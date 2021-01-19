В Україні з'явиться "модельна в'язниця", де будуть апробовані найкращі європейські практики, - очільник Мін'юсту Малюська
У "модельній в'язниці", яку планується запустити в Україні наступного року, будуть апробовані найкращі західноєвропейські практики і застосовуватиметься новий підхід як до персоналу, так і до утримуваних.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами керівника Мін'юсту, акцент буде на тому, щоб людина, яка перебуває в ув'язненні, звикала до звичайного життя.
"Зараз у в'язниці ув'язнений, навпаки, відвикає від нормального життя: за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він або сидить у камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком. Це не адаптація людини до нормального життя, це, навпаки, його деградація. Вона не готова до нормального життя. А в Північній Європі діє принцип нормальності, тобто людина має, наприклад, сама рахувати якісь свої гроші, сама їх заробляти, сама готувати собі їжу", — пояснив міністр юстиції.
За його словами, у в'язницях змінять і систему охорони по периметру. В "модельній в'язниці" буде впроваджена динамічна охорона, коли співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини. Як у Європі, де повсякденним заняттям є гра ув'язнених і охоронців у футбол.
"Ми повністю змінюємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться (працювати у пенітенціарній системі - ред.). Це теж було зроблено. Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що не є ефективним, і все, що може бути замінено комп'ютером", — наголосив очільник Мін'юсту.
Малюська додав, що нові слідчі ізолятори будуть побудовані під Києвом і Львовом, у Міністерстві юстиції вже взялися за підготовку проєктної документації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 Evgeniy 25% https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787 @Evgeniy94131787 https://mobile.twitter.com/Evgeniy94131787/status/1351621685632491520 31 мин
Наступна футболка "Мама любить тюрми";
За нею "Мама любить півнів".
а может тогда уж (раз пошла такая мода) начинать с СИЗО ? где только еще подозреваемые годами парятся?
https://fun.tochka.net/ua/pictures/80877-shokiruyushchaya-taliya-ioany-spangenberg/ Шокуюча талія Іоани Спангенберг
Як же так ?
Тут про його "звитяги" регулярно пишуть.
І фотки тулять.
Персонаж, звичайно, =фантастичний=.
годик два подкормился приоделся, денжат заработал и на свободу все как в западных странах.
США Флорида, в'язні будують дороги, прибирають місто, роблять важку роботу.
В'язень повинен відробляти не тільки своє утримання, а й шкоду яку заподіяв.
Вся реформа молюска с водится к одному: попереносить сизо за город, чтобы продать выгодные участки в городах! Это точно реформа?