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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Терористи ОРДО планують позбавити прав мешканців з українськими паспортами, - ЗМІ

Терористи ОРДО планують позбавити прав мешканців з українськими паспортами, - ЗМІ

Терористи ОРДО вирішили позбавити цивільних і майнових прав мешканців з паспортами України. Ці заходи можуть торкнутися від півтора до двох мільйонів осіб.

Про це повідомляє онлайн-видання "Спектр", посилаючись на оточення ватажка терористів ОРДО Дениса Пушиліна, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в окупованому Донецьку триває обговорення документа про "громадянство ДНР". "Документ" написано на основі так званого "закону про громадянство" невизнаної республіки Абхазія.

Передбачається, що цей "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості та занятті підприємницькою діяльністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відбір у російську "Лігу сміху" заявилися команди з окупованих територій

Планується, що до 2025 року єдиним "документом", що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт "ДНР".

Видання повідомляє, що на цей момент так звані "паспорти ДНР" мають щонайменше 15% населення.

Нагадаємо, за даними правозахисників, станом на 15 грудня 2020 року в ОРДО видано 671 631 так званий паспорт НЗФ "ДНР".

Автор: 

паспорт (1151) Донецька область (8308)


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Топ коментарі
+40
вот и хорошо - перестанут колаборанты кормится и у ваших и у наших..- пенсии и тд.
одобряю..
свободная Украина должна поддержать..
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20.01.2021 00:41
+11
да, это конец украинским пенсиям и вообще поездкам из Дыныры в Украину -

я сомневаюсь, что их станут пропускать по дынырской или руской бумажке:
- молодежь окончательно сбежит в Украину или в Росию
- старики будут кое-как доживать на дынырской пенсии
- и т.д.

старик Козодоев делает из Дыныры Приднестровскую Абхазию.
но в состав рашки включать не будет - по ушам дадут !
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20.01.2021 01:05
+9
"Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами"

_Вот кто это написал - ты совсем дебил, да? По-твоему решения там принимают некие террористы? И войну против Украины ведут Донецк и Луганск?!
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20.01.2021 00:47
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Правила форума Рада форумчан
вот и хорошо - перестанут колаборанты кормится и у ваших и у наших..- пенсии и тд.
одобряю..
свободная Украина должна поддержать..
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20.01.2021 00:41 Відповісти
прям с языка сняли - респект!
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20.01.2021 00:53 Відповісти
да, это конец украинским пенсиям и вообще поездкам из Дыныры в Украину -

я сомневаюсь, что их станут пропускать по дынырской или руской бумажке:
- молодежь окончательно сбежит в Украину или в Росию
- старики будут кое-как доживать на дынырской пенсии
- и т.д.

старик Козодоев делает из Дыныры Приднестровскую Абхазию.
но в состав рашки включать не будет - по ушам дадут !
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20.01.2021 01:05 Відповісти
Можно то включить и так, что по ушам не дадут, типа "без бумаг некоторых", но кому это нужно? Дорого!
Нах их кормить, как и своих?!
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20.01.2021 01:31 Відповісти
Конец украинским пенсиям должен был наступить еще в 2014-м году, но прошло уже почти 7лет, а мы все так же выплачиваем контрибуцию и оплачиваем оккупацию нашей земли. Так что если ты считаешь, что принудительная раздача кацапских и дамбасянских паспортов помешает бандам зельцмана и вальцмана (началась эта благотворительность при шоколадке, а при зельцмане стала выходить на новый уровень, в виде банкоматов на КПВТ и оформления новых украинских пенсий дамбасянам достигшим пенсионного возраста) кормить оккупантов за наш счет, то ты глубоко заблуждаешься.
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20.01.2021 02:30 Відповісти
Так почему же зельцман этого не прекратил то, уже почти 2 года прошло?
Где же он отдыхает на сей раз?
Ааааа, это он труселя отстирывает, очередной раз обосраные Порохом!
Где же тут успеть ХОТЬ ЧТО ТО сделать!
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20.01.2021 06:38 Відповісти
"Где же тут успеть ХОТЬ ЧТО ТО сделать!" - пять лет не хватило?
"Обое рябое."
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20.01.2021 12:02 Відповісти
Предательство и финансирование оккупантов со стороны зельцмана отменяет предательство и финансирование оккупантов шоколадным вальцманом? Порохосоное быдло ничем не лучше зебильного быдла - вам откровенно гадят на голову, а вы все блеете про божью росу и перемогу под руководством сывочолого хетьмана.
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20.01.2021 15:08 Відповісти
А хто сказав що вони повикидають українскі паспорти, ще візьмуть лугандонські промокашки до колекції і все.
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20.01.2021 03:10 Відповісти
Это если они украинские сдадут ...но сдавать ни кто не будет ..просто получат еще один аусвайс..как и паспорт РФ
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20.01.2021 09:31 Відповісти
Терористи ОРДО (Пушилін) вирішили позбавити цивільних і майнових прав мешканців з паспортами України. Ці заходи можуть торкнутися від півтора до двох мільйонів осіб ..

