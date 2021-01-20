Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний

Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою щодо України. І будь-який з російських політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі експосол України в Білорусі, експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний.

"Казус Навального треба оцінювати з трьох позицій. Перша: інтересів України. Друга: ситуації в РФ. Третя: міжнародної безпеки. Росія - географічно сусід України, тому ми маємо ретельно відслідковувати всі події, а особливо політичні. Росія обрала свій шлях і свою політику, Навальний - це лише частина цього світогляду. Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою по відношенню до України. І будь-хто з політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде. Згадайте Ходорковського, яким так захоплювались прогресивні українці. Кожен, хто їздить до Москви і навіть розглядає "мир в очах Путіна", повинен розуміти філософію "руського міра" і її імперські нахили", - зазначив він.

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"Ким би не був Навальний, все, що чинить російська влада по відношенню до нього, є порушенням основ прав людини. Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ. Тому вияснення їхніх стосунків перетворилося на суцільне зведення рахунків. Вбивство Нємцова, отруєння і арешт Навального, анексія Криму і війна на Донбасі - це прояви деспотичного характеру Путіна. Права людини - це та сфера, яка вимагає різкої реакції цивілізованого світу. Україна, Європа, світ мають об‘єднатися і посилювати тиск на Росію, в тому числі - санкційний. Україна має ініціювати і скоординувати санкційні дії проти кремлівського режиму в Білорусі. Зрештою треба усвідомити, що ніяких розмов про відновлення енерго- та газопостачання - навіть мови бути не може. Необхідно відмовитися і від співпраці в оборонному комплексі. Як розуміти, що на 7-му році війни ми ворогу продаємо певні компоненти озброєння?! А Кремль в цей час виштовхує Україну з ринків озброєнь", - додав Безсмертний.

"Олексій Навальний - мужня людина, яка оголосила війну Путіну. Але складається враження, що він - одинак на ворожому полі. Його повернення додому - це крок відчаю, але він не в силі змінити Росію. Її кремлівсько- імперська суть: вбити, труїти, захопити, анексувати, породити полум’я війни по всьому світу. І така політика сприймається більшістю росіян. Тому смерті інакомислячих так легко сходять з рук Путіну. Не хочеться бачити в особі Навального долю Нємцова. Світ має прокинутися і діяти, а не лагідними фразами застерігати і попереджати убивць", - резюмував він.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.