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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу двічі порушив режим

Минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, даними штабу, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

У районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу двічі порушив режим тиші на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28196) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4337
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20.01.2021 08:05
+3
це вони готуються до кацапської ліги смєха? відбір проходять ?
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20.01.2021 08:13
+3
93-тя "Холодний Яр" (-14)
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8564 Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6394
Ще й охрестили воїна...
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
..............................
показати весь коментар
20.01.2021 08:50
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Спасибо коллективу ЦН, что информируете про войну . А то для "уставших от ваины"она закончилась и начались зеленые тарифы .
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20.01.2021 07:51 Відповісти
Это ООС информирует.
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20.01.2021 08:52 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4337
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20.01.2021 08:05 Відповісти
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4839
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20.01.2021 08:09 Відповісти
це вони готуються до кацапської ліги смєха? відбір проходять ?
показати весь коментар
20.01.2021 08:13 Відповісти
93-тя "Холодний Яр" (-14)
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8564 Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6394
Ще й охрестили воїна...
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5480
..............................
показати весь коментар
20.01.2021 08:50 Відповісти
 
 