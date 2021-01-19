Суди винесли вироки 13 жителям Нових Санжар, що заважали проїзду автобусів з евакуйованими з міста Ухань

На Полтавщині ухвалено судові рішення стосовно активних учасників масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах у лютому 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

П’ятеро фігурантів справи були засуджені до 5 років позбавлення свободи зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Читайте також: Жителів Нових Санжар, які кидали каміння в поліцейських, засудили до умовних термінів

Ще двох осіб звільнили від відповідальності.

"Суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу України, задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.