Вважаю - це буде дуже добрим юридичним доказом для ГААГИ про суть конфлікту на Сході України, тому що:

1.Повністю, остаточно і юридично розвіє міф, що події на Сході - мали метою захист прав "рускоязичних на мову від посягань бандерівців".

2. Якщо не лише україномовних, а росіян і російськомовних українців позбавлятимуть цивільних і майнових прав на підставі того, що вони з паспортами України - є юридичним доказом того, що конфлікт на Сході і не мав на меті саме ЗАХИСТ мовних прав "рускоязичних", а мав на меті їх тотальне пограбування. І пограбування без диференціації на їх етнічну, чи мовну приналежність.
3.Питання, які стосуються регулювання і захисту права власності іноземців (з паспортами України), міжнародна практика і доктрина сутності і правової природи майна та права власності вже давно не відноситься до внутрішньої компетенції держав (навіть таких "потужних та впливових в світі", якими є днр-лнр). А вони вони визначені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року (Протоколом №1), та підпадають під юрисдикцію Європейського Суду з прав людини. Тому дії днр по позбавленню.... продемонструють їх "повагу" до міжнародного права. Як і визначать реакцію ЄСПЛ на дії Пушиліна, коли позбавлені майна звернуться з позовами до ЄСПЛ!
4. А відсутність жодної реакції "міжнародного правозахисника" Путіна на резонансні заяву і мету Пушиліна -черговий раз підтверджує, що дії Путіна ... були і залишаються та спрямовані на загарбання не лише української території, а й на репресії громадян України, на присвоєння державного (України), особистого майна громадян та українських фірм - з метою "полегшення" їх розбійного поглинання, задля приєднання до РФ всіх і вся - скопом! Що також суперечить всім відомим та чинним міжнародним угодам за участю РФ (як правонаступника срср). І це має суттєво посилити міжнародні санкції до РФ, та сепаратистів.
5, А громадян України, проживаючих в ОРДЛО - має стимулювати до опору, а немічних, так нездатних до боротьби за своє визволення - до переїзду на неокуповану територію - То буде остаточним маркером стосовно "хто є хто" серед жителів Донбасу. І при його звільненні та відновлені над ним юрисдикції України - основою для прийняття рішення стосовно того - де їх батьківщини і де мають проживати колабораціоністи...

