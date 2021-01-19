Указ президента про відсторонення Тупицького не скасовано і не оскаржено в КС, тому він обов'язковий до виконання, - Веніславський
Указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави Конституційного суду України Олександра Тупицького діючий і обов'язковий для виконання.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп зі "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи новий скандал з Тупицьким, якого 19 січня не пустили в будівлю КСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Укази президента є за юридичною силою діючими, поки вони не скасовані і не визнані неконституційними. Тобто указ президента про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на даний момент є чинним. Його ніким не оскаржено і не поставлено під сумнів щодо його конституційності, отже, він є обов'язковим для всіх", - підкреслив Веніславський.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.
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2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
А что касается указа, то почему он незаконный? Кто его таким признал? Вы лично? Если вы это утверждаете, то дайте ссылку на решение уполномоченного органа, который может признавать указы президента незаконными.
Тупицкій хочь й лайно але янєлох не може його відсторонити, тому й "указ" його нічого не вартий. Несуть маєчню якусь.... нетреба оспарювати те що "апріорі" не має Законних підстав до виконання.
Щодо вашої обізнаності того які указі може видавати президент, а які ні то вона на дуже низькому рівні. Адже указу вже майже місяць і за цей час ніхто його не оскаржив, або не визнав неконституційним.