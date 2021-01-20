РФ і Китай становлять серйозну і наростальну загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Кандидат в міністри оборони США Ллойд Остін вважає, що Росія і Китай становлять загрозу інтересам США в космосі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час слухань у сенаті.

"Космос вже є ареною конкуренції великих держав. Діяльність Китаю і Росії в космосі - серйозна і наростальна загроза національним інтересам США в галузі безпеки", - заявив Остін.

За його словами, необхідно розробляти "глобальні норми поведінки" в космосі і стримувати потенційні загрози.

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