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Суди винесли вироки 13 жителям Нових Санжар, що заважали проїзду автобусів з евакуйованими з міста Ухань

Суди винесли вироки 13 жителям Нових Санжар, що заважали проїзду автобусів з евакуйованими з міста Ухань

На Полтавщині ухвалено судові рішення стосовно активних учасників масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах у лютому 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

П’ятеро фігурантів справи були засуджені до 5 років позбавлення свободи зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

Чотирьох учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та двох осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

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Ще двох осіб звільнили від відповідальності.

"Суд, керуючись ст. 48 Кримінального кодексу України, задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування щодо звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому Україна евакуювала своїх громадян з китайського Уханя, який тоді був епіцентром епідемії коронавірусу. Евакуйованих вирішили розмістити в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З подіями в Нових Санжарах розберуться правоохоронці. Це було штучне блокування, - Зеленський

Місцеві жителі спробували не пропустити їх до населеного пункту, сталися сутички з правоохоронцями. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку. На місце прибули очільник МВС Арсен Аваков і тогочасний прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію. Пізніше виявилося, що всі вони здорові.

Автор: 

Нацполіція (15130) вирок (1061) суд (11651) Нові Санжари (143)


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Топ коментарі
+8
сейчас тот случай воспринимается как сюрр...в первую очередь самими участниками этой куйни
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19.01.2021 21:41
+5
Тварям нужно было реальные сроки давать как за терроризм!
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19.01.2021 21:46
+5
Вот что нравится в украинских судах - почти мгновенно работают. акое-то паршивое блокирование дороги... на разбор нужно минут 10-15.. А вон целый год рожали...
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19.01.2021 21:46
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сейчас тот случай воспринимается как сюрр...в первую очередь самими участниками этой куйни
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19.01.2021 21:41 Відповісти
Проте як тоді Блазень попиарився.
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19.01.2021 21:53 Відповісти
Свободу Анжеле Дэвис!
От нашей Анжелы руки!
Дайте свободу нашей Анжеле!
Ну дайте ей свободу, суки!
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19.01.2021 22:37 Відповісти
ну, механіка виносу мізків масам за допомогою медіа, в принципі, однакова...

https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://mobile.twitter.com/Jose_Pinoche/status/1351231770306502666 18 янв.

...По истечении 7-ми лет я с содроганием вспоминаю тот вал лжи, что захлестнул нас весной 2014-го года. От природы у меня способность быстро схватывать кучу мелких, вроде несвязанных фактов, цифр, событий и выстраивать из них длинные логические цепочки. Я не могу представить, сколько миллионов было потрачено на создание этой вымышленной реальности... Бесконечный поток вранья и вымысла обрушился, как лавина.
Сейчас стало понятно, что всё это готовили заранее, репетировали, в итоге нас застали врасплох. Украина не была готова к атаке... Паралич СМИ летом 14-го года не был ясен так, как сейчас, и фактор внезапности сработал отлично. Только чудом удалось избежать создания ХНР и еще пары подобных уродцев. Просто точка приложения максимальных усилий агентуры была в Крыму, Донецке и Луганске. Нам банально не повезло.
Крым пока оставим в стороне. Почему выбор пал именно на Луганск и Донецк? Думаю, что дело было в том самом сланцевом газе. Да-да, именно в нем. Просто подумайте и вспомните, где РФ начинает войну, чуть что? Там, где есть газ, или рядом газовая труба - конкурент газпрома.
Нефтегазовая империя Путина ревностно следит и жестоко расправляется с конкурентами. Война - это дележ денег и ресурсов. Для Путина газ/нефть - это ресурс, источник денег и власти. Просто так вышло, что Янукович налажал, а тут еще сланцевый газ решили добывать. Медлить дальше было нельзя. В РФ 2013-го года была стагнация и застой, а рейтинг фюрера покачивало и самого его била измена. Янукович что-то мудрил себе и торговался, пока не наломал дров и не удрал в итоге. Уж очень не хотелось проффэсору быть шестеркой у Путина, но увы.
Стать царем Украины у Вити не вышло, а Путин поспешил пустить в дело старую, хорошо отрепетированную агентуру. Все эти черти - Пургин, Хряков, Царев, Корнилов, Ходаковский, Безлер, сотни "добровольцев" тут на Донбассе были давно, они ждали отмашку. И дождались. Они были готовы, а мы нет. Но они всё равно облажались! Прошло 7 лет - ни одной их цели не достигнуто. Украина не легла под Путина. Новороссия сдохла на трети Донецкой и Луганской областей. РФ нахваталась санкций, как ***** блох. Тут нам повезло - нас спасло русское рукожопие.
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19.01.2021 21:45 Відповісти
после "сланцевого газа" можно не читать.
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19.01.2021 22:19 Відповісти
https://twitter.com/billi_67

https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦ https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1351555491328098307 4 ч

