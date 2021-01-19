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Новини Коронавірус і карантин
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Зареєстрували законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні 5 вакцин проти СOVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Зареєстрували законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні 5 вакцин проти СOVID-19, -

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить використовувати в Україні вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін.

Ми надаємо уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов: наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань; клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу; відома потенційна користь лікарського засобу; не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи", - написав Радуцький.

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Нардеп уточнив, що за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

За словами голови комітету, цей законопроєкт будуть пропонувати розглянути на наступному засіданні Верховної Ради.

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Зареєстрували законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні 5 вакцин проти СOVID-19, - слуга народу Радуцький 01

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
По факту этот законопроект призван продвинуть одну-единственную вакцину - китайский Sinovac. Там уже все на коррупционной мази.
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19.01.2021 22:34
+5
В Україні 0 і куй десятих (під куй десятих слід рахувати офіс *********** і обраних, для якого контрабандою завіз вакцину Pfizer Миша Радуцький), а асе інше бидло, пардон, нарід буде вакцинуватися китайським 30% фуфломіцином або 100% кацапським лайном у вигляді супутника 5
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19.01.2021 22:31
+3
Привіт, Радуцький, Гольдман, Баканов і Зеленський! В Ізраїлі почали розслідування стосовно можливої контрабанди в Україну вакцини від КОВІДу Виробництва «PfizerBioNtech» для вакцинації вітчизняних ВІПів та їхніх сімей в приватній клініці Mediland у Києві

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3811916425518402

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1107
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19.01.2021 22:28
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Привіт, Радуцький, Гольдман, Баканов і Зеленський! В Ізраїлі почали розслідування стосовно можливої контрабанди в Україну вакцини від КОВІДу Виробництва «PfizerBioNtech» для вакцинації вітчизняних ВІПів та їхніх сімей в приватній клініці Mediland у Києві

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/3811916425518402

Зарегистрировали законопроект, разрешающий использовать в Украине 5 вакцин от СOVID-19, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1107
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19.01.2021 22:28 Відповісти
Украина вообще в состоянии самостоятельно провести хоть какие-то испытания вакцин?
с каждым днем убеждаюсь в идиотизме нынешней власти...
на основании чего сделаны подобные заявления? на рекламе и маркетинге производителей???
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19.01.2021 22:29 Відповісти
В Україні 0 і куй десятих (під куй десятих слід рахувати офіс *********** і обраних, для якого контрабандою завіз вакцину Pfizer Миша Радуцький), а асе інше бидло, пардон, нарід буде вакцинуватися китайським 30% фуфломіцином або 100% кацапським лайном у вигляді супутника 5
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19.01.2021 22:31 Відповісти
Смысл? Если вакцина зарегистрирована в странах где жесткая регуляторная политика (а не отсталых диктатурах), то ничего испытывать не надо. Если в ЕС, США, Швейцарии и далее список стран одобрили, значит нормальная.
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19.01.2021 23:35 Відповісти
По факту этот законопроект призван продвинуть одну-единственную вакцину - китайский Sinovac. Там уже все на коррупционной мази.
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19.01.2021 22:34 Відповісти
sinopharm eto toze kitaj,u nejio 50% garantiji
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19.01.2021 22:42 Відповісти
BBIBP-CorV - 79,34%
https://www.nytimes.com/interactive/2020/health/sinopharm-covid-19-vaccine.html
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19.01.2021 23:31 Відповісти
Pfizer/BioNTech

44K

2
−70ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-18/pfizer-biontech-plan-filing-as-vaccine-proves-95-effective 95% AstraZeneca/Oxford

65K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/astra-vaccine-is-effective-but-leaves-questions-in-older-ages 70% Moderna

30K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-16/moderna-vaccine-is-found-highly-effective-at-preventing-covid-19 95% Sinovac Biotech

26K

2
2-8ºC
78%Sinopharm

50K

2
2-8ºChttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-31/china-approves-first-covid-vaccine-for-use-in-general-population 50% Vot u menia takyje danyje na eti vakcini.Tam pervoje jest na skolko celovek probyvali,skolko doz nuzna,temperatura i procenti garantiji
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19.01.2021 23:40 Відповісти
хм... будь яка інфа додає обізнаності... буду вдячний за лінк.... Блумберг -трекер також вказує по цьому китайцю 79% - https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
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20.01.2021 09:56 Відповісти
а... ух дякую (спочатку не роздививсь)
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20.01.2021 09:59 Відповісти
Третій етап випробувань буде на лохах. Дякуєм, дуже дякуєм.
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19.01.2021 22:48 Відповісти
Не путайте 3 этап с публикацией данных, на основе которых вакцина была допущена к массовой вакцинации (даже Pfizer еще не окончил 3 этап). Это у "новичка" нет никаких данных опубликованных, и проверенных - вообще! Да и покупать вакцину у стран где статистику смертности занижают в 2-3 раза это
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19.01.2021 23:40 Відповісти
Кстати по этому китайские вакцины тоже доверия не вызывают. Единственное, там испытания реально проводились в Бразилии, Турции, и т.д. И там так нагло на***ть не дадут.
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19.01.2021 23:47 Відповісти
плевать на всех в наглую прут крадуцкие -рви отовсюду пока можешь
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20.01.2021 01:52 Відповісти
А кацапская вакцина " Боярышник - Вымпел" что не подходит ? А можно было бы нею вакцинировать исключительно только кремлёвскую 5 колону )(уйла в Украине . Как бы хорошо очистилась наша держава от этой антиукраинской прокремлевской заразы.
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20.01.2021 06:23 Відповісти
 
 