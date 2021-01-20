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РФ і Китай становлять серйозну і наростальну загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

РФ і Китай становлять серйозну і наростальну загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Кандидат в міністри оборони США Ллойд Остін вважає, що Росія і Китай становлять загрозу інтересам США в космосі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час слухань у сенаті.

"Космос вже є ареною конкуренції великих держав. Діяльність Китаю і Росії в космосі - серйозна і наростальна загроза національним інтересам США в галузі безпеки", - заявив Остін.

За його словами, необхідно розробляти "глобальні норми поведінки" в космосі і стримувати потенційні загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив концепцію космічної програми: з Держбюджету витратять 15 млрд грн

Автор: 

космос (860) Пентагон (1415) росія (64911) США (22473) Сенат США (597) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+8
Обосралась твоя дикая орда расея в космосе. Когда Украина вышла из всех ракетных проектов, на расее в этом плане наступила полная жопа. Болезный, поплачься в трусы своему куратору из Лахта 2, он даст тебе гранчак стекломою и 200 грамм ливерки на закусь, чтобы тебя, козломордого, утешить.
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20.01.2021 08:12
+3
А другие народы на Планете США не мешают жить?
Хочется единоличного лидерства?
США стали сильными благодаря конкуренции, а сейчас, вдруг, эта конкуренция стала представлять для них угрозу...
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20.01.2021 07:53
+3
США захватили Крым и отдали часть Донбасса ? Кстати, чей Крым?
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20.01.2021 08:21
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І підписати з рашкою ти Китаєм чергову нікчемну угоду з безпеки в космосі, угумс.
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20.01.2021 07:35 Відповісти
Есть информация, что окурка отправляют бороздить просторы вселенной?
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20.01.2021 07:35 Відповісти
Трепещите, неудачники!
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20.01.2021 07:39 Відповісти
А другие народы на Планете США не мешают жить?
Хочется единоличного лидерства?
США стали сильными благодаря конкуренции, а сейчас, вдруг, эта конкуренция стала представлять для них угрозу...
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20.01.2021 07:53 Відповісти
Обосралась твоя дикая орда расея в космосе. Когда Украина вышла из всех ракетных проектов, на расее в этом плане наступила полная жопа. Болезный, поплачься в трусы своему куратору из Лахта 2, он даст тебе гранчак стекломою и 200 грамм ливерки на закусь, чтобы тебя, козломордого, утешить.
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20.01.2021 08:12 Відповісти
Я - украинец.
Родился, живу и работаю в Украине.
По обсуждаемой теме вопросы есть?
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20.01.2021 08:35 Відповісти
"Такий, як я - китаєць!" (с) Подерв"янський
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20.01.2021 10:56 Відповісти
См. выше.
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20.01.2021 10:59 Відповісти
Ты, главное, не упусти получить у своего куратора премиальный гранчак стекломою и ливерки на закусь.
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20.01.2021 11:44 Відповісти
США захватили Крым и отдали часть Донбасса ? Кстати, чей Крым?
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20.01.2021 08:21 Відповісти
При чём здесь это?
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20.01.2021 08:33 Відповісти
Да, забыл ответить на твой вопрос из методички...
Крым - Украина.
Далее прошу вопросы задавать исключительно по теме.
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20.01.2021 08:36 Відповісти
Замечательно , что знаешь чей Крым . Значит с тобой иногда можно вести диалог, ибо **********- уголовка за правильный ответ светит. А твои хотелки по теме ,,,и тем более частые вкиды с ватным запашком в украинском инфополе приводят к соответствующим результатам .
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20.01.2021 08:41 Відповісти
Это не мои хотелки.
Это - Правила Форума.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.4.2. ФлудИсточник:https://censor.net/ru/f2008573
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20.01.2021 08:44 Відповісти
Я замечательно знаю правила форума и то, что часто твои комменты - флуд .😁
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20.01.2021 08:49 Відповісти
См. выше.
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20.01.2021 08:53 Відповісти
Можешь пожаловаться на меня)
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20.01.2021 09:11 Відповісти
Да не конкуренция,а мусор на орбите!
Поинтересуйся,сколько будет летать железка недавно потерянная расеянами с МКС?!!
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20.01.2021 10:23 Відповісти
Читай статью.
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20.01.2021 10:49 Відповісти
У каждого свое мнение,основанное на обладании информацией.
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20.01.2021 20:10 Відповісти
Колин Пауэлл № 2
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20.01.2021 07:54 Відповісти
И поэтому на МКС вы любезно предоставляете мордве пользоваться унитазом и кормите ее своей едой.
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20.01.2021 08:13 Відповісти
Может потому, что мордва любезно предоставляла США пользоваться ее двигателями) Глупо об этом спорить... но получается, что паны дерутся - у холопов чубы трещат?) не умно быть шавкой при слоне...
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09.03.2021 09:15 Відповісти
РФ і Китай становлять серйозну і зростаючу загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін - Цензор.НЕТ 4495
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20.01.2021 08:16 Відповісти
Крыса Мавзолейная пужала радиоактивным пеплом....,Байден это помнит и может устроить РАБссии полную Хиросиму па самые Нагасаки...
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20.01.2021 08:23 Відповісти
Логику я начал изучать в 10 лет,когда крысы Мавзолейные типа крутое дерьмо Сралина чЛенина...
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20.01.2021 08:39 Відповісти
В ближайшие 10 лет пройдет полная перезагрузка войск США,флот к примеру переходит на флот малого но мобильного тоннажа и вооружений...,также будет уменьшено количество авианосцев,крейсеров и прочего хлама...
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20.01.2021 08:28 Відповісти
Димка Рагозин в космосе не был,потому и залатал дырку на МКС скотчем... Хотя я изучая космические видосы пришел к выводу что в космосе не было ни одного чувака...
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20.01.2021 08:48 Відповісти
... и чувихи. И дворняг Белки-Стрелки. А земля ваще плоская.
То, что ты изучал, это не космические видосы, это галлюцинации. Клей или дихлофос? Или, может, мухоморы? Изучатель, млять...
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20.01.2021 09:05 Відповісти
не трогай его... это местный убогий)
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09.03.2021 09:18 Відповісти
У рашки ракета дырявая, и космонавты голодные жрать просят- не дадите жрать , мы вас всех в ядерный пепел. Не надо дикарей кормить , пусть жрут друг друга.потом будут медали героя давать первым канибалам в космосе
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20.01.2021 16:35 Відповісти
Россия в космосе уже давно импотент и никакой угрозы не представляет. Все говно от нее на земле.
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20.01.2021 09:14 Відповісти
Представляет! Сколько ее говна на орбитах крутиться!
Вероятность столкновения возрастает с каждой потерянной железкой на орбите!
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20.01.2021 10:16 Відповісти
Остина сенат не утвердит.В традициях США министром обороны должен быть гражданский,а не отставной генерал,хоть и африканец.Гражданские должны умерять аппетиты военных и контролировать моральный климат в войсках.
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20.01.2021 09:33 Відповісти
Дійсно, рузьке - це реальна загроза в космічних справах. Жеруть багато, щоб нажертися наперед, а годувати їх доведеться американцям.
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20.01.2021 10:05 Відповісти
Конечно угроза! Особенно раша.
Раша в космосе - хуже,чем придурок разбрасывающий кирпичи на скоростном автобане!
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20.01.2021 10:11 Відповісти
Угроза в космосе - это мусор, которым космос захламили, в том числе и американцы
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20.01.2021 11:57 Відповісти
 
 