19 января 2021 г. Газпром впервые официально допустил, что "Северный поток-2" может накрыться медным тазом, как сказано "из-за политического давления".
Предупреждение адресовано своим кредиторам при очередном выпуске долларовых еврооблигаций.
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19.01.2021 22:33 Відповісти
Тварям нужно было реальные сроки давать как за терроризм!
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19.01.2021 21:46 Відповісти
за что ?
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19.01.2021 23:00 Відповісти
я би покарав значно суворіше оте бидло
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19.01.2021 21:46 Відповісти
за что ?
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19.01.2021 23:00 Відповісти
Вот что нравится в украинских судах - почти мгновенно работают. акое-то паршивое блокирование дороги... на разбор нужно минут 10-15.. А вон целый год рожали...
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19.01.2021 21:46 Відповісти
просто у них зряплата маленькая, не хотят в полную силу работать!
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20.01.2021 08:25 Відповісти
Баба Маня шота ляпнула и стадо понеслося разбираться. Штрафы и тягание по судам заставит народ немножко соображать, перед тем как чего-нибудь делать
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19.01.2021 21:47 Відповісти
Это у них адвокатов не было хороших, денег нет таких у простых людей, а то пришлось бы им еще компенсировать моральный ущерб
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19.01.2021 21:48 Відповісти
Там декого й ногами добре буцяли.
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19.01.2021 22:48 Відповісти
Так! Це була епічна карна справа! Дурнів дурні хотіли зупинити!
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19.01.2021 21:55 Відповісти
Да, "быстро" оформили судебные дела, всего лишь за какие-то 11 месяцев...
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19.01.2021 21:58 Відповісти
"Новые Санжары" - Кіно.
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19.01.2021 21:59 Відповісти
То не є здибанка андрусів з креміналу і не вчиняли ґвалт. То файні неосанжарські легіні підняли алярм, абис зврочити увагу статечне паньства на неодповідність неосанжарської амбулянс сплюндрувати коронавірус.
Бігме, файним неосанжарськім легіням після присудів буде сутужно ся виправити у статечні ґазди.
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19.01.2021 22:02 Відповісти
тож Пороховый электорат мстив зелени за пролетившого Гетьмана
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19.01.2021 22:27 Відповісти
Так это Пороха электорат повелся на страшилки зеленых о ковиде, которые они втирали несколько недель до Санжар?))
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19.01.2021 22:47 Відповісти
Проблема в том, что полтора года, вы пытаетесь доказать, что бубочка не хуже Пороха))) Вы его для этого избирали?))
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19.01.2021 22:44 Відповісти
нет! Я голосовала за доктора наук Смешко И П , а во втором туре со слезами на глазах голосовала против Пороха , строки против всех нет.
Но хоть не так стыдно потому, что комик не политик и не опытный по сравнению с Порохом.
Там среди этой воровитой и брехливой шоблы был пожалуй только Гройсман толковый и ему приходилось пробегать между струями .
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19.01.2021 23:01 Відповісти
Але ж допомогло. Пiсля побиттям камiнням нiхто не захворiв.Клятi зрадники судять людей, якi винайшли ефективний метод боротьби з коронавiрусом.
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19.01.2021 22:29 Відповісти
який млядський суд судитиме зеленого квратального кондома з його квартальною шоблою за те, що ці тварюки забарижили медичні маски та гроші на вакцинацію, роз3,14...дили ковідний фонд і т.д. і т.і.?
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19.01.2021 22:37 Відповісти
тобиш Вы нихера и не поняли ..Слово громады и хотение МВД нельзя ставить в противовес ..нет смысла танками задавят ..Но и толк от еще Петиной дэцэнтрализации ?Слово общины просто перекрыла ментовская дубинка ,Был варик для уханских туристов гдето в Тернополе ..Там бы в Тор в носках по 400 грн летели коктели и аваков зассал бендерштат ...Я б ничего не сказал если б эта операция проводилась вне населенных пунктов а тут спецом людей кинули под танк МВД
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20.01.2021 07:17 Відповісти
я думаю что в справедливости украинских карманных судов ни у кого сомнений не возникнет то что люди были против никого не волнует .
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20.01.2021 07:58 Відповісти
Ну хоть кого-то наказали материально за нанесенный ущерб? Хоть кого-то, хотя бы на месяц посадили?
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20.01.2021 09:49 Відповісти
 
 