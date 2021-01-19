Арестович про врегулювання ситуації на Донбасі: Росія і Україна можуть примиритися за день, якщо Путін захоче

Росія здатна нескінченно підтримувати війну на Донбасі і поки не виявляє ознак бажання йти на компроміс.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, коментуючи мирне врегулювання на Донбасі, передає Цензор.НЕТ.

"Я чітко розумію, що примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить одна особа у світі - президент Російської Федерації Володимир Путін. Ключ від вирішення конфлікту в нього в руках. Росія здатна безкінечно підтримувати війну на Донбасі, це для неї небагато коштує. Але з іншого боку, і Путін не молодшає, і санкції піджимають, і є тиск Європи. Зараз, я сподіваюся, з'явиться тиск нової адміністрації Сполучених Штатів, що може стати кроком до позитивних зрушень", - зазначив Арестович.

Речник української делегації також розповів, що діяльність ТКГ поділяється на дві частини: одна із них стратегічна, а інша тактична - збереження режиму припинення вогню, обмін полоненими, відкриття КПВВ.

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За його словами, з тактичної точки зору Україна "дуже повільно, але просувається".

"Я не бачу бажання Росії йти на компроміс. Єдиною позитивною рисою є те, що вони не виходять з "нормандського формату". Вони є в "нормандському форматі" на рівні політичних радників глав держав і в рамках ТКГ… Я бачу можливість займатися тактикою і шукати можливості для вирішення стратегічних питань, тобто спільного примирення", - сказав Арестович.