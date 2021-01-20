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Новини Коронавірус і карантин
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За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 січня у світі зареєстрували 585 749 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 675 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 96 625 827 випадків інфікування, з них 585 749 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 065 698 осіб, з них 14 675 за минулу добу.

За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 69,2 млн осіб.

Також читайте: У ВООЗ очікують, що найближчим часом смертність від COVID-19 перевищить 100 тис. на тиждень

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
совершенно верно, ну надо же как-то в стойле людей держать...
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20.01.2021 08:40
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Чим далі тим страшніше.
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20.01.2021 08:38 Відповісти
совершенно верно, ну надо же как-то в стойле людей держать...
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20.01.2021 08:40 Відповісти
Мені цікаво куди зник поєдатєль зябліков, який казав те ж саме.
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20.01.2021 08:43 Відповісти
Каждый следующий день всех нас приближает к смерти.
Так что, не нужно так волноваться.
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20.01.2021 08:41 Відповісти
А шо Юлька каже з цього приводу? Мовчить?
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20.01.2021 09:30 Відповісти
Дивись ПРЯМИЙ і знатимеш. Там у Вересня завжди є представники Батьківщини які озвучують її позицію.
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20.01.2021 09:38 Відповісти
Не хочу взагалі тєлєк дивитись, коротко можеш їхню позицію описати? Шось не бачу, шоб вони сильно носилися с кисневими концентраторами, ШВЛ-ми, балонами і тестами.
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20.01.2021 09:45 Відповісти
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20.01.2021 08:40 Відповісти
За добу у світі через COVID-19 померли 14,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96,6 млн - Цензор.НЕТ 3784
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20.01.2021 09:06 Відповісти
Переходим с масок на паранджу Гюльчатай и Мир спасен... В Чехии к примеру штраф 100 баксов на первый раз без маски....
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20.01.2021 08:44 Відповісти
Лаборатории вирусологии по всему миру работают - что они там колдуют ? Свиной грип , птичий грипп, ковид .
пора запретить лаборатории
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20.01.2021 09:03 Відповісти
😀😀😀

Разговор двух генетиков:
- Ну как там ваша новая картошка? Ну та, что с генетическими модификациями? На мой взгляд, фигня полная!
- Тише, ведь она услышать может!
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20.01.2021 09:03 Відповісти
 
 