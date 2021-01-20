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Новини Агресія Росії проти України
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Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний

Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний

Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою щодо України. І будь-який з російських політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі експосол України в Білорусі, експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої групи з урегулювання ситуації на сході України Роман Безсмертний.

"Казус Навального треба оцінювати з трьох позицій. Перша: інтересів України. Друга: ситуації в РФ. Третя: міжнародної безпеки. Росія - географічно сусід України, тому ми маємо ретельно відслідковувати всі події, а особливо політичні. Росія обрала свій шлях і свою політику, Навальний - це лише частина цього світогляду. Політика Кремля ніколи не була, не є і не буде дружньою по відношенню до України. І будь-хто з політичних лідерів тест на Донбас і Крим не пройде. Згадайте Ходорковського, яким так захоплювались прогресивні українці. Кожен, хто їздить до Москви і навіть розглядає "мир в очах Путіна", повинен розуміти філософію "руського міра" і її імперські нахили", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Навального - початок кампанії з виборів Держдуми, - Луценко

"Ким би не був Навальний, все, що чинить російська влада по відношенню до нього, є порушенням основ прав людини. Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ. Тому вияснення їхніх стосунків перетворилося на суцільне зведення рахунків. Вбивство Нємцова, отруєння і арешт Навального, анексія Криму і війна на Донбасі - це прояви деспотичного характеру Путіна. Права людини - це та сфера, яка вимагає різкої реакції цивілізованого світу. Україна, Європа, світ мають об‘єднатися і посилювати тиск на Росію, в тому числі - санкційний. Україна має ініціювати і скоординувати санкційні дії проти кремлівського режиму в Білорусі. Зрештою треба усвідомити, що ніяких розмов про відновлення енерго- та газопостачання - навіть мови бути не може. Необхідно відмовитися і від співпраці в оборонному комплексі. Як розуміти, що на 7-му році війни ми ворогу продаємо певні компоненти озброєння?! А Кремль в цей час виштовхує Україну з ринків озброєнь", - додав Безсмертний.

"Олексій Навальний - мужня людина, яка оголосила війну Путіну. Але складається враження, що він - одинак на ворожому полі. Його повернення додому - це крок відчаю, але він не в силі змінити Росію. Її кремлівсько- імперська суть: вбити, труїти, захопити, анексувати, породити полум’я війни по всьому світу. І така політика сприймається більшістю росіян. Тому смерті інакомислячих так легко сходять з рук Путіну. Не хочеться бачити в особі Навального долю Нємцова. Світ має прокинутися і діяти, а не лагідними фразами застерігати і попереджати убивць", - резюмував він.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

Безсмертний Роман (147) путін володимир (23758) росія (64923) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+15
Я ... не здивуюсь, якщо це так.
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20.01.2021 09:18
+13
Да чей бы он ни был - он все равно враг.

Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
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20.01.2021 09:24
+12
Всі лапті однакові і верещать кримнаш.
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20.01.2021 09:13
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Навальный выступает против Путина, а не против монархической системы власти в РФ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9028
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20.01.2021 09:08 Відповісти
Хто така путіна?
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20.01.2021 09:29 Відповісти
Кстате єтот хрен с горы назвал меня кремлеботом, а сам имя презедента рф написал с бааальшой буквы П. уважает наверное
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20.01.2021 09:35 Відповісти
Сегодня...

Один из ПУКиных опять ныряли в Басейн , а-ля Зимняя прорубь ..

Но на сей раз..

Нет тебе никаких Амфор , ни щук не находил..

.

. правда в труселях Анального ,- мол никакого новичка не было ,

вот смотрите-- сам ношу..

.

Это какая-то странная примета....

.

Без Амфорных ПОБЕД , а с ТРУСливыми оправданиями...

.

.

.!!!!
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20.01.2021 09:09 Відповісти
Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6577
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20.01.2021 09:22 Відповісти
Ау, кто там кричал, что Навальный - проект Кремля? Ваш выход.
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20.01.2021 09:11 Відповісти
Я ... не здивуюсь, якщо це так.
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20.01.2021 09:18 Відповісти
А что нет?что то с Немцовым не долго пуйло носилось -пристрелили и дело с концом...
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20.01.2021 09:23 Відповісти
Так кремлеботи і кричали
В Ютубі вони кривою українською мовою пробуть писати, що підтримують путіна і рашку. Наприклад, на каналі Чечериной.
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20.01.2021 09:24 Відповісти
Да чей бы он ни был - он все равно враг.

