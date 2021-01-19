На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко
Щоб уникнути віялових відключень електроенергії, довелося тимчасово перевести теплоелектростанції на газ і збільшити генерацію атомних станцій, але найскладніший період уже позаду.
Про це в ефірі "5 каналу" сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Найскладніший день був вчора, і ми цей день пройшли. Потрібно було включати газові блоки, але це не є чимось унікальним, вони для того й існують в енергосистемі, щоб їх вмикати, коли не вистачає енергії з інших джерел – з вугільної генерації, атомної генерації. Також ми на тиждень збільшили потужність атомної генерації, тобто ми здійснили необхідні заходи, щоб уникнути віялових відключень", – сказав він.
Вітренко зазначив, що зараз ситуація з генерацією електроенергії лишається напруженою.
"Сьогодні вранці я був на Трипільській ТЕС і дивився як вони якраз перейшли на газові блоки. Питав безпосередньо у людей "на землі", наскільки вони впевнені в тому, що все буде нормально і ми пройдемо без аварій і буде стабільна робота систем. Вони кажуть, що все буде нормально і ми поки бачимо, що система працює відносно стабільно, всі отримують електроенергію в достатньому обсязі, ніяких обмежень немає", – розповів в.о. міністра енергетики.
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в 1986 тоже увеличили генерацию аэс
со всеми цифрами.
https://censor.net/ru/video_news/3242537/natalya_vitrenko_o_syne_yurii_eto_chto_yura_sam_sebe_polojil_zarabotnuyu_platu_a_potom_premiyu_video
Відкрию таємницю- я диспетчер, енергетик. Наказ про введення ГАВ ми отримували з ЦЕС. І я їх дуже добре пам'ятаю. Так що жартик твій недоречний))
- А щоб потім їх героїчно і пафосно знов підключити щоб показати як ЗЄ і КО вирішують штучно створені проблеми.
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