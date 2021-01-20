Діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії, - кандидат на пост глави Пентагону Остін
Кандидат на пост глави Міноборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному та східній частині Середземного моря чиняться з тим, щоб дестабілізувати Україну та Грузію, а також кинути виклик операціям США та їхнім союзникам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмових відповідях Остіна, опублікованих сенатським комітетом у справах збройних сил.
"Діяльність Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря ймовірно, спрямована на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні та Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", - йдеться у відповідях Остіна.
На його думку, "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним чинником стримування російської агресії".
Він зазначив, що Пентагону і союзникам необхідно регулярно переглядати свою стратегію в цьому регіоні.
Крім того, Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України мають залишатися пріоритетними.
"Я підтримую надання зброї для забезпечення України зброєю, необхідної їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, що фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в сфері безпеки (USAI)", - зазначив він.
Він додав, що в разі свого затвердження на пост, продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні і вносити відповідні зміни.
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когда увидел фото этого "хлопца" - содрогнулся !
а я то ведь пиндосский порохобот....
а что будет с поплаченцами Дамбаса и их бабушками ?
Нигер да ещё и пиндос...будет лупить ******** ссаными трусами по морде)
один вид такого министра сделает его оппонента покладистей......
Дони уже нет!
Теперь ЧЕРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН по полной займётся вашим тылом)
Сейчас по камерам Донецкого СИЗО шныряют вербовщики. Предлагают сделки осуждённым по криминальным статьям (а по таким статьям проходят и женщины, и тяжело больные, и, между прочим, бывшие "герои ДНР", которые отличились в разбоях или грабежах).
Ставим, мол, вас, граждане, в список на освобождение и возвращение в Украину.
А в кульминационный момент вы официально заявляете: "Не хочу покидать пределы республики! Буду жить и работать здесь, на ее благо, все заблуждения - в прошлом!"
С украинской же стороны при обменах отказы возвращаться на оккупированные территории не раз случались? Конечно.
Кремль своим руководящим шавкам давал за это по шапке? Давал.
Ну и получите симметричный ответ!
Чтобы мы задумались: а стоит ли вообще требовать освобождения пленных и бороться за людей, поражённых "стокгольмским синдромом"?
С "синдромом" тоже не все линейно. Например, женщина с "политической" статьей. Взяли по доносу соседей, просто за разговоры - для массовости, для "обменного фонда".
У неё из всей семьи только старая мать и она, разумеется, готова подписать любые бумаги, дать любые обещания, только бы выпустили, не мучили. А уезжать из Донецка с нетранспортабельной матерью ей некуда...
Вот настоящая цель инициативы Медведчука - обесценить в наших глазах, оболгать тех патриотов, кто остаётся в подвалах. Деморализовать общественное мнение украинцев.