Тебе не пофиг, кто именно будет руководить войной с Украиной?
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20.01.2021 09:24 Відповісти
они надеются,что кацапы бывают хорошие или плохие)их история не учит...
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20.01.2021 09:28 Відповісти
Ты не понял.

Навальный не против войны с Украиной, не против Крымнаша, не против тюрем, не против вяличия империи. Он против лично *****.

А вобще в самой Роисе этих "опозиционеров" по-жизни называют "норковыми" потому, что они на прикорме и коротком поводке у Кремля.
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20.01.2021 09:29 Відповісти
Навальный ОДИН раз высказался о Крыме (это отдельная тема). А можешь обосновать что он, как ты утверждаешь: "не против войны с Украиной", "не против тюрем", "не против вяличия империи"?
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20.01.2021 10:12 Відповісти
Легко.

Аннексию Крыма он поддержал. Войну с Украиной он поддержал. Войну с Грузией он поддержал.
Навальный националист-имперец и сторонник сильной Роиси.
А значит тюрьмы в его понимании обязательны для уничтожения тенденций разделения Роиси на автономии. Или ты думаешь, что имперец будет уговаривать не отделяться от Роиси Татарстан, Чечню, Дагестан, Сибирь и пр.?

Нет у имперцев других методов управления, кроме репрессий.

Навальный - хорошо для Роиси в плане смены вывески и снятия санкций.
Навальный - плохо для Украины потому, что под новую вывеску снимут санкции, а суть Роиси останется та же.

И вобще то, что хорошо для Роиси, плохо для Украины. Потому, что Роися враг и будет врагом пока будет существовать.
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20.01.2021 10:51 Відповісти
Насчет точных цитат Навального по поводу агрессии Роиси - гугл в помощь.

Там полно его высказываний насчет депортации грузин из Роиси, блокады Грузии, помощи сепаратистам и пр.
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Стоп, стоп, стоп. Не съезжай с темы. Причем тут Грузия, Чечня и пр. Ты сказал конкретно: "не против войны с Украиной", "не против тюрем", "не против вяличия империи". Обоснование - это не твои рассуждения на тему, а конкретные цитаты Навального. Съезд "гугл в помощь" - стандартный съезд "******** и в кусты". Надеюсь ты не из этих.
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20.01.2021 10:59 Відповісти
Притом, что Навальный - российский шовинист.
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20.01.2021 11:03 Відповісти
На, мудило, конкретные слова про войну и роль Роиси в ней словами Навального:

Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 11:04 Відповісти
Опять жиденько обкакался. Ты же говорил "не против войны с Украиной". Причем тут Грузия? Мы о Грузии не говорили.
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20.01.2021 11:08 Відповісти
А в чем разница?

Мне пофиг о чем говорит ватник. Главное, что ты за примирение с врагом. А значит и ты враг.
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20.01.2021 11:17 Відповісти
"Примирение с врагом" - это твои слова, а не мои. Так кто из нас ватник?
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20.01.2021 11:20 Відповісти
Навальний виступає проти Путіна, а не проти монархічної системи влади в РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2569

Я бы многое простил https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Путину , если бы он был русским Ли Куан Ю (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80 сингапурский политик, первый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0 премьер-министр Республики Сингапур , один из создателей сингапурского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE экономического чуда »). Да, он установил бы тоталитарную политику, но при этом гонял бы жуликов. Но Путин не может стать русским Ли Куан Ю. Он даже не может стать русским https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Лукашенко .

Мне кажется, у Путина есть идеологическое обоснование того, что они делают. Коррумпированы все, но мы - патриоты. Мы выиграли Олимпиаду, мы поем «С чего начинается родина», и под песню «Господа офицеры» мы всегда встаем.



Я за ассимиляцию, а не за депортацию. Если ты хочешь жить здесь - будь русским. Если ребенок вырос в России, зачем ему быть таджиком? Пусть в буквальном смысле становятся русскими. Ведь, приезжая в Америку, люди по большей части становятся американцами.



Те вещи, которые я не могу контролировать, я предпочитаю игнорировать.
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20.01.2021 11:15 Відповісти
у Кремля много башен, а ***** ослаб.
- доходяга он, 'промахнулся акела' много раз.
- санкции душат башни, мочат *****.

