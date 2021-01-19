Україна не планує розглядати питання "дорожньої карти" в ТКГ, поки "План спільних кроків" не затвердять "на найвищому рівні", - Кравчук

Під час засідання Тристоронньої контактної групи Україна запропонувала розробити спільний план дій щодо окупованих регіонів Донбасу, в якому будуть враховані пропозиції усіх сторін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Водночас голова української делегації Леонід Кравчук пропонує відкласти розгляд питання, поки його не буде затверджено на найвищому рівні.

"Під час засідання політичної підгрупи її координатор посол П'єр Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків щодо вирішення конфлікту (український "План спільних кроків" та зауваження російської сторони)", - повідомили 19 січня у пресслужбі делегації.

Як пояснив у коментарі виданню Кравчук, пропозиція напрацювати план дій з врахуванням пропозицій учасників виникла після того, як Росія представила власну "дорожню карту", яка передбачала план дій на наступні 50 років та, як наголосив Кравчук, закріплювала чинний статус окупованих територій.

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"Ми не будемо підтримувати "дорожню карту" ОРДЛО, схвалену Росією, тому що вона не враховує національних стратегічних інтересів України та не веде до миру, до врегулювання ситуації, поверненню Україні територій, які не мають сьогодні українського впливу", - наголосив він.

Кравчук також зазначив, що планує під час наступної зустрічі ТКГ 21 січня запропонувати виконувати ті пункти Мінського процесу, які не викликають гострих суперечок, а питання дорожньої карти відкласти до того часу, коли на найвищому рівні не буде затверджено "План спільних кроків" як нову стратегію.

Він також наголосив, українська сторона продовжує наполягати на виведенні російських військ та зброї, врегулювання безпекових питань, проведення виборів і відтак - організація життя на нових засадах.

Окрім того, під час засідання учасники ТКГ обговорили точки розвороту автобусів-човників, які мають перевозити людей через лінію розмежування в районі КПВВ "Щастя". З проханням сприяти визначенню цих точок Україна звернулася до ОБСЄ.

Україна також знову закликала Росію розблокувати процес обміну полоненими.

Нагадаємо, 19 січня українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ та ОБСЄ.