Терористи ОРДО планують позбавити прав мешканців з українськими паспортами, - ЗМІ

Терористи ОРДО вирішили позбавити цивільних і майнових прав мешканців з паспортами України. Ці заходи можуть торкнутися від півтора до двох мільйонів осіб.

Про це повідомляє онлайн-видання "Спектр", посилаючись на оточення ватажка терористів ОРДО Дениса Пушиліна, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в окупованому Донецьку триває обговорення документа про "громадянство ДНР". "Документ" написано на основі так званого "закону про громадянство" невизнаної республіки Абхазія.

Передбачається, що цей "закон" обмежить власників паспортів України з донецькою пропискою в праві продажу власних квартир і будинків, покупки будь-якої нерухомості та занятті підприємницькою діяльністю.

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Планується, що до 2025 року єдиним "документом", що ідентифікує особу і гарантує будь-які права, стане так званий паспорт "ДНР".

Видання повідомляє, що на цей момент так звані "паспорти ДНР" мають щонайменше 15% населення.

Нагадаємо, за даними правозахисників, станом на 15 грудня 2020 року в ОРДО видано 671 631 так званий паспорт НЗФ "ДНР".