- та же гэбня там в контрах др.другу - фсб-гру
и навальный для них - таран, ледокол и пр.
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20.01.2021 09:30 Відповісти
Це різні сорти імперців, тобто, наших ворогів. Не здивуюся, якщо )(уйло і Навальний знають спільну мову за формулою "я устал.." в обмін на гарантії безпеки
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20.01.2021 09:54 Відповісти
Я кричал и готов повторить
Расейских охлос устал от Путина и хочет перемен - им их дают в виде Навального. Вся эта лажа и криворукость спецслужб обычная постановка. Они конечно гении, но и не такие идиоты. Хотели бы убить - убили бы и не парились. Достаточно посмотреть как разделались с Немцовым, который кстати был против аннексии Крыма и войны на Донбассе, на несколько неудачных "покушений" растягивать не стали!
Навальный - это Путин 2.0 и весь этот цирк - процесс контролируемой передачи власти!
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20.01.2021 10:01 Відповісти
Думаю и "Новичком" его не травили, дали какой то препарат для блевания и все....а непосредственно перед оправкой в Шарите, уже дали "Новичка" в минимальной безопасной концентрации - только чтобы он обнаружился как "след" в крови
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20.01.2021 10:05 Відповісти
Всі лапті однакові і верещать кримнаш.
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20.01.2021 09:13 Відповісти
Всі олігархи одинакові, що Ахметов що Порошенко.
Як тобі таке твердження?
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20.01.2021 09:25 Відповісти
Никак,потому что ты не знаешь значения слова "олигарх "
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20.01.2021 09:29 Відповісти
Він мабуть плутає "олігарх" з "олігофрен"
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20.01.2021 09:32 Відповісти
Тот же ахметка,кто угодно ,но не олигофрен...Олигофрены и кретины-это те,кто в воюющей стране,с кризисной экономикой,за "рассмеши комика" и "лигу смеха "голосовали
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20.01.2021 09:38 Відповісти
Слава Богу Зеленський та Вєрка Сердючка не олігархи.
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20.01.2021 14:46 Відповісти
"Политика Кремля никогда не была, не является и не будет дружественной по отношению к Украин" - мягко и дипломатично....првильно будет - кремль был, есть и будет самым большим и кровожадным врагом Украны и украинцев. Исходя из этого и должна строиться политика в отношении кремлевской Орды.
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20.01.2021 09:18 Відповісти
Українці не будуть відноситись до паРАші як до країни до повного розвалу цієї псевдоімперії.
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20.01.2021 09:22 Відповісти
Путін - упирь.
Прибрати його - це вже перемога.
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20.01.2021 09:26 Відповісти
Честно говоря, мне не очень понятно единственное: зачем??? Вот непонятно мне- зачем влезли в эту сомнительную грызню по поводу Навального? Этот чертик- странный какой-то. История с отравлением- странная от начала и до конца! Это бред какой-то. Потому, вопрос мой остаётся: зачем???
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20.01.2021 09:18 Відповісти
Можеш объяснить почему отравление Навального бред?
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20.01.2021 09:26 Відповісти
А просто всё: если бы его даже я травил, то он бы уже в могилке валялся. Это- с гарантией. Ибо, если я что-то делаю, то я делаю это хорошо. Или- отлично.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
А не допускает возможность что они не рассчитали дозировку чуть больше умрет сразу,меньше вообще не умрет. Плюс хотели что бы неосталось следов в крови.
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20.01.2021 09:32 Відповісти
Не допускаю! Исключаю, на все 300%. Так не могло статься, ни в коем варианте. Но... так таки сталось.
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20.01.2021 09:33 Відповісти
Да любители солсберецких шпилей подтверждают насколько непросто рассчитать дозу.
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20.01.2021 09:36 Відповісти
Мне даже не хочется продолжать. Всё- тотальный бред, рассчитанный на идиотов. Сволочи, невинного кота убили!
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20.01.2021 09:38 Відповісти
Путин сказал то же самое - хотели бы, убили...
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20.01.2021 09:55 Відповісти
Для чого ти так багато дивишся російських говноканалів? чи ти казачок, засланий на цензор лічно тов. )(уйлом?
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20.01.2021 09:58 Відповісти
это не сомнительная грызня по поводу навального, это шанс для дополнительных санкций Европы и Америки в отношении кремлевской Орды. а навальный нам больше и нах. не нужен.
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20.01.2021 09:41 Відповісти
Так это и так очевидно, санкции дополнительные непременны. Это даже мертвому коту Скрыпалей понятно.
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20.01.2021 09:42 Відповісти
