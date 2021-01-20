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У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень
У ВООЗ очікують, що смертність через COVID-19 перевищить 100 тисяч на тиждень. Це має статися найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН у Twitter.
"Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від COVID-19 перевищить 100 000 на тиждень (порівняно з більш ніж 93 000 смертей, зареєстрованих минулого тижня), попереджає провідний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій (Майк Раян. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, за добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн.
Топ коментарі
+6 leshiy_com
показати весь коментар20.01.2021 07:23
+6 Rusin
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реальность гораздо скучнее ...
где вымирание и опустевшие города ??
придумали себе "ипидэмию", курвы, "стррррашный смэрррртэльный вирус".... от которого смертность максимум как от сезонного гриппа...
Интересно, кто пишет этот "мировой опыт" - чиновники воза ?