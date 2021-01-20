Суддя ВАКС Мойсак зняв арешт зі $119 тис. і 102 тис. євро, які вилучили під час обшуку у Дубневича, - ЦПК
Суддя Вищого Антикорупційного Суду Сергій Мойсак зняв арешт 119 тис. доларів і 102 тис. євро, які вилучили детективи НАБУ у нардепа Ярослава Дубневича.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову суддя Мойсак. Він вирішив скасувати арешт 119 тис. доларів і 102 тисяч євро, які вилучили детективи НАБУ при обшуку у нардепа Ярослава Дубневича. Підстава? Рішення судді Печерського суду Вовка у справі за позовом зятя Дубневича. Мовляв, заарештовані гроші належать йому, а не нардепу-мільйонеру", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК зазначили, що "Печерський Вовк давно відомий своїми скандальними рішеннями. Саме він намагався врятувати від НАБУ Татарова і іншого Вовка, голову Окружного адмінсуду Києва. Тепер рішенням Вовка скористався черговою фігурант справи НАБУ".
Крім того, раніше суддя Мойсак:
- зняв електронний браслет зі "слуги народу" Юрченка;
- не захотів стягувати заставу з "короля контрабанди" Альперіна;
- зняв всі обов'язки з того ж Альперіна;
- призначив ексдепутату Микитасю заставу у мізерні 5,5 млн грн;
- відмовився відводити від справи "Роттердам+" прокурора Пономаренка, який незаконно її закривав.
Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.
31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу в 90 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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https://ua24ua.net/upload/catalog/ru/shokiruyushche-i-omerzitelno-ukrainskiy-sud-opravdal-glavnogo-givodera-strani-konchenogo-ublyudka-svyatogora_6006c4907b486.jpg Шокирующе и омерзительно! Украинский суд оправдал главного живодера страны - в#бл@дка "Святогора"...Это то же самое, если бы суд оправдал Чикатило или Оноприенко...
Одно из самых шокирующих и омерзительных судебных решений в Украине 2021 года:
"Шевченковский районный суд города Киева ОПРАВДАЛ!!! главного живодера страны Святогора"...
На чьей совести сотни убитых им собак, кошек и птиц.
Чего он сам никогда не скрывал и это подтверждено многочисленными видеодоказательствами.
Чтобы было понятно для тех, кто не совсем в теме, это то же самое, если бы суд оправдал Чикатило или Оноприенко...
Не говоря о том, что "оправдание" Святогора даст дополнительный стимул для его изуверских последователей, которые на момент судебного разбирательства как-то подзатихли.
Теперь же резко начнут наверстывать упущенное...
В связи с чем пределагается незамедлительно начать контратаку...
Во-впервых, обнародовать именя судьи(судей), принявших это "решение" от имени государства Украина.
Во-вторых, поднять всю подноготную этого судейского "воинства" - место проживания, семейный состав, номера авто етс.
Чтобы эти твари, выходя из дому, видели, что на двери написано "пособник убийцы", а дверная ручка покрыта дерьмом...
Чтобы их приплод (в зависимости от возраста) был предан остракизму в местах обучения или работы...
Короче, способов и методов за гланды...
Что касается Святогора, то применительно к нему, в зависимости от того, будет или не будет подана апелляция, должна быть начата практика тактики выжженной земли.
Чтобы та пара ударов в голову, которые он получили во время следствия, показались ему чисто мазохистским наслаждением...
А иначе нам кранты...P.S. Итак, стало известно, что серийного убийцу животных Святогора оправдала судья Шевченковкого райсуда Киева Оксана Голуб.
Наряду с цепными Вовками эта истота тоже является ценной цепной гадиной режима Банковой.
Потому что именно эта истота принимала решение о мере пресечения для назначенных Банковой "убийц" Шеремета.
Отправляя в СИЗО Антоненко и Кузьменко....
Но шлейф ее гадостей, которые она творила от имени государства Украина, оскверняя судейскую мантию, куда длинее.
Судите сами.
Не досье С сайта УП, а песня, под которую сие существо уже давно должно было шить рукавицы в Качановской колонии:
"Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана Голуб брала участь у "справах Майдану" - позбавляла активістів права керування транспортним засобом.
Проте не повідомила про це у декларації доброчесності за 2016 рік. Ще суддя Голуб повернула обвинувальний акт щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, який підозрюється у розкраданні півмільярда гривень. Згодом її ухвалу скасував Апеляційний суд.
Вона також обрала запобіжний засіб сину нардепа Шуфрича, підозрюваному в порушенні ПДР із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень - поруки батька та домашній арешт.
Крім того Голуб забороняла вести відеозйомку судового засідання та вимагала видалення вільного слухача із зали суду.
Згідно із даними декларації за 2017 рік, чоловік кандидатки отримав подарунок у грошовій формі від своєї матері у розмірі 420 тис. грн.
У своєму досьє кандидатка не зазначила місця роботи свекрухи.
Це дивно, адже зважаючи на майже півмільйонний подарунок від неї, вони підтримують близькі стосунки.
У 2012 та 2013 роках суддя Голуб не декларувала майнових прав на житло, а також прав на житло за зареєстрованим місцем проживання у 2015-2017 роках"...
Короче, вы поняли, что лучшей персонажицы для оправдания живодера Святогора найти было сложно...
Как ее отправить по месту длинного пребывания возле швейной машинки, пока понять сложно.
Но в списке потенциальных кандидатов эта истота должна быть на первых позициях...
https://censor.net/ru/comments/locate/3242824/01921486-b3df-736f-9333-2a88782a2e95
На жаль, нам невідомі деталі справи; але вони - важливі. А так - вішати все на суддю - я би не поспішав. Там, по справі (розслідуванню) - багато ланок, які можуть виявитися гнилими.
У нас на фирме забрали компьютеры и хрен отдали.
Это, видите ли, вещдоки, которые могут вернуть только после суда.
Суда нет уже 4 года.
Вещдоки разошлись по дачам аваковских орлов, так я думаю.
Разные изъятия и конфискации можно проводить только по решению суда, а при обыске нехрен, фиксируйте в протокол и не более, если это не оружие или наркотики.
А тут вваливаются вооруженные до зубов бандиты с ксивами, грабят все, что им понравилось и никакой управы.