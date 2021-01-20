За добу через COVID-19 в Україні померли 212 осіб, виявлено 4383 нові випадки, видужали - 14 501
4383 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"4383 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 161 дитина та 239 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 011 осіб;
летальних випадків – 212;
одужало – 14 501 особа;
здійснено тестувань за добу – 45 790 (зокрема методом ПЛР – 26 792, методом ІФА – 18 998).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 172 038 осіб;
одужало – 900 749 осіб;
летальних випадків – 21 258;
проведено ПЛР-тестувань – 6 009 914.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях", - розповів Степанов.
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Фигасе. Ещё один стал виртуальным. Вот это зачистка.
На хрін ти тут в Україні сереш?
волшебная целительная сила лохдауна прям творит чудеса!))
какие цифры не нарисуешь во славу себе мудрому...
Похоже что масово уже не тестируют. Только тех, кого в больницу ложат
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
Мы тоже потребуем(секта борцов с масонами) - запереть всех по домам, дать по мешку гречки, а выпустить в июне и записать тех кто помер как - "подавился гречкой"
а в бюджет налоги будешь платить ты.
Я думая, что подобно моему соседу еще и получает компенсацию за коммуналку в размере 2300 грн.
Работа дураков любит, а зебилы умные.
Креативнинеко) Нужно Вам дожность какую-то выдать. Хоть посмеемся, а то от комика не дождешься.
О, яка "*******" тваринка...
А по друге з моєю роботою я хоч десять років можу висидіти у локдауні (працюю через Інтернет) А ви скільки зможете?
Ти не потрапляєш під жодну категорію, бо за що можна поважати самозакохану егоістку?
11788. И количество ПЦР уменьшилось в 2 раза с начала месяца. Интересно, эта ложь умышленная и целенаправленная ?
В министерстве здравоохранения сообщают о том, что начинают видеть первые признаки эффекта массовой вакцинации против коронавируса.
С момента начала кампании вакцинации прошло четыре с половиной недели.
В минздраве говорят о снижении количества тяжелобольных в возрастной категории старше 60 лет.
Вакцина снизила темп прироста количества тяжелобольных в этой категории. Прогноз темпа прироста, в соответствии с количеством зараженных оказался намного выше того, что регистрируется в реальности. Это - прямое следствие не жесткого карантина, но вакцинации, специфически предотвратившей распространение вируса в этой возрастной группе.
Але це не точно.
Готова щодня платити по 17000 грв аби тільки маску не одягати?
Ещё надо в магазинах и транспорте обязать ввести громкое оповещение о правилах ношения масок .
У половины посетителей маски не прикрывают нос ,тупость зашкаливает. Ни себя не
берегут ,ни других.
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.
А зараз 4000 нових хворих за добу ... і теж 200 померлих в середньому.
Тільки дебіл не розуміє, що це елементарний розводняк.
"Чемпіонам по боротьбі з ковідом" щоби перемогти пандемію "треба просто перестати тестувати".
В Германии, к маю, примерно. Не считая пожилых людей, которых уже почти всех привили без очереди.
маски ,а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в магазинах и
транспорте . Такая же мера начнёт действовать и в Австрии.