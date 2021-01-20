За добу через COVID-19 в Україні померли 212 осіб, виявлено 4383 нові випадки, видужали - 14 501

4383 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"4383 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 011 осіб;

летальних випадків – 212;

одужало – 14 501 особа;

здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 172 038 осіб;

одужало – 900 749 осіб;

летальних випадків – 21 258;

проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях", - розповів Степанов.





