазди.
Но хоть не так стыдно потому, что комик не политик и не опытный по сравнению с Порохом.
Там среди этой воровитой и брехливой шоблы был пожалуй только Гройсман толковый и ему приходилось пробегать между струями .