А гарантією того, що звільнення Донбасу (як і Криму) відбудеться - є міжнародне право та позиція світового співтовариства... І фактична, а не декларована, зрадницька позиція ЗЕ-банди - не матиме ніякого значення!
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20.01.2021 14:42 Відповісти
"Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами"

_Вот кто это написал - ты совсем дебил, да? По-твоему решения там принимают некие террористы? И войну против Украины ведут Донецк и Луганск?!
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20.01.2021 00:47 Відповісти
Есть 2 варианта:
1. Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами
2. Марионетки кремля из "руководства" ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами
---------
Не получится в заглавие вписать:
Кремль планирует лишить прав жителей ОРДО с украинскими паспортами.
У них на ресурсах этого нет - и что западу делать?
Скажут, цензор печатает фейк-ньюз.
Поэтому пусть будут уж террористы.
А то уже дело десятое, что они - террористы-марионетки кремля.
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20.01.2021 01:53 Відповісти
Террористы ОРДО планируют лишить прав жителей с украинскими паспортами, - СМИ - Цензор.НЕТ 1652 "Оккупанты планируют..." и далее по тексту.
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20.01.2021 04:13 Відповісти
******** может только отбирать .... что они дали Донбасу ? малчатЦь на раднЬйом йазыгЕ ?
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20.01.2021 00:48 Відповісти
Вообще-то оккупанты для того и нападают: чтобы отбирать. Ради того и воюют.
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20.01.2021 01:10 Відповісти
Или ради, если вы историю учили, расширить влияние и обложить данью
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20.01.2021 01:33 Відповісти
_А дань - это не про отбирать, да? Дань - это благотворительность из симпатии к захватчикам, надо полагать?
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20.01.2021 02:50 Відповісти
Дань это как налоги. Платили в соцстрах, а теперь, к примеру, в по безработице.
Почувствуй разницу
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20.01.2021 02:55 Відповісти
Людские ресурсы - часть поехала в рф,со скарабеевой в голове,но не совсем конченные как специалисты......
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20.01.2021 08:20 Відповісти
И раньше ездили
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20.01.2021 12:57 Відповісти
ну изначально кацапляндия позиционировала себя для ватного быдла - как спасение коллорадов от Украины... типа это мы тёмное европейское будущее а они афигенная савецкая кормящая хохлов сверх-республика ... в Криму были плакаты со сравнением украинской пенсии и срассийской ... но быдлу не сказали что с пенсиями якобы выше - прийдут ватные цены в два раза выше))) ... в прочем ..поделом вате! я даже рад! ... когда то НКВД жестоко издевались над западной Украиной - которая в итоге по МАКСИМУМУ ненавидит русню ... а теперь после деокупации русню будут ненавидеть как Донбас так и Крим.
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20.01.2021 01:34 Відповісти
У Платона написано, что в государстве граждане должны быть - братьями и сестрами, отцами и детьми и далее в таком роде. И люди должны реагировать, что если у какого то гражданина случилась беда, то для любого гражданина эта беда должна быть такая, как будто она случилась у родственника из большой семьи - государства которое называется Украина. Так вот и думаю, что стало быть Донбасс - это члены нашей семьи - государства Украины. А значит, что вся остальная Украина должна реагировать на это, как беда у наших граждан там - родственников по стране. А значит Украина должна делать типа такого рода заявления, что Россия издевается над нашими гражданами в Донбассе уже какой год и мировое сообщество и в частности наши союзники во главе с США должны усиливать санкции против России, а заявление для наших членов семьи по государству в Донбассе должно быть такое, что Украина хочет помочь нашим родственникам с Донбасса и просит всех оттуда выезжать в Украину и вывозить своих родных, а Украина должна помочь им на территории свободной Украины всячески освоится и также это заявление должно и направляться и нашим союзникам, что война истощила нашу страну и мы просим создать план Маршала для Украины для помощи для постройки или новых городов в которые мы сможем заселить бесплатно наших граждан с Донбасса или построить для них дома в городах или т.п. и нужна помощь по спасению людей. Так мы стало быть предрасположим наших граждан к себе и они выедут с того ада и Украина получит приплыв населения и в тоже время против России примяться меры по наказанию ее за эту войну против Украины. А Донбасс без людей не сможет существовать.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242824/01921486-b3d1-7266-908d-e8c76d9d8e30
https://censor.net/ru/comments/locate/3242824/01921486-b3d2-72db-bf69-1826b131559a
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20.01.2021 01:24 Відповісти
Бандиты воспользовались коронавирусом и перекрыли все КПП, кроме одного для экстренных случаев.
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20.01.2021 01:43 Відповісти
Платон романтик-утопист, ГРАЖДАНЕ - это не "белые и пушистые зайки", а прежде всего СОБСТВЕННИКИ и садомостаточные ВООРУЖЕННЫЕ люди, оставиаищие СВОИ интересы, свободу и имущество с ОРУЖИЕМ В РУКАХ! НАСЕЛЕНИЕ - это НЕ НАРОД, а ЖИТЕЛИ - не ГРАЖДАНЕ! Сегодня почти нет ГРАЖДАН, в основном ПАНы и ХОЛОПы, ПОДДАННЫЕ или того хуже безответсвенные и НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ РАБЫ! И это касается не только Даунбасса и Лугандона или Украины, а вообще общемировая тенденция БОЛЬШЕВИСТКОЙ БЕЗОТВЕТСВЕННОСТИ И ТУНИЯДСТВА!
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20.01.2021 09:03 Відповісти
Ху ложите на дынеры.
Хорошие новости ☝️

