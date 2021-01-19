Зареєстрували законопроєкт, який дозволяє використовувати в Україні 5 вакцин проти СOVID-19, - "слуга народу" Радуцький

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить використовувати в Україні вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін.

Ми надаємо уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов: наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань; клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу; відома потенційна користь лікарського засобу; не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи", - написав Радуцький.

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Нардеп уточнив, що за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

За словами голови комітету, цей законопроєкт будуть пропонувати розглянути на наступному засіданні Верховної Ради.

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