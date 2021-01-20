Діяльність РФ у Чорному морі спрямована на підрив і дестабілізацію ситуації в Україні та Грузії, - кандидат на пост глави Пентагону Остін

Кандидат на пост глави Міноборони США Ллойд Остін вважає, що дії Росії в Чорному та східній частині Середземного моря чиняться з тим, щоб дестабілізувати Україну та Грузію, а також кинути виклик операціям США та їхнім союзникам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмових відповідях Остіна, опублікованих сенатським комітетом у справах збройних сил.

"Діяльність Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря ймовірно, спрямована на підтримку її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні та Грузії, а також на те, щоб кинути виклик операціям США і союзників", - йдеться у відповідях Остіна.

На його думку, "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є основним чинником стримування російської агресії".

Він зазначив, що Пентагону і союзникам необхідно регулярно переглядати свою стратегію в цьому регіоні.

Крім того, Остін вважає, що зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки для нарощування потенціалу збройних сил України мають залишатися пріоритетними.

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"Я підтримую надання зброї для забезпечення України зброєю, необхідної їй для самооборони. Україна також має критичні потреби, не пов'язані зі зброєю, такі як захищене комунікаційне обладнання, що фінансується за рахунок Ініціативи з допомоги Україні в сфері безпеки (USAI)", - зазначив він.

Він додав, що в разі свого затвердження на пост, продовжить оцінювати необхідну допомогу Україні і вносити відповідні зміни.

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