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Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко

Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка

Вина і відповідальність за вбивства українців, окупацію Криму і Донбасу - не тільки на Путіні. Вина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж.

Про це Цензор.НЕТ розповіла в коментарі нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Українцям важливо уважно спостерігати за діями Кремля. В цьому контексті - і за історією з Навальним. Доки Кремль порушує базові міжнародні принципи і права людини, ми повинні все це фіксувати, відслідковувати, реагувати. В цьому контексті - на всі злочини Кремля, спроби вбивств, обмеження і порушення прав громадян. В тому числі і для того, аби на міжнародному рівні, на всіх майданчиках фіксувати це і привертати увагу. І якщо сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, яких незаконно утримують у путінських тюрмах, - що ж, на всіх майданчиках потрібно згадувати наших бранців і нагадувати світу, що в Лефортово сьогодні - не лише Навальний", - заявила нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Навального є показовою для тих, хто орієнтований на співпрацю з РФ: їм потрібно бачити, що може статися з їхніми дітьми, - нардеп "Батьківщини" Власенко

"Дії української влади щодо дій Кремля мають бути активними і недвозначними. Путін - ворог, який окупував Крим і Донбас, його режим причетний до фінансування тероризму, незаконного утримання українців, інших злочинів. Порушення прав людини в РФ стали нормою. Українська влада надто довго стидається згадати всує Путіна. Зеленський все ще живе ілюзіями щодо справжніх намірів Кремля. Якщо українське МЗС згадало про порушення прав людини в РФ в контексті Навального, солідаризуючись із цивілізованим світом, - це добре. Але варто було б згадати про сотні українців і кримських татар, яких утримує Путін, нагадати про них світові і вимагати і їхнього негайного звільнення. Мені болить, що влада забула їхні прізвища, ніколи не називає публічно, за кого ж бореться Україна. Отже, і світ знає тільки про Навального. І, звичайно, все , що послаблює Путіна і його режим - має працювати на послаблення Путіна і його режиму", - пояснила Геращенко.

"Я ніяк до нього не ставлюся. По-людськи бажаю йому здоров’я. А в цілому я тисячі раз переконувалася, що російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому для себе особисто я давно сформулювала формулу: не спілкуватися з так званими російськими медіа, забути прізвища російської попси, мені не цікаві прізвища їхніх міністрів і депутатів, я їх і не знаю, бо все одно там все вирішує Путін. Але я далека від думки, що все зло - це Путін. Його обрали конкретні виборці, громадяни конкретної країни, вони дозволили йому окупувати частину моєї країни. Тому провина і відповідальність за вбивства українців, окупацію Криму і Донбасу - не лише на Путіні, це було б надто просто. Провина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж. І це усвідомлення формує моє ставлення до російської політики і політиків у цілому. Останні російські ліберали, які мені були цікаві і яких я щиро шанувала - це Нємцов і Новодворська. Бажаю Навальному здоров’я. Але цитата з " Брата-2" - точно не моя естетика і ще більше переконала в тому, що " Україна- не Росія", а українці- не росіяни. Нам своє робити. Вони нехай живуть, як хочуть, обирають кого хочуть, терплять - кого хочуть, єдине - нехай ідуть геть із Криму і Донбасу", - резюмувала Геращенко.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) путін володимир (23758) росія (64923) Навальний Олексій (612) політв’язні (1355) полонені (2251)


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Топ коментарі
+13
Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6381
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20.01.2021 10:16
+10
тут про дємократичєскій мір згадали... "совок" убиває завжди і скрізь

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9473
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20.01.2021 10:11
+8
Навльний, отвальний... Один хрен лапоть.
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20.01.2021 10:10
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Солдафон россии - МАРОДЕРСТВУЕТ на месте сбитого РФ Малазийсского Боинга над восточным донбассом..

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 3449
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20.01.2021 10:10 Відповісти
Домбаси теж не відстають.
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8425
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20.01.2021 10:12 Відповісти
Навльний, отвальний... Один хрен лапоть.
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20.01.2021 10:10 Відповісти
тут про дємократичєскій мір згадали... "совок" убиває завжди і скрізь

Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 9473
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20.01.2021 10:11 Відповісти
Нам тоже про этого "борца" здесь много рассказывают.
А оно нам надо?
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20.01.2021 10:11 Відповісти
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 4639
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20.01.2021 10:12 Відповісти
Здесь Геращенко права.
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20.01.2021 10:13 Відповісти
Где она не права???
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20.01.2021 10:15 Відповісти
Назови, когда она была не права в своих заявлениях?
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20.01.2021 10:23 Відповісти
Борцун с Чекистаном Путлера.Забавно....
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20.01.2021 10:14 Відповісти
Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1708
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20.01.2021 10:15 Відповісти
задолбал уже тот Навальный-настоящих своих врагов ,кацапов,пуйло всегда пристреливает,а не тягает их по тюрьмам...
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20.01.2021 10:15 Відповісти
а Ходорковский?
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20.01.2021 10:27 Відповісти
Такой же как и Навальный,боролся с пуйлом не за смену строя,а за место -выйдя из тюряги резко "поумнел"
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20.01.2021 10:33 Відповісти
он мог просить о помиловании много раз, но не стал этого делать, вы очень плохо знаете его амбиции. а по поводу "поумнел", то у человека очень много козырей в рукаве, он просто ждет своего часа...
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20.01.2021 10:45 Відповісти
Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко - Цензор.НЕТ 6381
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20.01.2021 10:16 Відповісти
РАБссия неизлечимо больна с 7 ноября 1917 года и по сей день.Лечение вялика СкреПОНОСиии проходит вяло и неэффективно...
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20.01.2021 10:18 Відповісти
Істину "російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання" - потрібно знати кожному
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20.01.2021 10:19 Відповісти
"Сегодня весь демократический мир знает фамилию Навального, забыв при этом фамилии сотен украинцев и крымских татар, незаконно удерживаемых в путинских тюрьмах, - нардеп "ЕС" Геращенко" - Сегодня весь демократический мир делает вид, что не замечает сокращение населения Украины на 15 000 000. Дубилет провёл перепись населения, "которая показала, что в Украине проживает 37 миллионов 289 тысяч человек." В 1993 году было 52 миллиона 244,1 тысяч. Население Украины сократили на 14 955 100.
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20.01.2021 10:20 Відповісти
Почему наши топ-политики всячески пытаются нивелировать Навального? Боятся! Навальный проводил блестящие, глубоко-аналитические расследования состояний топ-чиновников рашки. Где не просто выявлял все спрятанное, но и убедительно доказывал, что все нажито исключительно и только воровством государственных денег. В Украине нет своего "Навального". И наши топ-политики заранее поливают говном Навального, что бы у нас, не дай бог, никому не пришло в голову стать "украинским навальным".
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20.01.2021 10:23 Відповісти
))))чтоб подлизать-главное вовремя забыть "Крым-не бутерброд" и 'надо департировать грызунов"...не правда ли?
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20.01.2021 10:29 Відповісти
"Забыть Крым-не бутерброд" - это ты сказала, а не я. А почему ты считаешь, что надо "забыть"?
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20.01.2021 10:50 Відповісти
Что ж ты это в своей хвалебной оде не упоминул?)хотя и так понятно-накид на оппонентов бы совсем уж корявый получился
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20.01.2021 11:11 Відповісти
Я много чего " не упоминул". Здоровые люди обсуждают то что сказано, а не то что не сказано. Так ты так и не ответила: Почему ты считаешь, что "Крым-не бутерброд" надо забыть?
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Все я тебе ответила,а нормальные люди врагам дифирамбы не поют,в отличии от таких же врагов,но уже своего народа.
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20.01.2021 11:27 Відповісти
Ну, если эта каша из бессвязанного словесного поноса - твой ответ, то да, ответила. Спасибо.
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20.01.2021 11:31 Відповісти
Для тупых:раз ты хвалишь врага твоей страны,значит ты сам враг своей страны.Надеюсь разжевала.
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20.01.2021 11:38 Відповісти
Я не просто "хвалю", я восхищаюсь Навальным. А "враг" он - только в твоем воспаленном угаром "япатриотка" воображении.
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20.01.2021 11:43 Відповісти
А Хозяева Навального - ангелы без крыльев что ли ? Привокзальные нищие ?
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20.01.2021 10:31 Відповісти
Стесняюсь спросить у "знающего": "А кто хозяева Навального?"
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20.01.2021 10:47 Відповісти
Да так... Одно австрийское семейство.
Оно тебе надо ?
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20.01.2021 10:51 Відповісти
Да так ... Если спросил - значит надо. А шо, подписку дал о неразглашении "секретной информации"?
