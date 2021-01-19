На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко

Щоб уникнути віялових відключень електроенергії, довелося тимчасово перевести теплоелектростанції на газ і збільшити генерацію атомних станцій, але найскладніший період уже позаду.

Про це в ефірі "5 каналу" сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найскладніший день був вчора, і ми цей день пройшли. Потрібно було включати газові блоки, але це не є чимось унікальним, вони для того й існують в енергосистемі, щоб їх вмикати, коли не вистачає енергії з інших джерел – з вугільної генерації, атомної генерації. Також ми на тиждень збільшили потужність атомної генерації, тобто ми здійснили необхідні заходи, щоб уникнути віялових відключень", – сказав він.

Вітренко зазначив, що зараз ситуація з генерацією електроенергії лишається напруженою.

"Сьогодні вранці я був на Трипільській ТЕС і дивився як вони якраз перейшли на газові блоки. Питав безпосередньо у людей "на землі", наскільки вони впевнені в тому, що все буде нормально і ми пройдемо без аварій і буде стабільна робота систем. Вони кажуть, що все буде нормально і ми поки бачимо, що система працює відносно стабільно, всі отримують електроенергію в достатньому обсязі, ніяких обмежень немає", – розповів в.о. міністра енергетики.

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