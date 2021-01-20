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Новини Убивство Шеремета
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Адвокат Антоненка Кулик про справу Шеремета: Якщо підтвердиться "білоруський слід", розслідування має проводити СБУ

Адвокат Антоненка Кулик про справу Шеремета: Якщо підтвердиться

Якщо у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтвердиться білоруський слід, то замовників мають шукати не співробітники Нацполіції, а СБУ.

У цьому переконаний адвокат обвинуваченого у справі - військового, музиканта і волонтера Андрія Антоненка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Якщо дійсно підтвердиться інформація, що на території України був здійснений такий страшний злочин, а можливо, і терористичний акт на замовлення спецслужб іноземної держави або посадових осіб іноземної держави, то це загроза національній безпеці. Відповідно, цим має займатися Служба безпеки України. Якщо я не помиляюся, я ще не чув жодних офіційних заяв Служби безпеки України з цього приводу", – зазначив адвокат Андрія Антоненка Станіслав Кулик.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте також: Справа Шеремета: Суд залишив Антоненка під вартою

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня 2020 року Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Автор: 

адвокат (934) Білорусь (7922) СБУ (12770) Антоненко Андрій (252)


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Если это так ,то аваков усрался когда снимал целое кино.
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20.01.2021 03:37 Відповісти
Коли міністр бізнесмен, голова поліції військовий ракетник, то чого ж ви хотіли на виході у кримінальних справах. Банально справа у суді, вже поліція і прокурори "своє зробили", залишається штани підтримувати, котрі самі злітають, або тупо відстоювати "честь мундира", далі розповідати байки і малювати гарні схеми. Щодо схем: 2-х серйозних аналітиків з числа пенсіонерів, колишніх слідчих в ОВС, до них ще 2-х аналітиків з УТЗ і ті схеми можуть розлетітись як картковий будиночок, якщо звинувачувані не при справах, а можуть вилізти нові дійові особи, яких відсікли у "ході відпрацювання" версій. Але куди там, судова незалежність, куди там в суді хто буде вичитувати та малювати нові схеми, А судді хто?, вони будуть ще роками заслуховувати свідків, прокурорів, "аналізувати" та "перевіряти" допустимість зібраних доказів (прийняти чи відкинути), вести судове засідання по зібраних томах , а там і дійсно можуть вийти на пшик, коли не складуться пазли чи на той час щось інше вилізе, а ще судді стануть "великими" героями що таки розібрались. Біда усієї слідчої і судової системи, КПК 2012 року, створеної великими комбінаторами Портновим і Татаровим, по якій "крокує" вся країна 9-й рік.
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20.01.2021 09:10 Відповісти
Это изначально было и компетенцией и подследственностью СБ Украины. Авакяну нужно внимательно читать законодательство Украины.
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20.01.2021 05:42 Відповісти
Ай яй яй. Такое красивое дело шатаете гундосому и рюкзаку))
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20.01.2021 07:09 Відповісти
Какое СБУ?, если там бабками не пахнет.
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20.01.2021 08:17 Відповісти
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20.01.2021 11:34 Відповісти
Незаконно обвинненым надо подать в суд по правам человека,пусть зелупы компенсацию выплачивают.
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20.01.2021 08:18 Відповісти
По заказчикам будет работать СБУ , а исполнители и полицией обойдутся. Их использовали "втемную".
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20.01.2021 08:31 Відповісти
 
 