США проведут испытание ракет, способных уничтожить флот России «в реалистичных условиях»

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/19/119583/ssha-provedut-ispytanie-raket-sposobnykh-unichtozhit-flot-rossii-v-realistichnykh-usloviyakh.shtml
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20.01.2021 01:33 Відповісти
Ты до сих пор веришь в то, что американцы будут воевать за Украину и украинцев? Нам то что, что с этого, озабоченности американцев и еврошлюх станут еще глубже?
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20.01.2021 02:32 Відповісти
Путь лишают.
Рашка от этого новые санкции получит - вперёд.
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20.01.2021 01:42 Відповісти
Кто тебе сказал, что из-за принудительной выдачи кацапских и дамбасянксих паспортов кто-то за кордоном будет вводить новые санкции? Единственное, что мы можем сделать, это перестать выплачивать пенсии и пособия дамбасянам. что в общем следовало сделать давно, а вернее даже не начинать это делать.
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20.01.2021 02:34 Відповісти
Тільки от просте питання: а які в них, там, в окупації, права є? Які були?
Наприклад, оте право власності - чим гарантоване? Хоча би з такого простого: коли ЗСУ заходиться звільняти окуповані території - хто їм гарантує житло?
Я вже не кажу про таке право, як обирати і бути обраним. І демократично визначати свою подальшу долю.
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20.01.2021 01:53 Відповісти
Ситуация очень простая - под угрозой отбора жилья и другой собственности кацапы просто заставят всех получить сначала гражданство дырки, а потом и кацапское (аналогичная ситуация была с переходом на местную сепарскую мобильную связь, когда на несколько месяцев кацапы отключили Водафон, и практически у всех сейчас там перешли на сепарскую смвязь, хотя до этого ей пользовалось тоже процентов 10-15 местного населения). Причем на этом основании кацапы смогут уже ОФИЦИАЛЬНО применять свои войска для защиты своих граждан. Так что те, кто этому радуются, или полезные идиоты, или ботоферма зельцмана пытающаяся навязать мнение окружающим, что это вообще не проблема для нашей страны.
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20.01.2021 02:41 Відповісти
Вообще-то это похоже на прощупывание кацапами реакции зельцмана и запада на свои планы по принудительной паспортизацией оккупированных территорий, и если адекватной реакции не будет (а это скорее всего так и произойдет), то значит кацапы таки заставят оставшиеся 85% населения (кстати это неплохой пример того, что все эти дебилы кричащие про то, что все там вата ватная таки дебилы) получить сначала дамбасянские, а потом и кацапские паспорта и окончательно и фактически бесповоротно отжать у нас не только Крым, но и Донбасс.
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20.01.2021 02:53 Відповісти
ОРДЛО-1/3территории Донбасса.
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20.01.2021 06:33 Відповісти
Это великолепно!!!
Правовой нигилизм с нотками шовинизма только "укрепят" позиции зазаборников в цивилизованном мире!
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20.01.2021 05:44 Відповісти
Купленные судьи, карманные прокуроры - это наша реальность!
Нужно просить помощи у мировых сообществ - коррупция на уничтожит!
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20.01.2021 06:39 Відповісти
Купленные продажные безсовестные судьи . Такая реформа?

