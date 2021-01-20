Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний
Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою щодо України. І будь-який з російських політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі експосол України в Білорусі, експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний.
"Казус Навального треба оцінювати з трьох позицій. Перша: інтересів України. Друга: ситуації в РФ. Третя: міжнародної безпеки. Росія - географічно сусід України, тому ми маємо ретельно відслідковувати всі події, а особливо політичні. Росія обрала свій шлях і свою політику, Навальний - це лише частина цього світогляду. Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою по відношенню до України. І будь-хто з політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде. Згадайте Ходорковського, яким так захоплювались прогресивні українці. Кожен, хто їздить до Москви і навіть розглядає "мир в очах Путіна", повинен розуміти філософію "руського міра" і її імперські нахили", - зазначив він.
"Ким би не був Навальний, все, що чинить російська влада по відношенню до нього, є порушенням основ прав людини. Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ. Тому вияснення їхніх стосунків перетворилося на суцільне зведення рахунків. Вбивство Нємцова, отруєння і арешт Навального, анексія Криму і війна на Донбасі - це прояви деспотичного характеру Путіна. Права людини - це та сфера, яка вимагає різкої реакції цивілізованого світу. Україна, Європа, світ мають об‘єднатися і посилювати тиск на Росію, в тому числі - санкційний. Україна має ініціювати і скоординувати санкційні дії проти кремлівського режиму в Білорусі. Зрештою треба усвідомити, що ніяких розмов про відновлення енерго- та газопостачання - навіть мови бути не може. Необхідно відмовитися і від співпраці в оборонному комплексі. Як розуміти, що на 7-му році війни ми ворогу продаємо певні компоненти озброєння?! А Кремль в цей час виштовхує Україну з ринків озброєнь", - додав Безсмертний.
"Олексій Навальний - мужня людина, яка оголосила війну Путіну. Але складається враження, що він - одинак на ворожому полі. Його повернення додому - це крок відчаю, але він не в силі змінити Росію. Її кремлівсько- імперська суть: вбити, труїти, захопити, анексувати, породити полум’я війни по всьому світу. І така політика сприймається більшістю росіян. Тому смерті інакомислячих так легко сходять з рук Путіну. Не хочеться бачити в особі Навального долю Нємцова. Світ має прокинутися і діяти, а не лагідними фразами застерігати і попереджати убивць", - резюмував він.
Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..
Но на сей раз..
Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил..
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. правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,
вот смотрите-- сам ношу..
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Это какая-то странная примета....
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Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями...
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.!!!!
В Ютубі вони кривою українською мовою пробуть писати, що підтримують путіна і рашку. Наприклад, на каналі Чечериной.
Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
Навальный не против войны с Украиной, не против Крымнаша, не против тюрем, не против вяличия империи. Он против лично *****.
А вобще в самой Роисе этих "опозиционеров" по-жизни называют "норковыми" потому, что они на прикорме и коротком поводке у Кремля.
Аннексию Крыма он поддержал. Войну с Украиной он поддержал. Войну с Грузией он поддержал.
Навальный националист-имперец и сторонник сильной Роиси.
А значит тюрьмы в его понимании обязательны для уничтожения тенденций разделения Роиси на автономии. Или ты думаешь, что имперец будет уговаривать не отделяться от Роиси Татарстан, Чечню, Дагестан, Сибирь и пр.?
Нет у имперцев других методов управления, кроме репрессий.
Навальный - хорошо для Роиси в плане смены вывески и снятия санкций.
Навальный - плохо для Украины потому, что под новую вывеску снимут санкции, а суть Роиси останется та же.
И вобще то, что хорошо для Роиси, плохо для Украины. Потому, что Роися враг и будет врагом пока будет существовать.
Там полно его высказываний насчет депортации грузин из Роиси, блокады Грузии, помощи сепаратистам и пр.
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Мне пофиг о чем говорит ватник. Главное, что ты за примирение с врагом. А значит и ты враг.
Я бы многое простил https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путину , если бы он был русским Ли Куан Ю (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 сингапурский политик, первый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 премьер-министр Республики Сингапур , один из создателей сингапурского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE экономического чуда »). Да, он установил бы тоталитарную политику, но при этом гонял бы жуликов. Но Путин не может стать русским Ли Куан Ю. Он даже не может стать русским https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Лукашенко .
Мне кажется, у Путина есть идеологическое обоснование того, что они делают. Коррумпированы все, но мы - патриоты. Мы выиграли Олимпиаду, мы поем «С чего начинается родина», и под песню «Господа офицеры» мы всегда встаем.
Я за ассимиляцию, а не за депортацию. Если ты хочешь жить здесь - будь русским. Если ребенок вырос в России, зачем ему быть таджиком? Пусть в буквальном смысле становятся русскими. Ведь, приезжая в Америку, люди по большей части становятся американцами.
Те вещи, которые я не могу контролировать, я предпочитаю игнорировать.
- доходяга он, 'промахнулся акела' много раз.
- санкции душат башни, мочат *****.
- та же гэбня там в контрах др.другу - фсб-гру
и навальный для них - таран, ледокол и пр.
Расейских охлос устал от Путина и хочет перемен - им их дают в виде Навального. Вся эта лажа и криворукость спецслужб обычная постановка. Они конечно гении, но и не такие идиоты. Хотели бы убить - убили бы и не парились. Достаточно посмотреть как разделались с Немцовым, который кстати был против аннексии Крыма и войны на Донбассе, на несколько неудачных "покушений" растягивать не стали!
Навальный - это Путин 2.0 и весь этот цирк - процесс контролируемой передачи власти!
Як тобі таке твердження?
Прибрати його - це вже перемога.
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Вот, например, его реакция на войну с Грузией в 2008 году:
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
Украине стало лучше, когда в Роисе победили большевики в 1917-м?
Украине стало лучше только тогда, когда развалился СССР. Так что пока не развалится Роися, пофиг, кто там у руля.
Навальный - такой же враг Украины, как и любой росиянин.
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3197067613726783?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 січня о 14:24 ·
Я понимаю, Навальный в России. Но когда Навальным забита и вся украинская лента...
Как вы за*бали.
Сча, на России, наконец, новый добрый царь придет, и Крым вам вернет, и в попку расцелует. И побегут пони по радугам. Да.
Ничему триста лет так и не научили?
Вы уж определитесь на седьмом году то - малоросы вы или украинцы. Как и не уезжал. Это Крещатик или Подольск?
Вы чего туда в каждый рот-то смотрите постоянно?
Навальный, Жванецкий, Херецкий.
Шею свернете.
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Навальный влупил по Путину
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины
Гэбнявые башни устали от санкций и мочат ***** навальным тараном.
Гризуться лаптєногі виродки між собою - на здоров'я! Чим більше їх поляже в ході тої "національної розваги", тим менше роботи буде нашим військовим.