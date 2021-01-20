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Новини Коронавірус і карантин
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У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень

У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень

У ВООЗ очікують, що смертність через COVID-19 перевищить 100 тисяч на тиждень. Це має статися найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ООН у Twitter.

"Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від COVID-19 перевищить 100 000 на тиждень (порівняно з більш ніж 93 000 смертей, зареєстрованих минулого тижня), попереджає провідний експерт ВООЗ із надзвичайних ситуацій (Майк Раян. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 може стати сезонним захворюванням, - ВООЗ

У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
эти все просят денег!
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20.01.2021 07:23
+6
Весело только тем долбоящерам, которых эта зараза не торкнула лично, у которых никто в семье не заболел.
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20.01.2021 08:00
+5
Як і ООН на загал. Нікчемні структури.
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20.01.2021 07:27
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эти все просят денег!
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20.01.2021 07:23 Відповісти
Як і ООН на загал. Нікчемні структури.
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20.01.2021 07:27 Відповісти
Смертность при динамике 100 тысяч в неделю, это 52 млн. в год.
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20.01.2021 07:29 Відповісти
а за 100 лет?
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20.01.2021 07:32 Відповісти
Зачем аж за 100 лет, когда, например, при такой динамике на Московии (100 тысяч в неделю), Московия исчезла бы с лица Земли всего за 3 года. Мелочь, а приятно.
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20.01.2021 07:40 Відповісти
Весело только тем долбоящерам, которых эта зараза не торкнула лично, у которых никто в семье не заболел.
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20.01.2021 08:00 Відповісти
А ще веселяться на сайтах в Україні дурантинофіли -лахтінські падлюки...
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20.01.2021 08:21 Відповісти
Я болел, та вся семья болела. За неделю вылечились.. Что мы делали неправильно ?
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20.01.2021 08:23 Відповісти
У меня на работе сотрудник от короны умер, много знакомых кто болел тяжело и долго восстанавливался потом, есть такие кто лежал в реанимации... Может хватит быть тупым быдлом и судить о всем мире исключительно по собственному опыту?
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20.01.2021 08:50 Відповісти
только в инете от номерных ботов можно прочитать про "умер" и "болел тяжело и долго" ))
реальность гораздо скучнее ...
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21.01.2021 08:38 Відповісти
я бот? Слушай, ты если в польше сидишь, то не гавкай. Будешь у нас в Киеве пиши, встретимся вживую ))
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25.01.2021 09:25 Відповісти
Зачем мне ехать куда-то чтоб увидеть (возможно) живого "бота номер 8647е951" ?? Много чести для бота...
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26.01.2021 08:15 Відповісти
все с тобой ясно, очередной балабол который сидит под впн, что б не палиться
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26.01.2021 08:19 Відповісти
хватит трындеть - где трупы на улицах ?
где вымирание и опустевшие города ??
придумали себе "ипидэмию", курвы, "стррррашный смэрррртэльный вирус".... от которого смертность максимум как от сезонного гриппа...
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20.01.2021 08:27 Відповісти
Мировой опыт показал, что те кто переболел в лёгкой форме, болеют во второй раз очень тяжело! Из за того что свои антитела сами и гробят человека. У меня честно возникает вопрос, а антитела после прививки, чем отличаются от антител после болезни? Почему разный эффект?
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20.01.2021 12:34 Відповісти
т.е. всю историю своей жизни людство болело, вырабатывало антитела и выживало... а тут вдруг "антитела сами и гробят человека" ??
Интересно, кто пишет этот "мировой опыт" - чиновники воза ?
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21.01.2021 08:36 Відповісти
Мальчик, ты глуп! Тебе не хватает мозгов прочитать про феномен ADE который связан именно с коронавирусами.
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25.01.2021 09:24 Відповісти
Девочка, обмотайся пленкой, залезь в озк, напяль пару противогазов и продолжай читать мед.энцилопедию, выискивая у себя все симптомы всех болезней . Счастливой долгой жизни .
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26.01.2021 08:12 Відповісти
Ой ты дурак... сколько платят за этот бред или ты просто одноклеточное существо которое в силу крайне низкого интеллекта в теорию заговора веришь?
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26.01.2021 08:38 Відповісти
кто назовет цифру больше?
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20.01.2021 07:36 Відповісти
Сто тыщ мильонов 😁
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20.01.2021 10:39 Відповісти
 
 