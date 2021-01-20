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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку

Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку

Російське Міністерство житлово-комунального господарства Криму стверджує, що причиною неприємного запаху, що йде від води в Сімферополі, є хімічна реакція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Неприємний "аптечний" запах води виникає через те, що вихідні води при критично низьких горизонтах у водосховищах стали надходити на очисні споруди з підвищеним вмістом аміаку. Вода перед подачею жителям хлорується, аміак вступає в хімічну реакцію з гіпохлоридом натрію", – повідомила пресслужба "міністерства".

Згідно з опублікованою інформацією, у воді наразі є 1,75 мг аміаку.

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"За стандартом, питна вода може містити до 2 мг аміаку на кубічний дециметр. Нинішні показники є в межах норми, вода залишається придатною до використання. Проводяться регулярні забори, вода відповідає нормам згідно з СанПіН", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, фахівці з лабораторій продовжують шукати шляхи вирішення зазначеної проблеми і способи її мінімізації.

"Через 2-3 тижні підприємство припинить забір води з Сімферопольського водосховища, а в найближчі дні планується підключення нового водогону, що з'єднає Сімферополь з насосною станцією "Веселе". Це дозволить воду із західного напрямку перекинути на Київський район міста, тоді потреба в Сімферопольському водосховищі відпаде", – вважають у міністерстві.

Раніше керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомляв, що причиною неприємного запаху води з-під крана, на яку скаржаться жителі Сімферополя, став мул. За його словами, через це було посилено хлорування води.

Також читайте: Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Автор: 

аміак (114) Сімферополь (219) водопостачання (831) вода (1176)


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Топ коментарі
+52
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 6424
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20.01.2021 02:38
+41
Запах родной говени
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20.01.2021 02:18
+36
Запах аммиака???!!!

Так у крымчан уже моча из кранов течет.
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20.01.2021 02:33
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Запах родной говени
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20.01.2021 02:18 Відповісти
Запах предательства. Нюхайте, крысчане.
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20.01.2021 09:36 Відповісти
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 9611
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20.01.2021 11:14 Відповісти
Запах аммиака???!!!

Так у крымчан уже моча из кранов течет.
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20.01.2021 02:33 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 6424
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20.01.2021 02:38 Відповісти
пейте что дают !
скоро и такой не будет !
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20.01.2021 02:41 Відповісти
то Москаль якийсь карпатський волфар ?
напророчив.....
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20.01.2021 02:42 Відповісти
Не дарма ж у нього хвамілійя така прикольна.
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20.01.2021 02:44 Відповісти
карпатський волфар

******
мольфар, взагалі то
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20.01.2021 10:21 Відповісти
Є така версія...
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20.01.2021 10:50 Відповісти
Невже дослухалися до мудрої поради, судячи по запаху, таки так.
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20.01.2021 09:57 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 2258
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20.01.2021 03:09 Відповісти
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 7485
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20.01.2021 09:03 Відповісти
Так скорее всего и есть! Стоки полюбому попадали в водохранилище, но раньше их доля была незначительна (десятые процента), но с обмелением водохранилища доля мочи скоро дойдет до 100%
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20.01.2021 08:57 Відповісти
Слушай, так цикл замкнется? Прикольно, вода и еда будет крысам не нужны! Круговорот дерьма в природе! (Войнович, Чонкин). Пусть теперь выращивают пуксы, на солончаках.
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20.01.2021 10:13 Відповісти
. Первинний і вторинний продукти В.В.ойнович описував у книзі "Москва 2042".
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Цю книгу на Бі-Бі-Сі колись читали, - у 1987, чи 1988 році.
Запам'ятався партійно-рекламний слоган з книги щодо цього питання, - "Кто сдайот продукт вторічний, тот пітаєтся отлічно!" )))

Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 5230
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20.01.2021 16:15 Відповісти
У 1988-му у журналі "Знание - сила" друкувалось кілька глав. Тоді мені сподобалась команда "перезвездись!" - коли котрийсь із персонажів згадував про Геніалісімуса. І як ту команду виконували. Усі разом, хто був присутній.
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20.01.2021 19:16 Відповісти
Это ещё цветочки! Ягодки будут, когда крымчане начнут дегустировать опреснённую морскую воду.
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20.01.2021 02:35 Відповісти
Опреснённую воду будут выдавать нормировано по карточкам, но только членам партии "Единая расея""
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20.01.2021 07:42 Відповісти
Як казав Москаль:"Нехай сцяки п'ють"...
Слухняні...
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20.01.2021 02:36 Відповісти
Це вже камні з неба чи ще ніт?
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20.01.2021 02:40 Відповісти
"камні" були з запахом мулу, а тепер "вода" з запахом відстояної, каліброваної сечі))
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20.01.2021 02:47 Відповісти
Не впевнений щодо неба... Але каміння в нирках від такої, е-е-е, "води" - або вже є, або скоро буде ))))

Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 8712
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20.01.2021 06:06 Відповісти
А я гадаю що Зеленський уже дуже скоро дасть воду в Крим.
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20.01.2021 06:46 Відповісти
Зебили с ахметом мечтают об єтом, но им мешают бандеровци и янки))
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20.01.2021 07:08 Відповісти
Скоро не вийде.Канал після дамби уже не діездатний.В де яких місьцях каналу,бетоні плити спиз...ли украли. Так що скоро відновити не вийде....Я,доречі я з Нової Каховки,кран знаходиться у нас....
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20.01.2021 09:17 Відповісти
хлопці, стережіть той вентіль, у ньому смерть кацапії
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20.01.2021 16:08 Відповісти
Якщо дадуть воду - буде смішно. Москалі першими заволають про диверсію біндьоровцев.
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20.01.2021 10:55 Відповісти
каміння буде з нирок....
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20.01.2021 07:21 Відповісти
Попутали они, камни уже с почек.
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20.01.2021 08:07 Відповісти
Каміння з неба падати не може, бо на небі каміння ніт (с).
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20.01.2021 14:55 Відповісти
культурно-то как: "аммиака"...
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20.01.2021 02:41 Відповісти
И вот это еще: "аптечный запах".
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20.01.2021 08:25 Відповісти
Типа "лечебный"
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20.01.2021 08:58 Відповісти
Это запах крови. Той что оккупанты уже пролили, и что ещё прольют.
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20.01.2021 02:54 Відповісти
Пусть хоть с аммиаком - камни с неба надо же чем - то запивать...
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20.01.2021 03:01 Відповісти
зачем им вода!?
Ведь у них есть )(уйло!!
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20.01.2021 03:06 Відповісти
Я тоже так думаю, пусть )(уйло нухают, а не воду!
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20.01.2021 08:59 Відповісти
летом зэвласть даст воду в Крым по рекомендациям обсе
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20.01.2021 03:47 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7202
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20.01.2021 04:07 Відповісти
моча буде всім, хто тільки подумає !!!!!
і каплі свинцеві, за рецептом від Кривавої Хунти !!!!
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20.01.2021 16:10 Відповісти
Надеюсь к осени зевласти уже не будет.
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20.01.2021 07:10 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7114
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20.01.2021 04:58 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 1170
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20.01.2021 04:59 Відповісти
Нехер нос воротить.Никакого запаха нетРомашкой пахнет.Ишь зажрались.То дай воды,а дали-пахнет плохо.Зато в рассеи и без бандеровцев.
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7751
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20.01.2021 05:15 Відповісти
То черный крепкий чай с крана течет, нанотехнологии))
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20.01.2021 07:50 Відповісти
Це диверсія, однозначно! Замість води - антискрєпна піндоська пепсі-кола! Або така сама піндоська кока-кола! Не менш антискрєпна.
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20.01.2021 14:57 Відповісти
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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20.01.2021 05:18 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 5686
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20.01.2021 05:25 Відповісти
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
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20.01.2021 05:28 Відповісти
