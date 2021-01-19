Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру
Проти "слуги народу" Дубінського відкрили 2 кримінальні справи, Тупицького не пускали на роботу і вручили підозру, суд відмовився заочно арештовувати Януковича, росіяни купили франшизу на "Лігу сміху", - головні новини України та світу 19 січня 2021 року.
Справи проти Дубінського
Офіс генерального прокурора відкрив проти народного депутата СН Олександра Дубінського 2 кримінальні провадження: одне - за підозрою в ухилянні від сплати податків, інше - за підозрою в легалізації отриманого злочинним шляхом майна.
Джерело в "Слузі народу" розповіло, що Дубінського можуть виключити з фракції.
Під посольством США відбувся мітинг на захист Дубінського: 2 десятки пенсіонерів вимагало, щоб Штати скасували санкції проти нардепа. Відразу після мітингу пенсіонерам у найближчому парку роздавали по 200 гривень.
Дубінський назвав мітинг "черговою провокацією" і наполягає на терміновій зустрічі з Зеленським - адже "до цієї провокації може мати стосунок частина його оточення, яка працює проти інтересів президента й України".
Підозра Тупицькому
Відстороненого указом Зеленського главу Конституційного Суду Олександра Тупицького охорона не пустила на роботу після відпустки. Тупицький заявив, що відмова пускати його на роботу - це "захоплення Конституційного Суду". У ДБР повідомили, що вручили йому підозру у підкупі свідка, але сам Тупицький стверджує, що підозру йому має право вручити лише генеральний прокурор, і просить Венедіктову втрутитися, а Зеленського - скасувати указ про його відсторонення.
Арешт Януковича
Вищий антикорупційний суд відмовився заочно арештовувати експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про незаконне заволодіння резиденцією "Межигір'я".
Палац Путіна
Путіну побудували в Геледжику палац вартістю 100 млрд рублів. Розслідування про це опублікував "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального, якого напередодні суд на місяць відправив у "Матроську тишу". Володіння Путіна, за даними розслідувачів, дорівнюють за площею 29 князівствам Монако, і підібратися до них не можна ні з води, ні з землі, ні з повітря.
Російський канал купив франшизу на "Лігу сміху"
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху", якою, серед інших, володіє і президент Володимир Зеленський. У "Студії "Квартал 95" кажуть, її продукти продає шведський дистриб'ютор Eccho Rights. "Умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися", - додали в "Студії "Квартал 95".
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Як все ж таки миттєво працюють американські санкції!
https://ukrrudprom.com/digest/Eto_bil_korotkiy_roman_Saakashvili_prekratil_otnosheniya_s_narde.html "Это был короткий роман". Саакашвили прекратил отношения с нардепом Лизой Ясько
Поматросіл і бросіл.
А потім,-гріхи одмивать
Щурі, якщо їх кинути в металеву бочку і щільно закрити, щоб не втекли, починають один одного жерти. Щось подібне починається в зебільній владі після виборів в США, бо у всіх них там дивним чином виявились немаленькі статки. От і починають гризти один одного. Поскоріше б пожерлись, може б згинула та зелена нечисть.