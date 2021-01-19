УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10441 відвідувач онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
12 141 52

На відбір у російську "Лігу сміху" заявилися команди з окупованих територій

На відбір у російську

Команди з окупованих Донецька і Сімферополя збираються взяти участь у відборі на російську версію "Ліги сміху", яку телеканал "СТС" придбав у Студії "Квартал-95".

Перелік команд, які подали заявку на участь у кастингу, опубліковано на офіційному сайті "КВН", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, під номером 52 значиться "Дуэт имени нет", а під номером 168 - команда "Все Пуteam". Населений пункт, який представляють ці учасники кастингу, на сайті "КВН" позначений як "Донецьк, Донецька народна республіка" і "Донецьк, ДНР".

Під номером 84 участь у конкурсі візьме Ельвад Вагнер з окупованого Сімферополя.

Читайте також: Головні новини 19 січня: проти Дубінського відкрили 2 справи, Тупицькому вручили підозру

Заявки на участь у відборі також подали команди з Одеси, Запоріжжя та Харкова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху", якою, серед інших, володіє і президент Володимир Зеленський. У "Студії "Квартал 95" пояснили, що її продукти продає шведський дистриб'ютор Eccho Rights. "Умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися", - зазначили в "Студії "Квартал 95".

Автор: 

Донецьк (944) Квартал-95 (183) росія (64911) Сімферополь (219) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8483
показати весь коментар
19.01.2021 23:06
+40
Просто зараз злямдив.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6344
показати весь коментар
19.01.2021 23:21
+35
ублюдки зєбільні.
показати весь коментар
19.01.2021 23:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелені вилупки в черговий раз роблять бізнес на крові.
показати весь коментар
19.01.2021 23:03 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8483
показати весь коментар
19.01.2021 23:06 Відповісти
Просто зараз злямдив.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6344
показати весь коментар
19.01.2021 23:21 Відповісти
Шикарная картинка. Четко подмечена суть.
показати весь коментар
19.01.2021 23:23 Відповісти
Запросто, - через офшор на Мальдівах.
показати весь коментар
20.01.2021 10:32 Відповісти
ублюдки зєбільні.
показати весь коментар
19.01.2021 23:04 Відповісти
Ви нє панімаєтє,єта другоє
показати весь коментар
19.01.2021 23:12 Відповісти
Ані сваім смєхом нісуть мір і любовь!
показати весь коментар
19.01.2021 23:27 Відповісти
https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa

https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa Oleksiy Goncharenko https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa @GoncharenkoUa https://mobile.twitter.com/GoncharenkoUa/status/1351460889195638785 11 ч

"Влада" Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пости на кордоні з Україною. Фактично, наш кордон з Росією стає на тисячу кілометрів довшим. Про це стало відомо з секретного листа, який перехопили українські спецслужби і опублікували ЗМІ.

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1873
показати весь коментар
19.01.2021 23:04 Відповісти
зря он это, и так зашкваренный а тут ещё такое,
показати весь коментар
19.01.2021 23:05 Відповісти
Вже 4-е. дві з Криму і дві з Донецька. І 5-ть з України (

На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5012
показати весь коментар
19.01.2021 23:05 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 2907ООО ''СТС Медиа'' входит в санкционный список 2020 года против страны агрессора под №40. Передача франшизы это нарушение санкционного режима с государством-агрессором и государственная измена должностного лица.
показати весь коментар
19.01.2021 23:06 Відповісти
Смішно, але Зелена Шмаркля сам наклав санкіціі на СТС, і сам же продав права на Лігу Сміху - СТС

https://www.youtube.com/watch?v=fveu2-baQvI
показати весь коментар
19.01.2021 23:09 Відповісти
Хоть я и считаю, что Стерненко сам это все накликал, тем не менее это все совсем не смешно.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца прав (Зеленский) недействительна. Следовательно Зеленский не только был проинформирован, а и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
показати весь коментар
19.01.2021 23:20 Відповісти
І вже не перша.
показати весь коментар
19.01.2021 23:24 Відповісти
все логично, проект парашки зе-през топит за своих
показати весь коментар
19.01.2021 23:07 Відповісти
Навальный влупил по Путинуhttps://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины .
показати весь коментар
19.01.2021 23:08 Відповісти
Дворец путина
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб

Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
показати весь коментар
19.01.2021 23:11 Відповісти
Зелені у Зелі не пахнуть ...
Взагалі цікаво, як Президент торгує з агресором
показати весь коментар
19.01.2021 23:09 Відповісти
Визнати в Україні 95 квартал як терористичною організацією.
показати весь коментар
19.01.2021 23:09 Відповісти
зелибоба продает права на пиар домбабве, ну и гнида
показати весь коментар
19.01.2021 23:11 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8137На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 9500
показати весь коментар
19.01.2021 23:13 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 4410
показати весь коментар
19.01.2021 23:16 Відповісти
Дна у зеленої мразі просто не існує
показати весь коментар
19.01.2021 23:14 Відповісти
А шо скажуть ЗЕлохи? Аууу! Ваш поц торгує з окупантами і ні разу не барига.
показати весь коментар
19.01.2021 23:14 Відповісти
Они говорят:
- они все одинаковые...
- это все начал вальцман, зельцман просто продолжил, он нивинават...
- хочим назад крепкого хозяйственника....
- только бойко (саакашвили, мертветчук и Ко) нас спасут, а то уже наш язык стали притеснять (хнык, ууууууу)......
и т.д. и многое другое....
показати весь коментар
20.01.2021 07:34 Відповісти
Так, под номером 52 та значится "Дуэт имени нет", а под номером 168 - команда "Все Пуteam"


"Дуэт и минет" уместнее бы звучало
показати весь коментар
19.01.2021 23:15 Відповісти
Не удивлюсь, если кацапня мокшанская найдёт двойника Зеленского, чтобы он вел "Лигу смеха" , кривлялся и обсиРал Украину....Гундосому шуту ещё аукнутся грязные, кровавые, предательские денежки...
показати весь коментар
19.01.2021 23:16 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3803На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 2786
показати весь коментар
19.01.2021 23:18 Відповісти
Анифсеодинакавыи!
показати весь коментар
20.01.2021 07:26 Відповісти
Российские космонавты-нищеброды на МКС остались без еды, их накормили американцы «печеньками Госдепа»
показати весь коментар
19.01.2021 23:19 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 170
показати весь коментар
19.01.2021 23:20 Відповісти
нужно было ножками буша - совок ведь так ностальгирует о совке!
показати весь коментар
20.01.2021 07:27 Відповісти
Невже і там санкції ввели?
показати весь коментар
20.01.2021 10:50 Відповісти
веревочка на зеленой шее все туже..
показати весь коментар
19.01.2021 23:20 Відповісти
Да ладно!
И кто же ее затянет?
Понявкаем и разойдемся, как и всегда.....
Овощь в Ростове локти кусает бедняга - он и не догадывался, что можно просто было, тупо ничего не делать и не обращать внимания!
показати весь коментар
20.01.2021 07:25 Відповісти
На отбор в российскую "Лигу смеха" заявились команды с оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 3434
показати весь коментар
19.01.2021 23:23 Відповісти
А зєля ще той барига...
показати весь коментар
19.01.2021 23:29 Відповісти
Еге ж, треба поспішати, бо хтозна коли і чим може закінчитися.
показати весь коментар
20.01.2021 10:36 Відповісти
Да чего вы переживаете! На заборе тоже много написано, а за ним помойка. Где же еще даундасцам выступать как не на помойке.
показати весь коментар
20.01.2021 00:00 Відповісти
Эй, зебилы. Что вы там про Липецкую фабрику вякали?
показати весь коментар
20.01.2021 00:01 Відповісти
Гомо сапиенсы, по большей части, это потребители дешёвого фаст-фуда и аналогичных развлечений.
показати весь коментар
20.01.2021 01:12 Відповісти
пир во время чумы, мрази
показати весь коментар
20.01.2021 07:17 Відповісти
А я считаю это отличнейшей новостью!
Очень надеюсь, что дыровцы не "твари дрожащие" и начнут шутить о наболевшем и насущном - об укрокарателях, укрофашиздах, хунте и биндёровцах!
Не подведите "родимые" - даешь правду-матку, пора вставать с колен!
Я в вас верю!
показати весь коментар
20.01.2021 07:23 Відповісти
Вже те, що вони із так званої ДНР - заявка на перемогу.
показати весь коментар
20.01.2021 10:39 Відповісти
А ще як у них "тренерами" будуть Кисельов, Скабєєва і різний "солов*їний послід".
показати весь коментар
20.01.2021 10:41 Відповісти
Вот и вся сущность Клоуна - заработать на крови Украинцев!

ЗЕ, вон из Украины! Ростов ждет!!!
показати весь коментар
20.01.2021 08:01 Відповісти
Что там с липецкой фабрикой, зелебобы?
показати весь коментар
20.01.2021 09:41 Відповісти
Ну так ,а чому б і не поїхати командам з Одеси і Харкова в Масскву??
Воєнного стану нема? Нема.
Дипвідносини з Рашкою Порох не розривав ? Не розривав.
Раз є дипвідносини з країною - агресором- значить НІЯКОЇ ВІЙНИ НЕМА І НЕ БУЛО.
Заробітчани мільйонами ганяють на Раху.Їм , значить можна,а решті ні??
Я вже не кажу що ми на сьомому році війни заправляємо свої танки на Донбасі російською солярою ,АЕС - російським ураном,ТЕС- російським вугіллям,і т.д..

Оця українська "гібридна політика" - бігати голими з проститутками ,шепочучи молитви "отче наш" закінчиться повним крахом України ,як держави.
показати весь коментар
20.01.2021 12:55 Відповісти
 
 