Потрібно добавити, що в нас перестають користуватись туалетним папером і використовують гігієнічний душ або унітаз-біде.
Знайомий сантехнік розповідав, що так борються з гемороєм.
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20.01.2021 07:32 Відповісти
Ти фільм за участі Сталлоне, бачив? Там, де його героя заморозили, в покарання за вчинений злочин, а потім оживили, щоб він допоміг бороться зі злочинністю? З кацапами буде те саме: "Смотрите, он не умеет пользоваться "ракушками"!". Я служив "срочку", так деякі кацапи не уміли зливним бачком унітаза користуваться! А ти мені про гігієнічний душ чи про біде пишеш...
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20.01.2021 11:23 Відповісти
🤣
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20.01.2021 13:15 Відповісти
А чем они обьяснят запах тухлых яиц ?
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20.01.2021 05:59 Відповісти
тухлыми яйцами... обнуленного старика Козладоева
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20.01.2021 16:13 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 7264
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20.01.2021 06:08 Відповісти
Оккупанты сначала объясняли неприятный запах водопроводной воды в Симферополе содержанием ила, теперь - аммиака - Цензор.НЕТ 911
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20.01.2021 07:12 Відповісти
Ганьба клятим москалям
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20.01.2021 07:27 Відповісти
Аммиака? Ну так ссым не покладая болтов. Не дадим крысчанам засохнуть.😆
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20.01.2021 07:23 Відповісти
мул ==>> аміак ==>> навічок
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20.01.2021 07:26 Відповісти
это крашенный орангутанг Трумп, на прощание кацапам в самовар насрал !!
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20.01.2021 07:59 Відповісти
Если вода воняет аммиаком, то похоже что эту воду уже кто-то пил!
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20.01.2021 08:00 Відповісти
Висновок не позбавлений логіки і заперечень не викликає.
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20.01.2021 10:01 Відповісти
Много новостей про крысчан,нах они надо - бусть жрут и пьют под завязку)) Такой удел предателей.
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20.01.2021 08:15 Відповісти
Єслі ф кранє нєт вади, значіт...
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20.01.2021 08:22 Відповісти
Неприятный запах у воды возникает из-за того, что воду стали качать со дна водохранилищ. Где скопились многолетние гниющие органические остатки. В первую очередь это издохшая рыба, которая не может уже жить в такой воде. Где скопились всякие вредные для здоровья химические соединения, грязь. Вот эту воду подают для употребления жителям Крыма. Естественно, что она воняет и эта вода является причиной многих болезней. От такой воды скоро вымрут все жители Крыма. За все это благодарите Путина, великого стратега всех времен и всех народов, особенно российского
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20.01.2021 08:34 Відповісти
кароче- говно в трубах
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20.01.2021 08:42 Відповісти
Запах родины и духовных скреп
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20.01.2021 09:01 Відповісти
одним словом КАНАЛІЗАЦІЯ ...
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20.01.2021 09:02 Відповісти
Канализация в реверсном режиме
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20.01.2021 09:07 Відповісти
Нужно просто перестать нюхать.
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20.01.2021 09:18 Відповісти
Якщо ще відчувається запах, то схоже, що симптомів КОВІДу ще не спостерігається. Так що позитив є.
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20.01.2021 10:04 Відповісти
я знаю де є вода ...
Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку - Цензор.НЕТ 9823

...
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20.01.2021 09:23 Відповісти
Треба тільки заспівати "Ти навєкі мнє стала блізкою велічавая Ангара".
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20.01.2021 10:06 Відповісти
бендеровцы оплачивают крымчанам билет в это прекрасное .... в один конец


льготный тариф "One way ticket"
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20.01.2021 16:16 Відповісти
Так вот куда делась подмененная моча рашен олимпийцев, и прочих " спортсменов". " Боярышник" же уже закончился, а " Новичка" и " Спутника" еще не сделали в нужном количестве. ( каждому по грехам его воздастся.., осталось дождаться только камней с неба)
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20.01.2021 09:57 Відповісти
Просто падающие с неба камни воду баламутят!
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20.01.2021 10:07 Відповісти
Аптечний запах??? Уявляю, як у рузьке смердить в аптеках.
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20.01.2021 10:08 Відповісти
Бай, кал!
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20.01.2021 10:09 Відповісти
не все сразу, Бай кал будет летом
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20.01.2021 16:17 Відповісти
Походу камни будут падать не с неба,а из почек крымчан.За что боролись-на то и напоролись.
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20.01.2021 10:26 Відповісти
Моча - она и в Крыму моча
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20.01.2021 12:23 Відповісти
 
 