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ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військовослужбовців, 8 із них госпіталізовані

ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військовослужбовців, 8 із них госпіталізовані

Вісьмох військовослужбовців госпіталізовано внаслідок ДТП, що сталася в Яворівському районі Львівської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, аварія сталася вдень 19 січня. "Військовий вантажний автомобіль марки КрАЗ-5233 під керуванням військовослужбовця за контрактом під час переміщення з планових занять у селі Старичі на спуску дороги біля навчально-тренувального комплексу не впорався з керуванням, виїхав у кювет і перекинувся на бік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, шо під час ДТП у військовому вантажному автомобілі загалом перебував 31 військовослужбовець, 28 з них були в кузові автомобіля, 3 військовослужбовці перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано. ФОТО

"Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини. Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались", - йдеться в повідомленні.

Обставини події встановлюються.

Раніше на сайті ТСН з'явилася інформація про ДТП, що сталася напередодні на Яворівському полігоні: перекинувся вантажний автомобіль, що перевозив 29 контрактників. У п'яти постраждалих лікарі діагностували переломи та удари, двох з них планується прооперувати в середу.

ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військовослужбовців, 8 із них госпіталізовані 01
ДТП на Яворівському полігоні: постраждали 13 військовослужбовців, 8 із них госпіталізовані 02

Автор: 

ДТП (4465) ОДА (1625) полігон (278) Львівська область (2418)


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Кразы походу уже не те. Шоб так помять кабину Краза,раньше нужно было снести несколько бетонных стен,а сейчас всего лишь перевернуться...
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20.01.2021 09:51 Відповісти
Слава Богу, хоч всі живі.
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20.01.2021 09:52 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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20.01.2021 10:17 Відповісти
 
 