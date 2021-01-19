На відбір у російську "Лігу сміху" заявилися команди з окупованих територій
Команди з окупованих Донецька і Сімферополя збираються взяти участь у відборі на російську версію "Ліги сміху", яку телеканал "СТС" придбав у Студії "Квартал-95".
Перелік команд, які подали заявку на участь у кастингу, опубліковано на офіційному сайті "КВН", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, під номером 52 значиться "Дуэт имени нет", а під номером 168 - команда "Все Пуteam". Населений пункт, який представляють ці учасники кастингу, на сайті "КВН" позначений як "Донецьк, Донецька народна республіка" і "Донецьк, ДНР".
Під номером 84 участь у конкурсі візьме Ельвад Вагнер з окупованого Сімферополя.
Заявки на участь у відборі також подали команди з Одеси, Запоріжжя та Харкова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху", якою, серед інших, володіє і президент Володимир Зеленський. У "Студії "Квартал 95" пояснили, що її продукти продає шведський дистриб'ютор Eccho Rights. "Умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися", - зазначили в "Студії "Квартал 95".
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"Влада" Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пости на кордоні з Україною. Фактично, наш кордон з Росією стає на тисячу кілометрів довшим. Про це стало відомо з секретного листа, який перехопили українські спецслужби і опублікували ЗМІ.
https://www.youtube.com/watch?v=fveu2-baQvI
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца прав (Зеленский) недействительна. Следовательно Зеленский не только был проинформирован, а и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
https://youtu.be/ipAnwilMncI видео на ютуб
Текст расследования со всеми документами https://palace.navalny.com/ здесь .
Взагалі цікаво, як Президент торгує з агресором
- они все одинаковые...
- это все начал вальцман, зельцман просто продолжил, он нивинават...
- хочим назад крепкого хозяйственника....
- только бойко (саакашвили, мертветчук и Ко) нас спасут, а то уже наш язык стали притеснять (хнык, ууууууу)......
и т.д. и многое другое....
"Дуэт и минет" уместнее бы звучало
И кто же ее затянет?
Понявкаем и разойдемся, как и всегда.....
Овощь в Ростове локти кусает бедняга - он и не догадывался, что можно просто было, тупо ничего не делать и не обращать внимания!
Очень надеюсь, что дыровцы не "твари дрожащие" и начнут шутить о наболевшем и насущном - об укрокарателях, укрофашиздах, хунте и биндёровцах!
Не подведите "родимые" - даешь правду-матку, пора вставать с колен!
Я в вас верю!
ЗЕ, вон из Украины! Ростов ждет!!!
Воєнного стану нема? Нема.
Дипвідносини з Рашкою Порох не розривав ? Не розривав.
Раз є дипвідносини з країною - агресором- значить НІЯКОЇ ВІЙНИ НЕМА І НЕ БУЛО.
Заробітчани мільйонами ганяють на Раху.Їм , значить можна,а решті ні??
Я вже не кажу що ми на сьомому році війни заправляємо свої танки на Донбасі російською солярою ,АЕС - російським ураном,ТЕС- російським вугіллям,і т.д..
Оця українська "гібридна політика" - бігати голими з проститутками ,шепочучи молитви "отче наш" закінчиться повним крахом України ,як держави.