и за кота санкций добавить...
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20.01.2021 09:44 Відповісти
Навальный урод тот еще, например во время войны в Грузии он всячески поддерживал российскую агрессию, называл грузин грызунами и предлагал их депортировать из страны.
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20.01.2021 09:19 Відповісти
факти де?
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20.01.2021 09:26 Відповісти
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 09:35 Відповісти
Навальный тот же враг,как и все кацапье,а пуйло и ко тупо маньяки кровавосовковые,как и все кацапье-это всем нормальным людям понятно
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20.01.2021 09:19 Відповісти
А я вот за то чтобы они там резали друг друга как в гражданскую,и от нас отвалили.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
Головне вчасно відскочити від цієї вигрібної ями, коли вона почне руйнуватися, щоб нас на обляпало фекаліями.
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20.01.2021 10:01 Відповісти
Ніякої в ерефії опозиції немає. Це Вова піариться. Навальний Фбшний позиціонер. Він не далеко пішов від Пу.
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20.01.2021 09:20 Відповісти
вася, ти дурак?
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20.01.2021 09:27 Відповісти
Треба уточняти: ніякої політичної опозиції немає. Це два сорти імперського нацистського лайна, одне з яких хоче (поки не прийде до влади) рядитися в біле пальто
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20.01.2021 10:04 Відповісти
Даже если и будет этот навальный презом расейки, никаких улучшений со стороны расейки по отношению к Украине не будет. Для этого необходимо изменить менталитет в расеян, что как известно в один миг, а тем более с избранием нового вождя, не происходит.
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20.01.2021 09:20 Відповісти
Кем-кем??? Навальный??? Презом рассейки??? Не будет.
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20.01.2021 09:22 Відповісти
"Никогда не говори "Никогда""©
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20.01.2021 10:11 Відповісти
А Кива может стать Президентом Украины?
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20.01.2021 15:22 Відповісти
Может быть хуже. В отличие от Плешивого, Навальный не трус и может для завоевания популярности среди быдла, затеять кровавую военную авантюру.
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20.01.2021 09:23 Відповісти
Або ж навпаки - віддасть нам Донбасс і почне ламатися як дівка з приводу Криму. Це все-рівно краще ніж зараз.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
повернути нам домбас це найпідступніша дія, в теперішній українській політичній ситуації. прикол в тому що це можуть зробити перед наступними виборами. зєзєзєнт-пабідітєль матиме підтримку на рівні 2019 року. А вже після почнеться лютєйший треш. гівнидло буде сидіти і далі постити відосики, поки банди з ордилососа будуть вільно гастролювати по всій країні і безкарно підбурювати на нові бунти.
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20.01.2021 09:34 Відповісти
Я б уточнив: не підбурювати на бунти, а винищувати українців, яке вже зараз розпочалося.
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20.01.2021 10:07 Відповісти
так, звичайно. Ця ж війна на бамбасі це прикриття для винищення українців.
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20.01.2021 10:11 Відповісти
Сегодня, по поводу инаугурации Байдена, путин в бункере будет хныкать и топать ножками, а его верная челядь будет рыдать, рвать на себе волосы и биться лбом оземь, как чучхэйцы во время похорон Ким Чен Ира.
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20.01.2021 09:21 Відповісти
Україна не воює з путіним, Україна не воює навіть з кремлем. Україна воює з російським народом.
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20.01.2021 09:28 Відповісти
Так пусть пуйло с ********** самолично приезжает воевать,вместо рюзге народа-тогда и эти упыри свое получат
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20.01.2021 09:33 Відповісти
так кацапи і приїздять, кацапи підтримують хvйло в його агресивних діях щодо України. Немає ніякого гарного кацапа для українців. Можливо окрім тих які руйнують ******* московію. Але я про них нічого не знаю
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20.01.2021 09:37 Відповісти
Мордор має буди зруйнований. Вщент.
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20.01.2021 09:31 Відповісти
Ага логика ясна, типа пусть остаётся путин и дальше. (или медведев а путин премьер). Да нет чувак, при всём раскладе навальный демократ а не сапог кгбешный. Да косяков будет дохрена. Но скорее он развалит рашку как горбачёв и все шо городил путин напрасно.
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20.01.2021 09:35 Відповісти
а в чому він демократ? він побудував тоталітарну секту імені самого себе - він лєнін.
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20.01.2021 09:39 Відповісти
Навальный такой же гребаный имперец. Демократ из него такой же, как из *****.

