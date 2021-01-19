Указ президента про відсторонення Тупицького не скасовано і не оскаржено в КС, тому він обов'язковий до виконання, - Веніславський

Указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави Конституційного суду України Олександра Тупицького діючий і обов'язковий для виконання.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп зі "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи новий скандал з Тупицьким, якого 19 січня не пустили в будівлю КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Укази президента є за юридичною силою діючими, поки вони не скасовані і не визнані неконституційними. Тобто указ президента про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на даний момент є чинним. Його ніким не оскаржено і не поставлено під сумнів щодо його конституційності, отже, він є обов'язковим для всіх", - підкреслив Веніславський.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.