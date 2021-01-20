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Байден не залишатиме без наслідків "ворожі дії РФ" у світі, - кандидат на пост держсекретаря Блінкен

Байден не залишатиме без наслідків

Обраний президент США Джо Байден готовий до заходів у відповідь у разі "ворожих дій Росії" у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив кандидат на пост держсекретаря Тоні Блінкен.

"Обраний президент чітко дав зрозуміти, що подібні дії РФ не мають залишатися без наслідків", - сказав він на слуханнях у сенаті.

За словами Блінкена, для протистояння Росії у Вашингтона є "інструменти, підготовлені Конгресом: такі як закон CAATSA, "акт Магнітського".

"Такі інструменти - велика підмога", - вважає Блінкен.

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Він нагадав, що Байден висловлював готовність запроваджувати обмежувальні заходи проти інших країн, зокрема, за спроби втручання у внутрішні справи США.

Автор: 

Байден (2883) росія (64911) США (22473) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+9
А непогано починає нова адміністрація, браво.
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20.01.2021 07:15
+8
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 5743
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20.01.2021 07:14
+6
вот потому то пыня занемог... Трамп, давай досвидос.
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20.01.2021 07:10
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вот потому то пыня занемог... Трамп, давай досвидос.
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20.01.2021 07:10 Відповісти
якщо маразматичний Бідон згадає, що таке РФія. Натомість воно скасує санкції.
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20.01.2021 09:14 Відповісти
вася, а сколько тебе за мову пригожин доплачивает? Ты же украинец, вася? А коково оно, быть чмом и предателем собственного народа и родной страны? Каково быть конченным пригожинским гандоном? Вас тут сегодня уже пара-тройуа топчется с утра. Ждете материалов по инаугкрации Байдена?
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20.01.2021 09:21 Відповісти
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 5743
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20.01.2021 07:14 Відповісти
це вiн шо, по бойовому, приготовился к таукитайской химатаке?
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20.01.2021 07:19 Відповісти
А непогано починає нова адміністрація, браво.
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20.01.2021 07:15 Відповісти
Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен - Цензор.НЕТ 6753
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20.01.2021 07:18 Відповісти
Будет выражать обеспокоенность?
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20.01.2021 07:30 Відповісти
Козломорді, готуйте сракі!!
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20.01.2021 07:57 Відповісти
кацапов будут иметь в табу))?
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20.01.2021 08:09 Відповісти
))))))))) І в табу, і в табло, і у всі їхні дірки...
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20.01.2021 08:25 Відповісти
Куйло достало демократов еще в 16 году, когда взломало почту Хилари Клинтон. Байден это не забыл. Короче, для фюрера репоедов Куя первого Муйла настали черные дни, за все придется ответить
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20.01.2021 08:25 Відповісти
Джо, дави *****!
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20.01.2021 09:08 Відповісти
Адмін. За які порушення мене заблоковано?
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20.01.2021 09:50 Відповісти
То ти ж тут? Чи це не ти?
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20.01.2021 10:08 Відповісти
Та, слава Богу, таки я. Спасибі, що розблокували, видно "розібралися".
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20.01.2021 10:27 Відповісти
Щось слабо віриться. Обама жував шмарклі у 2014-му. І Байден з ним за компанію.
Схоже, так буде і цього разу.
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20.01.2021 12:42 Відповісти
 
 