Вот, например, его реакция на войну с Грузией в 2008 году:
Конечно ни о каких дополнительных русских сухопутных войсках в ЮО речи сейчас идти не может. Но Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.
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20.01.2021 09:41 Відповісти
Демократія рос. ліберала закінчується там, де виникає українське питання. Істина, яка підтверджена багато разів.
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20.01.2021 10:10 Відповісти
Шо Пыня, шо Навальный - два сапога пара! Казламордые сами по себе не люди
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20.01.2021 09:35 Відповісти
не зовсім - пиня - цар, навальне - лєнін.
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20.01.2021 09:40 Відповісти
Враг моего врага -мой союзник до победы над врагом.Козаки заключали договоры и с Портой ,и с Польшей и с Францией и Ордой ,к сожалению.
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20.01.2021 09:38 Відповісти
а чому "к сожалєнію"?
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20.01.2021 09:41 Відповісти
Украине становилось лучше, когда на Роисе менялись цари?
Украине стало лучше, когда в Роисе победили большевики в 1917-м?

Украине стало лучше только тогда, когда развалился СССР. Так что пока не развалится Роися, пофиг, кто там у руля.

Навальный - такой же враг Украины, как и любой росиянин.
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20.01.2021 09:44 Відповісти
Надо быть реалистом.Ставить Реальные задачи,а не прожектёрствовать.Реально задавить финансово главарей 5 й колонны в Украине.Нивелировать их влияние в Украине на уровень дна Черного моря.Сейчас реально снять охрану с КС и запустить туда ПС,С -14.И проштамповать все нужные Украине законы.Тоже и с другими Судами.Кровавый Пастор так и выбивал нужные законы.Я ему очень благодарен.
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20.01.2021 10:07 Відповісти
Хто це буде робити, невже ваЗЕлін? а зрозумів: нехай пасіонарії підставляються під кулі, а потім прийде бидло "какая разніца, аби не Порошенко" і знову виберуть верховним головнокомандувачем чергове Сцикло
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20.01.2021 10:14 Відповісти
Китай... Этот сучий Китай, с его претензиями на территории России, путает все планы. Думаю, шо амеры бздят раздробить Россию на отдельные государства именно из-за претензий Поднебесной. А дробить нужно обязательно, иначе все пойдет по накатанному сценарию: пестец Путину - Перезагрузка отношений - Помощь США и Европы - Поднятие с колен - Оборзение - И все по новой.
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20.01.2021 09:54 Відповісти
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3197067613726783?__cft__[0]=AZUXFHlCSi8aAeStJz_Ulrx9WXnc7aADVLgiBjca5zBqFmFT3CAcFHyiYFh254W_uz1HubmDDmCmqVMKf2s_mweS9VDxvdjjlbYc5HHMOhjjhgEEkzjn_Dobp3F7ZVnuUcA&__tn__=%2CO%2CP-R 18 січня о 14:24 ·

Я понимаю, Навальный в России. Но когда Навальным забита и вся украинская лента...

Как вы за*бали.
Сча, на России, наконец, новый добрый царь придет, и Крым вам вернет, и в попку расцелует. И побегут пони по радугам. Да.
Ничему триста лет так и не научили?
Вы уж определитесь на седьмом году то - малоросы вы или украинцы. Как и не уезжал. Это Крещатик или Подольск?
Вы чего туда в каждый рот-то смотрите постоянно?
Навальный, Жванецкий, Херецкий.
Шею свернете.

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20.01.2021 10:04 Відповісти
Железобетонная логика. Вообще слишком много у нас внимания этому ФСБшному проекту.
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20.01.2021 10:18 Відповісти
Безсмертный прав. Путин готовит блесну, которую должен заглотнуть мудрый народ Московии. У него же получилось с Гадей для украинского народа. Получится и с Навальным.
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20.01.2021 10:19 Відповісти
он хйулом номер два будетфакт.если все это игра кацапская
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20.01.2021 10:20 Відповісти
Найбільша проблема для України не путін. І не навальний. Найбільша проблема - п'ята скрєпа. Українські мишебратья.
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20.01.2021 10:32 Відповісти
bigdan - про новый фильм-расследование от 19января21

Навальный влупил по Путину
https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html https://ibigdan.livejournal.com/26160335.html Не знаю, какими будут последствия. Но в этой схватке двух йокодзун главное, чтобы России на какое-то время стало не до Украины



Гэбнявые башни устали от санкций и мочат ***** навальным тараном.
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20.01.2021 11:01 Відповісти
Самая большая проблема для Украины не путины-навальные, а клоуны 95-квартала
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20.01.2021 12:21 Відповісти
Навальний - москаль. Отже, притомним бути не може.
Гризуться лаптєногі виродки між собою - на здоров'я! Чим більше їх поляже в ході тої "національної розваги", тим менше роботи буде нашим військовим.
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20.01.2021 12:39 Відповісти
Если бы Навальный знал, что его хотят убрать, то не вернулся бы назад в рашу. Это всё дешёвый цирк для лохов.
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20.01.2021 12:41 Відповісти
От казачка большей пользы и не ждём.
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21.01.2021 22:39 Відповісти
 
 