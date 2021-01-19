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На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко

На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко

Щоб уникнути віялових відключень електроенергії, довелося тимчасово перевести теплоелектростанції на газ і збільшити генерацію атомних станцій, але найскладніший період уже позаду.

Про це в ефірі  "5 каналу" сказав тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найскладніший день був вчора, і ми цей день пройшли. Потрібно було включати газові блоки, але це не є чимось унікальним, вони для того й існують в енергосистемі, щоб їх вмикати, коли не вистачає енергії з інших джерел – з вугільної генерації, атомної генерації. Також ми на тиждень збільшили потужність атомної генерації, тобто ми здійснили необхідні заходи, щоб уникнути віялових відключень", – сказав він.

Вітренко зазначив, що зараз ситуація з генерацією електроенергії лишається напруженою.

"Сьогодні вранці я був на Трипільській ТЕС і дивився як вони якраз перейшли на газові блоки. Питав безпосередньо у людей "на землі", наскільки вони впевнені в тому, що все буде нормально і ми пройдемо без аварій і буде стабільна робота систем. Вони кажуть, що все буде нормально і ми поки бачимо, що система працює відносно стабільно, всі отримують електроенергію в достатньому обсязі, ніяких обмежень немає", – розповів в.о. міністра енергетики.

Читайте також: В.о. міністра енергетики Вітренко: Сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів

Автор: 

вимкнення (150) Електрика (2042) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+33
А нафіга знижували потужність атомних блоків? Щоб у кацапів купувати?
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19.01.2021 23:34
+17
Серед зими в них 5 енергоблоків АЕС в ремонті планово відпочивають.
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19.01.2021 23:40
+12
- А навіщо відключали блоки АЕС?
- А щоб потім їх героїчно і пафосно знов підключити щоб показати як ЗЄ і КО вирішують штучно створені проблеми.
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19.01.2021 23:46
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это типа норм?гавненко
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19.01.2021 23:33 Відповісти
подключили газовые блоки тэц, - это вместо угля, которого нет...
в 1986 тоже увеличили генерацию аэс
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20.01.2021 09:34 Відповісти
А нафіга знижували потужність атомних блоків? Щоб у кацапів купувати?
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19.01.2021 23:34 Відповісти
Серед зими в них 5 енергоблоків АЕС в ремонті планово відпочивають.
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19.01.2021 23:40 Відповісти
ЗАЕС працює 6 блоками. У ремонті - 3 блок РАЕС, 2 блок ХАЕС, 3 ЮАЕС. Де 5 блоків?
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20.01.2021 05:58 Відповісти
палить газ это норм, при ****** зиме и морозах далеко не 25 градусов. ну и уроды зеленые
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19.01.2021 23:35 Відповісти
как вы до такого довели, зе-падлы
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19.01.2021 23:38 Відповісти
Все очень просто https://www.youtube.com/watch?v=Kw-M8rlHeAc
со всеми цифрами.
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20.01.2021 01:11 Відповісти
Сынок витренчихи дело говорит

