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Новини
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Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру

Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру

Проти "слуги народу" Дубінського відкрили 2 кримінальні справи, Тупицького не пускали на роботу і вручили підозру, суд відмовився заочно арештовувати Януковича, росіяни купили франшизу на "Лігу сміху", - головні новини України та світу 19 січня 2021 року.

Справи проти Дубінського

Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського 2 кримінальні провадження: одне - за підозрою в ухилянні від сплати податків, інше - за підозрою в легалізації отриманого злочинним шляхом майна.

Джерело в "Слузі народу" розповіло, що Дубінського можуть виключити з фракції.

Під посольством США відбувся мітинг на захист Дубінського: 2 десятки пенсіонерів вимагало, щоб Штати скасували санкції проти нардепа. Відразу після мітингу пенсіонерам у найближчому парку роздавали по 200 гривень.

Дубінський назвав мітинг "черговою провокацією" і наполягає на терміновій зустрічі з Зеленським - адже "до цієї провокації може мати стосунок частина його оточення, яка працює проти інтересів президента й України".

Підозра Тупицькому

Відстороненого указом Зеленського главу Конституційного Суду Олександра Тупицького охорона не пустила на роботу після відпустки. Тупицький заявив, що відмова пускати його на роботу - це "захоплення Конституційного Суду". У ДБР повідомили, що вручили йому підозру у підкупі свідка, але сам Тупицький стверджує, що підозру йому має право вручити лише генеральний прокурор, і просить Венедіктову втрутитися, а Зеленського - скасувати указ про його відсторонення.

Арешт Януковича

Вищий антикорупційний суд відмовився заочно арештовувати експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Палац Путіна

Путіну побудували в Геледжику палац вартістю 100 млрд рублів. Розслідування про це опублікував "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, якого напередодні суд на місяць відправив у "Матроську тишу". Володіння Путіна, за даними розслідувачів, дорівнюють за площею 29 князівствам Монако, і підібратися до них не можна ні з води, ні з землі, ні з повітря.

Російський канал купив франшизу на "Лігу сміху"

Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху", якою, серед інших, володіє і президент Володимир Зеленський. У "Студії "Квартал 95" кажуть, її продукти продає шведський дистриб'ютор Eccho Rights. "Умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися", - додали в "Студії "Квартал 95".

Автор: 

Зеленський (23667) Квартал-95 (183) путін (23750) Янукович (10778) Тупицький (258) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+9
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 1920
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19.01.2021 22:13
+9
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 442
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19.01.2021 22:19
+8
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8783
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19.01.2021 22:06
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Дна у зеленої мразі просто не існує.У проданій зєлєнскім франшизі "Ліга сміху",будуть виступати команди з дирляндії.

Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 6778 Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 9076
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19.01.2021 22:03 Відповісти
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 8783
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19.01.2021 22:06 Відповісти
Заробляєш на крові

Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 991 Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 7433Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 4494
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19.01.2021 22:09 Відповісти
Офис генерального прокурора https://censor.net/ru/news/3242765/pressslujba_ofisa_genprokurora_podtverdila_chto_protiv_nardepa_sn_dubinskogo_otkryli_2_proizvodstva: одно - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, другое - по подозрению в легализации полученного преступным путем имущества.

Як все ж таки миттєво працюють американські санкції!
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19.01.2021 22:04 Відповісти
Руки прочь от Тупого Собачего Рта! Это дерьмо можно трогать только длинной палкой. С гвоздем.
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19.01.2021 22:10 Відповісти
Не вірю. Це просто імітація бурхливої діяльності
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19.01.2021 22:11 Відповісти
Главные новости 19 января: против Дубинского открыли 2 дела, Тупицкому вручили подозрение - Цензор.НЕТ 1920
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19.01.2021 22:13 Відповісти
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 9170
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19.01.2021 22:18 Відповісти
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 442
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19.01.2021 22:19 Відповісти
Про Волкера-з телеграму вєрняк ?
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19.01.2021 22:32 Відповісти
Поживемо - побачимо. Особисто я - був-би тільки "За".
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19.01.2021 22:38 Відповісти
Фігня то всьо. Тут трагедія. людські долі розбиваються....
https://ukrrudprom.com/digest/Eto_bil_korotkiy_roman_Saakashvili_prekratil_otnosheniya_s_narde.html "Это был короткий роман". Саакашвили прекратил отношения с нардепом Лизой Ясько

Поматросіл і бросіл.
А потім,-гріхи одмивать
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 6701
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19.01.2021 22:42 Відповісти
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 4589
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19.01.2021 22:57 Відповісти
Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 2766
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19.01.2021 23:07 Відповісти
дон'т пенік, хенде хох

Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру - Цензор.НЕТ 3075
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19.01.2021 23:00 Відповісти
Цирк на дроті, блін...
Щурі, якщо їх кинути в металеву бочку і щільно закрити, щоб не втекли, починають один одного жерти. Щось подібне починається в зебільній владі після виборів в США, бо у всіх них там дивним чином виявились немаленькі статки. От і починають гризти один одного. Поскоріше б пожерлись, може б згинула та зелена нечисть.
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19.01.2021 23:00 Відповісти
Все это хорошо, но похоже на фигурное катание во время агрессивного нападения. А надо бы бокс или хотя бы борьба.
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20.01.2021 08:48 Відповісти
 
 