США запровадили санкції проти трубоукладача "Північного потоку-2" "Фортуна" і його власника

"Північний Потік-2" загрожує життєво важливим національним інтересам США і Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства США в Україні в Facebook.

"Сполучені Штати запровадили санкції проти російської компанії KVT-RUS та її судна Фортуна", - сказано в повідомленні.

"Ми й надалі підтримуємо енергетичну безпеку України й блокуємо спроби Росії використовувати енергетику для здійснення злочинного впливу", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок запровадити санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік 2" власними силами, після того як через накладених США санкцій його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік 2" у виключній економічній зоні ФРН.

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З 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.