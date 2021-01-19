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Новини
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В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська

В Україні з'явиться

У "модельній в'язниці", яку планується запустити в Україні наступного року, будуть апробовані найкращі західноєвропейські практики і застосовуватиметься новий підхід як до персоналу, так і до утримуваних.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами керівника Мін'юсту, акцент буде на тому, щоб людина, яка перебуває в ув'язненні, звикала до звичайного життя.

"Зараз у в'язниці ув'язнений, навпаки, відвикає від нормального життя: за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він або сидить у камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком. Це не адаптація людини до нормального життя, це, навпаки, його деградація. Вона не готова до нормального життя. А в Північній Європі діє принцип нормальності, тобто людина має, наприклад, сама рахувати якісь свої гроші, сама їх заробляти, сама готувати собі їжу", — пояснив міністр юстиції.

За його словами, у в'язницях змінять і систему охорони по периметру. В "модельній в'язниці" буде впроваджена динамічна охорона, коли співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини. Як у Європі, де повсякденним заняттям є гра ув'язнених і охоронців у футбол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць, - Малюська

"Ми повністю змінюємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться (працювати у пенітенціарній системі - ред.). Це теж було зроблено. Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що не є ефективним, і все, що може бути замінено комп'ютером", — наголосив очільник Мін'юсту.

Малюська додав, що нові слідчі ізолятори будуть побудовані під Києвом і Львовом, у Міністерстві юстиції вже взялися за підготовку проєктної документації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська. ФОТОрепортаж

Автор: 

Мін'юст (1586) в'язниця (439) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
Це зелені блазні собі на майбутнє таке планують?
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19.01.2021 22:03
+7
не модельная, а "блатная", для своіх, навродє "красних" зон
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19.01.2021 22:03
+4
І воно завідувач по юстиції?
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19.01.2021 22:06
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Це зелені блазні собі на майбутнє таке планують?
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19.01.2021 22:03 Відповісти
От сумы и тюрьмы не зарекайся!
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20.01.2021 10:53 Відповісти
не модельная, а "блатная", для своіх, навродє "красних" зон
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19.01.2021 22:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787

https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 Evgeniy 25% https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 @Evgeniy94131787 https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787/status/1351621685632491520 31 мин

Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
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19.01.2021 22:36 Відповісти
І воно завідувач по юстиції?
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19.01.2021 22:06 Відповісти
У нынешнего зеленого "министра юстиции" - дна нет, как и совести.
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19.01.2021 22:08 Відповісти
лучшие европейские практики средневековья
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19.01.2021 22:08 Відповісти
Готовятся)
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19.01.2021 22:14 Відповісти
У нас хоть одна реформа проводится в тюрьме, остальное все откатилось взад, надо было так на плакатах зеленых писать весна прийде создадим модельные тюрьмы
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19.01.2021 22:16 Відповісти
т.е. их в тюрьму садят не в наказание для...грубо говоря - исправления... а отдохнуть от делов уголовно-наказуемых... в трехзвездочном отеле...повышенной комфортности...
а может тогда уж (раз пошла такая мода) начинать с СИЗО ? где только еще подозреваемые годами парятся?
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19.01.2021 22:18 Відповісти
Этот идиот все никак не угомонится... Господи, как же огромен Твой зверинец...
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19.01.2021 22:21 Відповісти
зе.банько
В Украине появится "модельная тюрьма", где будут апробированы лучшие европейские практики, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 490
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19.01.2021 22:22 Відповісти
цэ перемога. па крайний мере хоть в турме жысть улучшаецца...
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19.01.2021 22:23 Відповісти
Клас! а баб туда можно приводить? есть для этого одна маруха
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19.01.2021 22:24 Відповісти
можна. и баб.. и дидов.. и внучку с жучкой...
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19.01.2021 22:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/465470 Так він того, наче, не по бабах
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19.01.2021 22:30 Відповісти
Так написано ж, шо це модельна тюрма, - там будуть одні хвотомоделі.

В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 6363
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20.01.2021 10:15 Відповісти
... і корабельні сосни
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20.01.2021 10:59 Відповісти
какой капец, как это теперь развидеть ))))
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20.01.2021 11:15 Відповісти


https://fun.tochka.net/ua/pictures/80877-shokiruyushchaya-taliya-ioany-spangenberg/ Шокуюча талія Іоани Спангенберг

В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 8045
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20.01.2021 15:14 Відповісти
вам модельним зелупленим ви#лядкам вистачить одного гранітного кар'єра ... теж модельного ...
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19.01.2021 22:24 Відповісти
Я завжди думав, що Малюська- це жінка))))
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19.01.2021 22:27 Відповісти


Як же так ?
Тут про його "звитяги" регулярно пишуть.
І фотки тулять.

