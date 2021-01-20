За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 20 січня у світі зареєстрували 585 749 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 675 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 96 625 827 випадків інфікування, з них 585 749 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 065 698 осіб, з них 14 675 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 69,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что, не нужно так волноваться.
пора запретить лаборатории
Разговор двух генетиков:
- Ну как там ваша новая картошка? Ну та, что с генетическими модификациями? На мой взгляд, фигня полная!
- Тише, ведь она услышать может!