Хорошая подборка про эту судью
Вот бы про каждого судью так собирать материал . Может и реформа бы получилась
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20.01.2021 08:33 Відповісти
Ось так... А ви давайте, ордловців і в інститути без іспитів і пенсії платіть і таке інше і ще й дослухайтесь до них яка у нас Конституція повинна бути. "Услішьтє Донбаса¡"
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20.01.2021 06:55 Відповісти
Ещё и бесплатно учить . А у них российск е паспорта припрятаны могут быть
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20.01.2021 08:35 Відповісти
надеюсь мы такой аусвайс признавать не будем . Еще жителям Дамбаса надо внедрить право первой ночи для граждан рф ..что б гордились что они под рашкой не только экономически но и по самые помидоры
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20.01.2021 07:06 Відповісти
Почему Украина, на законных правах, не ограничивает в правах, донбассян с русскими аусвайсами?
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20.01.2021 07:17 Відповісти
лугандоны все делают,то что наши "власти " должны делать - а то суки только за пенсиями да пожрать сюда лазят.
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20.01.2021 08:06 Відповісти
сейчас всякие мудени завоют - тамженашилюди.
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20.01.2021 08:07 Відповісти
Терористи ОРДО планують позбавити прав мешканців з українськими паспортами, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5115
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20.01.2021 08:21 Відповісти
Ну до терористів питань нема на те вони і терористи а ось до компаній слуг агента ФСБ "Козиря" і "ОПЗжиди" які займаються приблизно тим же але вже на території України чому також питань немає???
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20.01.2021 08:38 Відповісти
С 2021 г( февраль- апрель) рашка требует от владельцев недвижимости в приграничных территорий ( в т ч Крыму) получить росс гражданство иначе конфискуют
ВОПРОС - сколько чиновников Киева и депутатов отправят своих мам получать гражданство раши? Ведь продать сейчас в Крыму ничего нереально
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20.01.2021 08:39 Відповісти
Никому не кажется странным, что это совпало с переходом торговли и сервиса на украинский язык.
Мы специально создаем условия, при которых будет невозможно вернуть Донбасс и Крым.
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20.01.2021 09:03 Відповісти
То які питання. Якщо лугандонці хочуть бути громадянами України - хай мову вивчають.
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20.01.2021 10:07 Відповісти
Ну да, кацапские оккупанты так сильно обиделись на то, что украинцам в Украине можно и нужно разговаривать на украинском языке, что решили на нас напасть, а потом творить все что угодно. Что болезный, поднял кацапские методички 2014-го года про защемленных крысчан и дамбаясн, которых гнобят проклятые биндеры?
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20.01.2021 15:16 Відповісти
ветеринарный паспорт имеет больше юридическую силу чем бамажка пашпорта Дырявых
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20.01.2021 09:14 Відповісти
По сути это не так уж и плохо. С дыровскими филькиными грамотами в свободную Украину не попадут. Соцвыплаты не смогут оформлять, продливать.
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20.01.2021 09:31 Відповісти
Они будут иметь и дырявые филькины грамоты, и украинский паспорт. И это никак не помешает ополченцам оформлять пенсии, соцвыплаты и зарплаты в Украине. У нас в Киеве очереди в ЦНАПЕ стоят из донецких и луганских, большая часть которых ненавидят Украину, но радостно оформляют документы ради всяких плющек от ненавистной им Украины за наш счёт. Многие из них были и есть ополченцами. Переоделись и приехали оформлять всякие документы ради льгот и т.д. Кто ж их всех проверит?