Персонаж, звичайно, =фантастичний=.
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20.01.2021 08:22 Відповісти
о пэце без ипотеки жильё подогнали
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19.01.2021 22:30 Відповісти
Для "СЛУГ" готують?- велику треба, як Конча-Заспа, бажано там і розташувать!!!
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19.01.2021 22:32 Відповісти
да в такие тюрьмы полстраны сядет, считай всё на халяву.
годик два подкормился приоделся, денжат заработал и на свободу все как в западных странах.
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19.01.2021 22:34 Відповісти
мобильники, телевизор, инет всё включено надеюсь, как и там...
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19.01.2021 22:35 Відповісти
а вы там сидели в грейт британ хоть были, откуда знаете?)
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19.01.2021 22:39 Відповісти
модельна тюрма, де будуть моделювати модельовані посадки модельних корупціонерів
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19.01.2021 22:40 Відповісти
А давайте из вилы зеленского в Италии сделаем тУрму. Ну что бы зекам жилось повеселее. Не хер о народе думать, о зеках надо думать!!!! Вон гадя ********** тоже первый закон о зеках придумала, день за два.
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19.01.2021 22:54 Відповісти
Нужно разбить тюрьмы на категории и в соответствии от тяжкости преступления должны быть условия там, то бишь если преступление не тяжкое, то тогда отправлять надо в тюрьму в которой будут условия содержания - это не наказание в первую очередь, а удержание там и перевоспитание и исправление человека. А если преступление тяжкое и понятно по человеку, что его не исправить, то тогда его отправляют в тюрьму в которой наказание будет соразмерно с содеянным преступление. То бишь если насильник или педофил или людоед или еще подобные страшные преступления, то за эти преступления, они должны получить наказание - пожизненный срок или смертную кару. И люди должны на воле понимать то, что за какое преступление, то какое они получат наказание. И совершив страшное преступление, они будут понимать, что больше не будут никогда на свободе. То бишь они должны понимать цену преступлению.
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19.01.2021 22:57 Відповісти
Це добре, звичайно, потрібно переходити на європейські стандарти, але було б справедливим, якби Зе-чмо, дєрьмак, запроданська сволота та гебешні консерви з ЗеБільної шобли все ж таки відсиділи на старих совкових ще зонах.
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19.01.2021 23:16 Відповісти
А Малюська все непокладая рук не устает обеспечивать беспечную жизнь в тюрьмах для своих зебильных соратников.
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19.01.2021 23:35 Відповісти
Вигнати його наюх, в тюрмі потрібно працювати, нехай дороги будують або руду добувають
США Флорида, в'язні будують дороги, прибирають місто, роблять важку роботу.
В'язень повинен відробляти не тільки своє утримання, а й шкоду яку заподіяв.
В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - глава Мін'юсту малюська - Цензор.НЕТ 5666
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19.01.2021 23:51 Відповісти
Он говорит о тех, кого еще можно переделать и сволочным способом из них людей не сделать. У нас по сей день там отношение мрак. Кто то туда попал по ошибке, кто то по поступку глупому или просто синьке. А вот особо ретивым особо не поможешь по хорошему.
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20.01.2021 05:43 Відповісти
"новые следственные изоляторы будут построены под Киевом" - естественно за деньги налогоплательщиков! А те, что в Киеве и др. выгодных местах, будут переданы своим людям под строительство ЖК или ТРЦ! - это и есть вся суть реформы!
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20.01.2021 10:41 Відповісти
Инвестор претендующий на территорию СИЗО, новое строит за свои деньги. Если не знаешь не СФиСти.
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20.01.2021 10:57 Відповісти
А Укрбуд и Микитась тому пример, как оценивали землю!
Вся реформа молюска с водится к одному: попереносить сизо за город, чтобы продать выгодные участки в городах! Это точно реформа?
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20.01.2021 11:29 Відповісти
Переносить в уже построенные по европейским нормам за деньги инвестора.
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20.01.2021 11:38 Відповісти
Ее нужно опробовать на депутатах!
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20.01.2021 10:50 Відповісти
 
 