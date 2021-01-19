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Новини Конституційна криза
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Указ президента про відсторонення Тупицького не скасовано і не оскаржено в КС, тому він обов'язковий до виконання, - Веніславський

Указ президента про відсторонення Тупицького не скасовано і не оскаржено в КС, тому він обов'язковий до виконання, - Веніславський

Указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави Конституційного суду України Олександра Тупицького діючий і обов'язковий для виконання.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" представник Зеленського в Конституційному Суді, нардеп зі "Слуги народу" Федір Веніславський, коментуючи новий скандал з Тупицьким, якого 19 січня не пустили в будівлю КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Укази президента є за юридичною силою діючими, поки вони не скасовані і не визнані неконституційними. Тобто указ президента про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ на даний момент є чинним. Його ніким не оскаржено і не поставлено під сумнів щодо його конституційності, отже, він є обов'язковим для всіх", - підкреслив Веніславський.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

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19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а крім них він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного суду.

Автор: 

КС (1427) Тупицький (258) Веніславський (284)


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Топ коментарі
+9
1.Тупицький хоч і поц., але це пряма узурпація влади. Вітаю вас з вибудовою нового тоталітарного режиму.
2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
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19.01.2021 22:50
+6
Такого недоумка на чолі держави теж не було. Спостерігаємо шо вийде з цього роЯ.
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19.01.2021 22:51
+4
Укази повинні відповідати вимогам конституції. КС --мерзоти,але хто видаЄ Укази з порушенням Конституції не менша мерзота чим КС. Незаконність розпуску ВР проковтнули всі, а КС став на диби. До речі цей КС і "одобрив" указ про розпуск ВР.Це також є відповідь КС ,що вони продажні гниди--пришла "ответка"
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19.01.2021 23:00
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зе-уроды. такого ещё небыло
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19.01.2021 22:48 Відповісти
Такого недоумка на чолі держави теж не було. Спостерігаємо шо вийде з цього роЯ.
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19.01.2021 22:51 Відповісти
Як казав Аваков "Спочатку підставляти дупу - виконувати злочинні накази, а потім їх оскаржувати, якщо не сподобалося"
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19.01.2021 22:50 Відповісти
авакян - чёрт, ему нельзя верить ни единому слову!
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19.01.2021 23:02 Відповісти
1.Тупицький хоч і поц., але це пряма узурпація влади. Вітаю вас з вибудовою нового тоталітарного режиму.
2.Наскільки все пройшло тихо реально непокоїть, людей з гідністю вже немає.
3.Боти про "захмарні витрати на відпочинку" просто дістали тупістю. Там же Коля котлета також був
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19.01.2021 22:50 Відповісти
А чего только отстранение этого мафиози? Проверьте его майно, пусть за каждую копейку отчитается где заработал. Не сможет отчитаться - конфискация и в тюрьму этого мафиозного кнуряку. Что за мода такая если VIP преступник то только отстранение? В тюрьму уродов. Только тогда можно будет побороть коррупцию и мафию. А еще лучше как в китае...
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19.01.2021 22:55 Відповісти
зеленский против. Он еще пожить хочет. Он же только начал хорошо жить, не очень хочется как в Китае...
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19.01.2021 22:57 Відповісти
А бог из ксу этот против? Он вроде давно живет как бог, под олигархами. Не даром же он принимает решения в пользу олигархов.
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19.01.2021 22:59 Відповісти
и зеленский живет как "бог под олигархами". Потому если как в Китае, то обоих. Но, думаю, они будут против. Оба. И завтра будет "продолжение банкета"
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19.01.2021 23:02 Відповісти
Пусть оба отчитаются за каждую нажитую копейку. Будет даже интересно.
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19.01.2021 23:04 Відповісти
Так и будет...В свое время.
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19.01.2021 23:09 Відповісти
Завтра будет указ КСУ об аресте клоуна. Как раз в аккурат к инаугурации
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19.01.2021 22:56 Відповісти
дерьмо которое должно заниматься внешней политикой возоминило себя сцарем, ака куйло...
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19.01.2021 22:57 Відповісти
куй тебе а не указ, говно