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20.01.2021 09:59 Відповісти
Почитайте текст и сравните с заголовком. Заголовок вводит в заблуждение.
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20.01.2021 09:49 Відповісти
Заголовок вводит в заблуждение. Судя по статье, лишать прав собрались не тех, кто имеет укр.паспорт, а тех, кто не оформил документ гражданина "ДНР". Сами подумайте. - Россия создала эти анклавы, чтобы использовать их для уничтожения Украины, и её экономики. Раше выгодно, что бы жители доили экономику Украины и пенсиями, и зарплатами и прочими социальными нагрузками. Поэтому Раше не выгодно, что бы жители ОРДЛО потеряли укр.гражданство и не смогли доить Украину,.
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20.01.2021 09:53 Відповісти
Нужно вводить в действие статью закона ( о той что нам уже несколько десятилетий рассказывали) получение любого другого "гражданства" ведет к автоматической потери украинского. Но так как у на сначала бизнес "элита" получала по три - четыре паспорта, то потом и для всех это спустили на тормозах. У нас законы не стоят даже той бумаги на которой они написаны.
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20.01.2021 10:10 Відповісти
Так это и было записано в конституции Украины, что куда еще вводить нужно? Берите и выполняйте требования конституции.
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20.01.2021 17:06 Відповісти
А Украина на 7 году войны все еще не лишит украинского гражданства лиц имеющих ( в нарушение закона) еще и рашен гражданство , и это касается не только ОРДЛО. Позорище одним словом. ( по правилам войны эти люди вообще должны быть интернированы, но у нас же как всегда нет " политической воли" и "орешков" ). Поэтому мы и проигрываем пот всем позициям. Пятая колонна чувствует себя в Украине не хуже чем на Красной площади, ТВ и медиа на 75% в руках рашистов, в Раде 60% их людей ( и то если скромно), российских паспортов ( в нарушении закона) хоть пруд пруди. ( а как нам раньше то рассказывали, если получаешь иностранное гражданство то лишаешься автоматически украинского, как и все у нас это оказалось ложью.. при всех "правителях "без исключения ( хочу отметить).
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20.01.2021 10:07 Відповісти
Зрозуміло, що з пенсіями йде велике мутево - мертві душі, ліві, праві, гуманітарка і так далі.
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20.01.2021 11:51 Відповісти
Поскольку рабсия содействует беззаконию, в том числе в ордло, надо принять соответствующий закон для всех стран. Граждане с рабсийским паспортом вне закона, теряют всю собственность, конфискуются все активы, территория рабсии должна быть разделена, граждане в пожизненное рабство, пока не компенсируют нанесенные убытки другим странам (они хотели крепостное право, вот и будет исполнение их желаний).
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20.01.2021 13:10 Відповісти
+ Виновным в убийствах и военных преступлениях - виселица!
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20.01.2021 13:12 Відповісти
Ты до сих пор веришь, что кто-то в мире будет защищать наши интересы, если мы сами этого не делаем? Все эти санкции введенные против парашки за нападение на Украину полная фикция (там в основном индивидуальные в виде запретов на въезд в ЕС и США), а основные никак не связаны с Украиной, за отравление ватного предателя скрипаля санкции были более ведены значительно сильнее. Так что перестаньте ждать от добрых забугорных дядей, что они начнут как-то давить на парашку, если "наше" руководство не делает ничего для борьбы с кацапской агрессией и оккупацией.
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20.01.2021 15:24 Відповісти
Чему радлуетесь?
Они же не сожгут украинские паспорта, а получат к ним ОРПЛДЛОвские...
Или украинские они должны сдавать при получении?
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20.01.2021 17:21 Відповісти
 
 