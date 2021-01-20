Окупанти спочатку пояснювали неприємний запах водопровідної води в Сімферополі вмістом мулу, тепер - аміаку

Російське Міністерство житлово-комунального господарства Криму стверджує, що причиною неприємного запаху, що йде від води в Сімферополі, є хімічна реакція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Неприємний "аптечний" запах води виникає через те, що вихідні води при критично низьких горизонтах у водосховищах стали надходити на очисні споруди з підвищеним вмістом аміаку. Вода перед подачею жителям хлорується, аміак вступає в хімічну реакцію з гіпохлоридом натрію", – повідомила пресслужба "міністерства".

Згідно з опублікованою інформацією, у воді наразі є 1,75 мг аміаку.

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"За стандартом, питна вода може містити до 2 мг аміаку на кубічний дециметр. Нинішні показники є в межах норми, вода залишається придатною до використання. Проводяться регулярні забори, вода відповідає нормам згідно з СанПіН", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, фахівці з лабораторій продовжують шукати шляхи вирішення зазначеної проблеми і способи її мінімізації.

"Через 2-3 тижні підприємство припинить забір води з Сімферопольського водосховища, а в найближчі дні планується підключення нового водогону, що з'єднає Сімферополь з насосною станцією "Веселе". Це дозволить воду із західного напрямку перекинути на Київський район міста, тоді потреба в Сімферопольському водосховищі відпаде", – вважають у міністерстві.

Раніше керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов повідомляв, що причиною неприємного запаху води з-під крана, на яку скаржаться жителі Сімферополя, став мул. За його словами, через це було посилено хлорування води.

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Нагадаємо, з 24 серпня 2020 року в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водоймищ почалися обмеження в подачі води.

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води. Із 23 вересня обмеження запровадили в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

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Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.