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19.01.2021 22:58 Відповісти
Укази повинні відповідати вимогам конституції. КС --мерзоти,але хто видаЄ Укази з порушенням Конституції не менша мерзота чим КС. Незаконність розпуску ВР проковтнули всі, а КС став на диби. До речі цей КС і "одобрив" указ про розпуск ВР.Це також є відповідь КС ,що вони продажні гниди--пришла "ответка"
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19.01.2021 23:00 Відповісти
В споре с КС позиции Гринпоца в чисто юридическом плане унылы и безнадежны. Потому что клоун с дипломом юриста даже не открывал учебники и монографии по конституционному праву, которые в свое время написали нынешние судьи КС. А его шибко юридический подкованный слуга в КС сам еще и подсказывает суду, что тому нужно просто отменить этот юридически ничтожный президентский указ. Дурик ЗЕ когда требовал от КС признать законным его неконституционный указ о разгоне Рады видимо надеялся, что КС и впредь будет служить ему как собачка. Да нет, дурачок, когда дело коснулось их личной шкуры, зубры КС показали свои зубы, о которые обломается вся твоя команда свадебных фотографов и 100-процентно своих прокуроров, не сумевших сдать судейский экзамен.
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19.01.2021 23:04 Відповісти
30 лет писались законы под мафиозный КСУ, для защиты олигархата - по другому теперь быть не может. КСУ - Боги.
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19.01.2021 23:08 Відповісти
Как бы не так, придурки не пускают его на роботу на основании незаконного указа, надеясь что Тупицкий заплачет и подаст в отставку, доказать что этот указ незаконный не составит труда, если не в КС то в ЕСПЧ, это только вопрос времени, другое дело, что все рассмотрения в КС будут парализованы и даже если судьи под влиянием шутов-затейников из ОП будут что-то там принимать, то это в свою очередь тоже будет признано незаконным. Абсолютно некомпетентный Зеленский, руководствуясь нашёптываниями Ермака и Татарова с Портновым, даже не подозревает какого масштаба юридические проблемы это может вызвать, вплоть до коллапса всей правовой системы.
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19.01.2021 23:08 Відповісти
На самом деле коллапс правовой системі существует уже давно. Так самой правовой системі практически нет. Правовая система превратилась в систему которая обслуживает власть имущих и олигархов. Как можно говорить о правовой системе, если во главе КСУ стоит бандит, который за деньги решает проблемы отдельных лиц, а сам КСУ принимает откровенно антигосударственные решения, и даже не обосновывает их должным образом, что подтвердила Венецианская комиссия.
А что касается указа, то почему он незаконный? Кто его таким признал? Вы лично? Если вы это утверждаете, то дайте ссылку на решение уполномоченного органа, который может признавать указы президента незаконными.
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20.01.2021 09:35 Відповісти
С первой частью вашего утверждения согласен, Тупицкий это апофеоз насквозь прогнившей судебной системы, решение КС, из-за которого вспыхнул скандал, действительно необоснованное, но нельзя бороться с одним беззаконием при помощи другого беззакония, чтобы понять что указ Зеленского незаконный достаточно прочитать закон о КС, президент не имеет права отстранять главу КС, проблему нужно решать в законодательной плоскости, ну и только самый ленивый не говорит о необходимости реальной судебной реформы. Зеленский попал в судебную ловушку как и все его предшественники, когда суды идут на сомнительные решения в пользу действующей власти это всех устраивает, в случае Зеленского это решение КС о конституционности досрочного роспуска Рады, но ручные суды неизменно оборачиваются против власти в случае её ослабления, либо угрозе собственным коррупционным интересам.
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20.01.2021 11:08 Відповісти
Тимчасовий президен НЕМАЄ ТАКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ!!!
Тупицкій хочь й лайно але янєлох не може його відсторонити, тому й "указ" його нічого не вартий. Несуть маєчню якусь.... нетреба оспарювати те що "апріорі" не має Законних підстав до виконання.
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19.01.2021 23:18 Відповісти
Що значить тимчасовий президент. Я не пам'ятаю щоб в Україні президент мав статус тимчасовий або постійний. Чи це якісь ваші бурні фантазії.
Щодо вашої обізнаності того які указі може видавати президент, а які ні то вона на дуже низькому рівні. Адже указу вже майже місяць і за цей час ніхто його не оскаржив, або не визнав неконституційним.
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20.01.2021 09:40 Відповісти
Ситуация клинча КС с президентом разыгрывается Мертвечуком как по нотам. За ниточки наверняка дергает Портнов. Впрочем когда ты играешь с Зе не надо быть крутым гроссмейсером.
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20.01.2021 00:05 Відповісти
А слабо тупизне вернуться обратно, в Эмираты, чи будет теперь углы обивать?
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20.01.2021 07:08 Відповісти
 
 