https://censor.net/ru/video_news/3242537/natalya_vitrenko_o_syne_yurii_eto_chto_yura_sam_sebe_polojil_zarabotnuyu_platu_a_potom_premiyu_video
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19.01.2021 23:39 Відповісти
Она его бросила когда ребенку было 6 лет Може ты не вкурсе? А щас отрабатывает кацапское бабло, дискредитируя собою своего биологического сына, когда его стали двигать на премьера Украины
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20.01.2021 01:35 Відповісти
Вводились графіки і відключення були...
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20.01.2021 02:43 Відповісти
само собой графики были согласованы на случай черезвычайной ситуации (было бы боедом в той обстановке этого не сделать), но лично я отключений не припоминаю, возможно были где-то единичные, я не энергетик.
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20.01.2021 09:48 Відповісти
Графіки затверджуються щороку (обленерго погоджують їх з місцевою владою). І відключення були. Недовго, протягом кількох тижнів, проте були. Та й це не дивно, враховуючи наше відокремлення від об'єднаної енергосистеми з расєєю та Білоруссю.
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20.01.2021 10:24 Відповісти
я в тот период периодически был в трех областях - нигде не было никаких отключений
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20.01.2021 12:06 Відповісти
Пощастило.
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20.01.2021 12:44 Відповісти
наверное ты перепутал аварию в своем селе с веерными отключениями)))
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20.01.2021 13:06 Відповісти
Хахаха))) жарт за 3 гривні)))
Відкрию таємницю- я диспетчер, енергетик. Наказ про введення ГАВ ми отримували з ЦЕС. І я їх дуже добре пам'ятаю. Так що жартик твій недоречний))
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20.01.2021 15:06 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/26766361.html Читай
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20.01.2021 15:07 Відповісти
У 2014 навіть спец-ГАВ вводили (відключення не по 10кВ, а по 35-110кВ).
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20.01.2021 10:27 Відповісти
Та навіщо ті АЕС? Он багато хто розповідає казки за сонячні батареї.Відключати потрібно,це барахло.
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19.01.2021 23:42 Відповісти
Надеюсь это сарказм?
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20.01.2021 07:42 Відповісти
Наше барахло атомное скоро само отключится - реакторы не вечные, уже на ладан дышат. Вот тогда и вспомните про солнечные батареи, потому что обновление фонда наша страна с 70% дебилами еще долго себе не позволит)))
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20.01.2021 12:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/340034 Є запас 15 років.Зараз сонця практично немає.Ефективність батаоей.при такому.дуже низька.Прийдеться до москалів приповзти.
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20.01.2021 12:20 Відповісти
априори не может быть 15 лет, потому что станции в разное время строились. Но допустим, 15 лет - это много? А дальше что?
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20.01.2021 13:10 Відповісти
- А навіщо відключали блоки АЕС?
- А щоб потім їх героїчно і пафосно знов підключити щоб показати як ЗЄ і КО вирішують штучно створені проблеми.
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19.01.2021 23:46 Відповісти
Как зачем? Они же вырабатывают более дешевую электроэнергию, а ахметке это не выгодно
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20.01.2021 07:43 Відповісти
Это Ахметов отключил АЭС и начал покупать энергию за поребриком?
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20.01.2021 12:09 Відповісти
Распоряжение бывшей министерки, которая человек ахметки
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20.01.2021 12:39 Відповісти
наверное у тебя и пруфы есть? И сразу приготовь мне объяснение, как Ахметов имея такую власть на энергорынке, допустил долги за Зеленый тариф)))
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20.01.2021 13:07 Відповісти
Гугл в помощь!
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20.01.2021 15:51 Відповісти
статейки рассчитанные на дебилов - это не пруфы))) Слив засчитан
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20.01.2021 17:31 Відповісти
На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко - Цензор.НЕТ 899
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20.01.2021 20:57 Відповісти
картинками ты свой тупой слив не оправдаешь
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20.01.2021 20:59 Відповісти
ЗЕперемога вавсєй красє.
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19.01.2021 23:48 Відповісти
Витренко, а поблагодарить за электроэнергию беларусов, совесть не позволяет?
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19.01.2021 23:49 Відповісти
вообщето во всем мире, принято что продавец благодарит покупателя, хотя не знаю, может нам беларусь поставляла электроэнергию даром, тогда от меня спасибо, но я об этом ничего не слышал.
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19.01.2021 23:53 Відповісти
Кто просит, тот и благодарит! Я ни разу не слышал, чтобы МВФ наших благодарило...
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19.01.2021 23:57 Відповісти
я не понимаю что значит слово "просит" в товарно-денежных отношениях субъектов, еще раз если у вас есть факты поставок эл.энергии по цене ниже рыночной или не дай бог в виде подарка, то дайте знать я извинюсь перед вами и поблагодарю беларусов. И да, при чем тут вообще МВФ?
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20.01.2021 00:09 Відповісти
Кацап, ты путаешь продавца и кредитора
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20.01.2021 01:36 Відповісти
Ne belorusi postavili a raska interrao,u belorusov avarija AES oni otkliucilis.Rasku vyderzyvajte jesli tocnej
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20.01.2021 00:02 Відповісти
а шо, беларусы поблагодарили украинцев за бабло? кому бы еще нах была их электроэнергия нужна?
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20.01.2021 01:37 Відповісти
мама за тебя волнуется, дуй уже к ней в московию или к семье в штаты... без тебя тут разберемся)
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19.01.2021 23:54 Відповісти
а шо - падло на паРаше сидит?
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19.01.2021 23:57 Відповісти
мама его бросила в 6 лет. а теперь видимо кремлевское бабло на бухло у нее закончилось - так вспомнила за сыночка
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20.01.2021 01:38 Відповісти
Прості громадяни навіть про це не мають знати, нете що ще по новинах,як якесь досягнення подавати
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19.01.2021 23:56 Відповісти
У кожній провладній курві якась позитивна новина є її власне досягнення і перемога, а кожна помилка та поразка - то зрада інших та прояви ворогів
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20.01.2021 00:01 Відповісти
Вітренко, невже це ти сам власноруч зробив і врятував Україну?
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19.01.2021 23:57 Відповісти
ну якшо не ти - то точно він
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20.01.2021 01:39 Відповісти
та я в нього запитую, а не в вас, то він мусить сам відповідати, а не доручати вам це робити
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20.01.2021 01:48 Відповісти
Интересно, если ты папу римского здесь спросишь, то он тоже будет обязан тебе здесь ответить?
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20.01.2021 07:47 Відповісти
Деякі тут вважають, що їм всі повинні на все відповідати та щось доказувати. То це була іронія з посмішкою, якщо вам так цікаво
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20.01.2021 12:33 Відповісти
Це був звичайний подвиг простого в. о. міністра і його простих героїв-енергетиків.
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20.01.2021 00:02 Відповісти
На ТЕС підключили газові блоки і збільшили генерацію на АЕС, щоб уникнути віялових відключень електрики, - Вітренко - Цензор.НЕТ 328
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20.01.2021 00:07 Відповісти
Роттердам+ ? Вернуть вместе с Гросей и остальной командой, иначе если не загнемся от голода, то от холода уж точно.Всё было намного лучше, когда якобы воровали Барыги, якобы честную работу Зе-банды страна долго не выдержит.
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20.01.2021 01:17 Відповісти
так то Порошенко...да зебилы????????????????
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20.01.2021 00:20 Відповісти
Конечно он, как всегда гадит им в портки.
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20.01.2021 01:18 Відповісти
Витренко - СУДИТЬ с конфискацией и с пожизненным запретом работы В ГОССТРУКТУРАХ!
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20.01.2021 04:58 Відповісти
у людей "на земле" - ого!
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20.01.2021 06:01 Відповісти
Витренко....жаба ты газовая...верни 170 лямов в бюджет ...
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20.01.2021 06:01 Відповісти
Граждане, братья и сёёёстры, Сегодня, без объявления зимы, внезапно ударили морозы, тепловые станции остались без угля, а остальное нам ля-ля-ля! Для зеленых шмыгалят песня Алсу "Зима без угля".

Звезды поднимаются выше,
Свет уже не сводит с ума.
Если ты меня не услышишь,
Значит, наступила зима.
Небо, загрустив, наклонилось,
В сумерки, укутав дома,
Больше ничего не случилось,
Просто наступила зима
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20.01.2021 07:27 Відповісти
похоже, у алсу папа нефтью торгует?
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20.01.2021 09:28 Відповісти
 
 