Суддя ВАКС Мойсак зняв арешт зі $119 тис. і 102 тис. євро, які вилучили під час обшуку у Дубневича, - ЦПК

Суддя Вищого Антикорупційного Суду Сергій Мойсак зняв арешт 119 тис. доларів і 102 тис. євро, які вилучили детективи НАБУ у нардепа Ярослава Дубневича.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову суддя Мойсак. Він вирішив скасувати арешт 119 тис. доларів і 102 тисяч євро, які вилучили детективи НАБУ при обшуку у нардепа Ярослава Дубневича. Підстава? Рішення судді Печерського суду Вовка у справі за позовом зятя Дубневича. Мовляв, заарештовані гроші належать йому, а не нардепу-мільйонеру", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначили, що "Печерський Вовк давно відомий своїми скандальними рішеннями. Саме він намагався врятувати від НАБУ Татарова і іншого Вовка, голову Окружного адмінсуду Києва. Тепер рішенням Вовка скористався черговою фігурант справи НАБУ".

Також читайте: Захисту Дубневича не вдалося повернути 90 млн грн застави - ВАКС залишив запобіжний захід без змін, - САП

Крім того, раніше суддя Мойсак:

зняв електронний браслет зі "слуги народу" Юрченка;

не захотів стягувати заставу з "короля контрабанди" Альперіна;

зняв всі обов'язки з того ж Альперіна;

призначив ексдепутату Микитасю заставу у мізерні 5,5 млн грн;

відмовився відводити від справи "Роттердам+" прокурора Пономаренка, який незаконно її закривав.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності з Ярослава Дубневича, його затримання та арешт.

31 жовтня народному депутату повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід. А на початку листопада, він вийшов із СІЗО під заставу в 90 млн грн.