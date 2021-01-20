Байден не залишатиме без наслідків "ворожі дії РФ" у світі, - кандидат на пост держсекретаря Блінкен
Обраний президент США Джо Байден готовий до заходів у відповідь у разі "ворожих дій Росії" у світі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив кандидат на пост держсекретаря Тоні Блінкен.
"Обраний президент чітко дав зрозуміти, що подібні дії РФ не мають залишатися без наслідків", - сказав він на слуханнях у сенаті.
За словами Блінкена, для протистояння Росії у Вашингтона є "інструменти, підготовлені Конгресом: такі як закон CAATSA, "акт Магнітського".
"Такі інструменти - велика підмога", - вважає Блінкен.
Він нагадав, що Байден висловлював готовність запроваджувати обмежувальні заходи проти інших країн, зокрема, за спроби втручання у внутрішні справи США.
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