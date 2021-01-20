УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11161 відвідувач онлайн
Новини
4 547 19

США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника

США запровадили санкції проти трубоукладача

"Північний Потік-2" загрожує життєво важливим національним інтересам США і Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні в Facebook.

"Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS та її судна Фортуна", - сказано в повідомленні.

"Ми й надалі підтримуємо енергетичну безпеку України й блокуємо спроби Росії використовувати енергетику для здійснення злочинного впливу", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок запровадити санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

Читайте також: "Північний потік 2" - приватний проєкт, і ЄС не може завадити його завершенню, - Боррель

З 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

Автор: 

санкції (11768) США (22497) Північний потік (2461) Помпео Майк (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 9663
показати весь коментар
20.01.2021 09:15
+3
Як то кажуть--Бобік здох.
показати весь коментар
20.01.2021 09:11
+3
Ну за это надо поблагодарить 73% ЗЕбилов, намазуйТЕ!
показати весь коментар
20.01.2021 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як то кажуть--Бобік здох.
показати весь коментар
20.01.2021 09:11 Відповісти
Процентів на 90 , на цей час ... Подивимось тепер на дії Байдена ,, якщо він не передумає , і залишить хоча б ті санкції які вже є , можна буде твердо говорити про 100% .
показати весь коментар
20.01.2021 09:19 Відповісти
Це не надовго, ось побачиш, Бідон все скасує.
показати весь коментар
20.01.2021 09:20 Відповісти
Судя по его настроению, не только не скасуе, а еще и добавит
показати весь коментар
20.01.2021 10:04 Відповісти
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 9663
показати весь коментар
20.01.2021 09:15 Відповісти
алилилуйя, алилуйя.....

Алилуя. Заслужена академічна капела України «Трембіта»

https://www.youtube.com/watch?v=0ji7-NyLXE8
показати весь коментар
20.01.2021 15:45 Відповісти
кацапы и их прислужники вдули денег и стараний в проэкт - а их взяли и нагнули на завершающей фазе))))
показати весь коментар
20.01.2021 09:15 Відповісти
Спасибо 73%
показати весь коментар
20.01.2021 10:06 Відповісти
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца - Цензор.НЕТ 8716
показати весь коментар
20.01.2021 09:16 Відповісти
США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника - Цензор.НЕТ 2581
показати весь коментар
20.01.2021 09:22 Відповісти
вже була і знову фортуна...писали жеж, що не схожа...
але тут іще й русский след
показати весь коментар
20.01.2021 09:39 Відповісти
Даже заморозка проекта, например на 5 лет, лишает лишнехромосомных денежных потоков в будущем, а это прекрасно! Сейчас самое время додушивать кацапню, чтобы у них голодные бунты начались
показати весь коментар
20.01.2021 09:41 Відповісти
Ну за это надо поблагодарить 73% ЗЕбилов, намазуйТЕ!
показати весь коментар
20.01.2021 09:49 Відповісти
Фортуне не подФОРТИЛО)))
показати весь коментар
20.01.2021 10:34 Відповісти
Я думаю, что отложив строительство, Раша тупо натравливает ФРГ на США. Для ФРГ СП-2 жизненно необходим, поэтому они и кричат, а Раша бормочет: "да, наверно будем прекращать строить", еще больше их накаляя. Санкции уже введены, Раша ничего не теряет.
показати весь коментар
20.01.2021 14:52 Відповісти
Росія просто купує німецьких високопосадовців майбутніми після відставки посадами в газпромі та роснєфті із захмарними зарплатами.
показати весь коментар
20.01.2021 17:31 Відповісти
 
 