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20.01.2021 10:54 Відповісти
Береги нос, любопытная Варвара.
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20.01.2021 10:56 Відповісти
А я люблю відосики Навального. Розслідування бомбічні. В нас можна розслідувати не менше про вкрадені мільярди, поки нема кому.
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20.01.2021 10:23 Відповісти
На РАБссии на 12 июня 1990 года было 141 млн.,на сегодня нет и 90...РАБсиянцы вы куда дели такое количество Шариковых?
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20.01.2021 10:24 Відповісти
Демократичні, це ті, що професійно вміють все швиденько розкрасти в свою кишеню? А також хто такий Навальний, невже та людина, що назвала Крим це не бутерброд щоб його повертати від оккупантів. Яка різниця між Путіним і Навальним. Два вовки ділять імперське стадо, від того українським вівцям ліпше не буде.
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20.01.2021 10:25 Відповісти
Давайте будем с вами до конца откровенны, ни один из опричников козлостана не станет возвращать Крым просто так, для кацапов это достижение и скрепы, поэтому считаю глупым надеяться что кто то из них просто отдаст нам полуостров обратно.
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20.01.2021 10:39 Відповісти
Из Навального такой же Оппазицинер,что из меня Маодзедун
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20.01.2021 10:27 Відповісти
Кто этот человек? За Савченко тоже топили! А после слов -мальчик, водочки принеси.... все понятно. Его жена должна была еще вспомнить про Севастополь.
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20.01.2021 10:28 Відповісти
Вот это действительно вопрос по делу. Пусть небратья сами разбираются со своими недоблогерами. Украину должны интересовать судьбы граждан Украины.
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20.01.2021 10:29 Відповісти
...директор карусели лично вступил в диалог... надо послушать бред толстожёпого борова и сделать все с точностью до наоборот... НАХЕРА МНЕ СТРАННЫЙ навальный? давайте разберемся с тем, что творится в Украине... лишний раз убеждаешься - навального используют в Украине как объект для отвлечения от того,что творится в Украине... начиная от тарифов, и заканчивая политикой бубочки-вырока-синьора-голодомора (но не синьора-геноцида) зеленосопельного...
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20.01.2021 10:34 Відповісти
Недальновидно Ирина, очень и очень не дальновидно. Видно историю плохо учила, как и ее многочисленные последователи на этом форуме. Пример надо брать из действий Германии во время первой мировой войны( я про финансирование Кайзером такого же Навального, только под кличкой Ленин). Или с Израиля, который развернул свою агентуру во всех враждебных странах, которые его окружают. Сейчас Навальный расшатывает политическую систему рашки, заставляет ее царька нервничать и совершать ошибки. Значит он (Навальный) нам выгоден. А Геращенко ведет себя как обиженный ребенок, заявляя претензии в плохой памяти нашим ближайшим союзникам.
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20.01.2021 10:43 Відповісти
"Сейчас Навальный расшатывает политическую систему рашки" - не фантазируйте. Там просто кланы сражаются за передел активов.
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20.01.2021 10:52 Відповісти
Тогда любую политическую борьбу можно объяснить борьбой за активы. Но когда к борьбе политиков подключаются люди со своими протестами, митингами, стачками и т.д.(международные санкции например), то страдает экономика, уменьшаются иностранные инвестиции, золотовалютные резервы. Политическая система теряет стабильность. В демократических, свободных странах проходят выборы. В авторитарных странах случаются революции или перевороты. Все просто.
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20.01.2021 12:15 Відповісти
Да мы уже видели как делаются перевороты: газеты и телевизор поливают грязью действующего президента 24 часа в сутки, в то время как он работает на свою страну.
Я сказал про Украину.
А вы о ком подумали ?
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20.01.2021 13:32 Відповісти
Я? Я естестнно подумал про Трампа. Не угадал? Тогда про Мадуро и Венесуэлу. Макрон, Ким Чен Ын. Кто там еще? С Кимом лоханулся. Его там все хвалят.
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20.01.2021 15:00 Відповісти
Вина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж. Джерело: https://censor.net/ua/n3242854
саме так.
було б чудово, якби всі українці це розуміли.
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20.01.2021 11:26 Відповісти
"Разделяй и властвуй". Слыхали такое? Похоже нет. Ведь давно сказано. Тысячу лет тому.
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20.01.2021 12:18 Відповісти
здивую - чув.
тепер не зайвим було б пояснити, яким чином наведений вислів стосується мого коментаря?
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20.01.2021 12:30 Відповісти
Ну все же элементарно, как в шашках. "Враг моего врага, мой друг". Поддержи пятую колонну в стане оккупанта, и есть шанс, что враг развалится на несколько мелких частей. В недавней истории одного государства такое уже случалось.
Извините, но ваши действия абсолютно противоположны.
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20.01.2021 15:07 Відповісти
Потому что никто этим не занимается, потому и забыли.
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20.01.2021 12:45 Відповісти
 
 