На відбір у російську "Лігу сміху" заявилися команди з окупованих територій

Команди з окупованих Донецька і Сімферополя збираються взяти участь у відборі на російську версію "Ліги сміху", яку телеканал "СТС" придбав у Студії "Квартал-95".

Перелік команд, які подали заявку на участь у кастингу, опубліковано на офіційному сайті "КВН", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, під номером 52 значиться "Дуэт имени нет", а під номером 168 - команда "Все Пуteam". Населений пункт, який представляють ці учасники кастингу, на сайті "КВН" позначений як "Донецьк, Донецька народна республіка" і "Донецьк, ДНР".

Під номером 84 участь у конкурсі візьме Ельвад Вагнер з окупованого Сімферополя.

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Заявки на участь у відборі також подали команди з Одеси, Запоріжжя та Харкова.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху", якою, серед інших, володіє і президент Володимир Зеленський. У "Студії "Квартал 95" пояснили, що її продукти продає шведський дистриб'ютор Eccho Rights. "Умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися", - зазначили в "Студії "Квартал 95".