У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень

У ВООЗ очікують, що смертність через COVID-19 перевищить 100 тисяч на тиждень. Це має статися найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН у Twitter.

"Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від COVID-19 перевищить 100 000 на тиждень (порівняно з більш ніж 93 000 смертей, зареєстрованих минулого тижня), попереджає провідний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій (Майк Раян. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн.

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