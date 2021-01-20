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Новини Агресія Росії проти України
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Діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Кандидат на пост глави Міноборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному та східній частині Середземного моря чиняться з тим, щоб дестабілізувати Україну та Грузію, а також кинути виклик операціям США та їхнім союзникам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмових відповідях Остіна, опублікованих сенатським комітетом у справах збройних сил.

"Діяльність Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря ймовірно, спрямована на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні та Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", - йдеться у відповідях Остіна.

На його думку, "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним чинником стримування російської агресії".

Він зазначив, що Пентагону і союзникам необхідно регулярно переглядати свою стратегію в цьому регіоні.

Крім того, Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України мають залишатися пріоритетними.

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"Я підтримую надання зброї для забезпечення України зброєю, необхідної їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, що фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в сфері безпеки (USAI)", - зазначив він.

Він додав, що в разі свого затвердження на пост, продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні і вносити відповідні зміни.

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Автор: 

ВМС рф (141) Грузія (1843) Пентагон (1415) росія (64911) США (22473) Чорне море (1658) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
Деятельность эрэф,как таковая направлена на дестабилизацию во всём мире. Ликвидировать.
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20.01.2021 07:57
+7
Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 246
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20.01.2021 08:07
+5
*********- это ********* , сэр ..
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20.01.2021 07:57
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*********- это ********* , сэр ..
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20.01.2021 07:57 Відповісти
Так топіть мокшанський металолом. Металолом повинет лежати на складах, а не плавати по морях.
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20.01.2021 08:00 Відповісти
На китайських складах пілприємств по виготовленню швайних голок.
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20.01.2021 09:13 Відповісти
едрит твою !!!!
когда увидел фото этого "хлопца" - содрогнулся !
а я то ведь пиндосский порохобот....


а что будет с поплаченцами Дамбаса и их бабушками ?
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20.01.2021 15:52 Відповісти
Деятельность эрэф,как таковая направлена на дестабилизацию во всём мире. Ликвидировать.
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20.01.2021 07:57 Відповісти
Лавров обхезается сразу... ))
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20.01.2021 07:57 Відповісти
РАБссию абижають все кому не лень с времен Чингисхана...
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20.01.2021 07:58 Відповісти
Неправда! Чингисхан обижал не Россию, а Русь. А будущую Россию, тогда Московский улус Золотой орды создал и лелеял его внук Батый и она была форпостом Орды на границе с европейским славянским миром.
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20.01.2021 08:58 Відповісти
Чингисхан и не догадывался о существовании мокшан в тайге
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20.01.2021 15:56 Відповісти
Вчера в Украину прибыла первая партия товара из Пентагона...,на РАБссии радость...
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20.01.2021 08:02 Відповісти
Нужно менять стратегию. Изоляция Макшании должна привести к самоликвидации макак макшанских. Запрет на торговлю, сообщение, связь.
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20.01.2021 08:03 Відповісти
Ізолювати не вдасться. Зелене керівництво України цьому завадить, купуючи газ, вугілля та електроенергію. Для початку. І продаючи "Слуг урода", "Скотов", "Лигу смеха", та інший медіа шлак зЕзідента та його кварталу.
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20.01.2021 10:12 Відповісти
Деятельность РФ в Черном море направлена на подрыв и дестабилизацию ситуации в Украине и в Грузии, - кандидат на пост главы Пентагона Остин - Цензор.НЕТ 246
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20.01.2021 08:07 Відповісти
Остин сказал, что кацапии место только у параши.
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20.01.2021 08:14 Відповісти
Как же гавкать, нет угрозы не нужно НАТо, пиндосы......
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20.01.2021 08:16 Відповісти
какой умный мужик !
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20.01.2021 08:17 Відповісти
кстати это очередной вопиющий акт русофобии !
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20.01.2021 08:18 Відповісти
100%...это ещё и пару скреп разогнет!
Нигер да ещё и пиндос...будет лупить ******** ссаными трусами по морде)
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20.01.2021 08:21 Відповісти
Да еще и приговаривать "Жизнь чёрного имеет значение!"
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20.01.2021 09:10 Відповісти
не только умный, но и страшный, что, согласитесь немаловажно для военного человека
один вид такого министра сделает его оппонента покладистей......
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20.01.2021 15:58 Відповісти
Ну шо мокшы...докукарекались?
Дони уже нет!
Теперь ЧЕРНЫЙ ВЛАСТЕЛИН по полной займётся вашим тылом)
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20.01.2021 08:19 Відповісти
Дуже обнадійливі для нас заяви нової американської влади.
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20.01.2021 08:34 Відповісти
США и ВБ нам фактически с нуля построили морскую базу в Очакове....плюс Бердянск на подходе.!
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20.01.2021 08:42 Відповісти
Ну так ще пан Байден заявляв що Україна буде пріоритетом США. а у трампофілів мізків нема
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20.01.2021 08:47 Відповісти
Йов! Який моторошний вуйко, аби-с його лихий щезник вхопив(!), - навіть гледіти лячно - то як воно у нього в дупі чорно. Чи мо лукавий дідько йому у їдло гуталін підкладав? Воістину Писання провіщає - грядуть темнії часини.
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20.01.2021 09:21 Відповісти
Для кацапів грядуть із гарантією.
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20.01.2021 09:29 Відповісти
Слава Ісу(!). Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченим панотцем. Соромлюся гречно запитатися до вченого добродія, та, сподіваюся, вельмишановний мосьпане, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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20.01.2021 10:41 Відповісти
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20.01.2021 15:59 Відповісти
О предстоящем "медведчучьем жесте гуманизма и милосердия". Информация от знакомого адвоката

Сейчас по камерам Донецкого СИЗО шныряют вербовщики. Предлагают сделки осуждённым по криминальным статьям (а по таким статьям проходят и женщины, и тяжело больные, и, между прочим, бывшие "герои ДНР", которые отличились в разбоях или грабежах).

Ставим, мол, вас, граждане, в список на освобождение и возвращение в Украину.

А в кульминационный момент вы официально заявляете: "Не хочу покидать пределы республики! Буду жить и работать здесь, на ее благо, все заблуждения - в прошлом!"

С украинской же стороны при обменах отказы возвращаться на оккупированные территории не раз случались? Конечно.

Кремль своим руководящим шавкам давал за это по шапке? Давал.

Ну и получите симметричный ответ!

Чтобы мы задумались: а стоит ли вообще требовать освобождения пленных и бороться за людей, поражённых "стокгольмским синдромом"?

С "синдромом" тоже не все линейно. Например, женщина с "политической" статьей. Взяли по доносу соседей, просто за разговоры - для массовости, для "обменного фонда".

У неё из всей семьи только старая мать и она, разумеется, готова подписать любые бумаги, дать любые обещания, только бы выпустили, не мучили. А уезжать из Донецка с нетранспортабельной матерью ей некуда...

Вот настоящая цель инициативы Медведчука - обесценить в наших глазах, оболгать тех патриотов, кто остаётся в подвалах. Деморализовать общественное мнение украинцев.
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20.01.2021 10:37 Відповісти
Какая свежая мысль!
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20.01.2021 11:55 Відповісти
100%
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20.01.2021 14:46 Відповісти
 
 