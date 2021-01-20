Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, даними штабу, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ із гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
У районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
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