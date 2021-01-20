Справа Навального є показовою для тих, хто орієнтований на співпрацю з РФ: їм потрібно бачити, що може статися з їхніми дітьми, - нардеп "Батьківщини" Власенко
Українським політикам варто спостерігати за тим, що відбувається навколо Навального, щоб проводити роз'яснювальну роботу на міжнародній арені.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.
"На цій справі (Навального. - Ред.) віддзеркалюється загальний стан із правами людини в Російській Федерації. Це потрібно тим, хто ностальгує за Радянським Союзом і орієнтований на так звану співпрацю з РФ: їм треба бачити, що може статися з їхніми дітьми, якщо, не дай Боже, ми в Україні повернемось до тих порядків, які панували в Україні в 2011-13 роках, або тими порядками, які зараз панують в Російській Федерації. Це брутальне порушення базових прав людини, це раптові засідання судів у відділеннях поліції або суди в тюремних камерах (як це було, припустімо, у справі Юлії Тимошенко в 2011 році). А от українським політикам варто спостерігати за подіями навколо Навального, зокрема, для того, щоб проводити роз’яснювальну роботу на міжнародній арені. Припустімо, зараз у Парламентській Асамблеї Ради Європи ми будемо обговорювати питання Навального. Принагідно ми нагадаємо тим членам Асамблеї, які голосували за повернення російської делегації: панове, ви голосували за дискусією з Російською Федерацією – а от сама РФ відмовилась брати участь у дебатах по Навальному. Вони не хочуть діалогу в питаннях, які вони вважають чутливими для себе. Звичайно, за кейсом Навального ми будемо нагадувати і про агресію РФ у Криму і на сході України", - розповів нардеп.
"Я вважаю, що українська влада повинна реагувати не на прізвище "Навальний", "Петров" чи "Сідоров"; реагувати треба на брутальні порушення прав людини – і, до речі, в будь-якій країні, і в Російській Федерації зокрема. Тому реакція української влади є абсолютно адекватною: з цього приводу була заява МЗС, яка абсолютно відображає позицію української влади. Єдине що (мушу знову підкреслити): не варто концентруватися на прізвищі "Навальний". Так, воно сьогодні дійсно є важливим для російської демократії. Але яка різниця, проти кого саме сталося це порушення?" - додав Власенко.
"Щодо політика Навального можу сказати, що це – російський ліберал. Тобто він є ліберал, але російський – давайте про це пам’ятати. І давайте не ставити для себе завищених планок в оцінці цієї людини. Можна пригадати його славнозвісну цитату про те, що Крим – це не канапка, яку можна повертати чи не повертати. Жоден російський політик, включаючи лібералів, не поверне Крим добровільно; давайте це розуміти. Як і те, що за Крим і Донбас треба боротися – і на дипломатичному, і на економічному фронті, а також на напрямку нарощення військових можливостей нашої армії ... Але те, що за демократію і проти порушень прав людини треба боротися - це абсолютно очевидні речі. І в цьому, звичайно ж, я підтримую Олексія Навального", - резюмував Власенко.
Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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про Навального нужно "патякать", но не больше
сейчас это задвижка на Канале
без воды Крым для рашки станет невыносимым, т.е. я хотел сказать неподъемным
БЮТ сотрудничает с ОПЗЖ и СН. А это какраз и есть те, кто хочет сотрудничества с РФ.
Так что уж чья бы корова мычала, но точно не медведчуковских союзников из БЮТ.