РФ і Китай становлять серйозну і наростальну загрозу інтересам США в космосі, - кандидат на пост глави Пентагону Остін
Кандидат в міністри оборони США Ллойд Остін вважає, що Росія і Китай становлять загрозу інтересам США в космосі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив під час слухань у сенаті.
"Космос вже є ареною конкуренції великих держав. Діяльність Китаю і Росії в космосі - серйозна і наростальна загроза національним інтересам США в галузі безпеки", - заявив Остін.
За його словами, необхідно розробляти "глобальні норми поведінки" в космосі і стримувати потенційні загрози.
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