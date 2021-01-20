Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко

Вина і відповідальність за вбивства українців, окупацію Криму і Донбасу - не тільки на Путіні. Вина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж.

Про це Цензор.НЕТ розповіла в коментарі нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Українцям важливо уважно спостерігати за діями Кремля. В цьому контексті - і за історією з Навальним. Доки Кремль порушує базові міжнародні принципи і права людини, ми повинні все це фіксувати, відслідковувати, реагувати. В цьому контексті - на всі злочини Кремля, спроби вбивств, обмеження і порушення прав громадян. В тому числі і для того, аби на міжнародному рівні, на всіх майданчиках фіксувати це і привертати увагу. І якщо сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, яких незаконно утримують у путінських тюрмах, - що ж, на всіх майданчиках потрібно згадувати наших бранців і нагадувати світу, що в Лефортово сьогодні - не лише Навальний", - заявила нардепка.

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"Дії української влади щодо дій Кремля мають бути активними і недвозначними. Путін - ворог, який окупував Крим і Донбас, його режим причетний до фінансування тероризму, незаконного утримання українців, інших злочинів. Порушення прав людини в РФ стали нормою. Українська влада надто довго стидається згадати всує Путіна. Зеленський все ще живе ілюзіями щодо справжніх намірів Кремля. Якщо українське МЗС згадало про порушення прав людини в РФ в контексті Навального, солідаризуючись із цивілізованим світом, - це добре. Але варто було б згадати про сотні українців і кримських татар, яких утримує Путін, нагадати про них світові і вимагати і їхнього негайного звільнення. Мені болить, що влада забула їхні прізвища, ніколи не називає публічно, за кого ж бореться Україна. Отже, і світ знає тільки про Навального. І, звичайно, все , що послаблює Путіна і його режим - має працювати на послаблення Путіна і його режиму", - пояснила Геращенко.

"Я ніяк до нього не ставлюся. По-людськи бажаю йому здоров’я. А в цілому я тисячі раз переконувалася, що російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. Тому для себе особисто я давно сформулювала формулу: не спілкуватися з так званими російськими медіа, забути прізвища російської попси, мені не цікаві прізвища їхніх міністрів і депутатів, я їх і не знаю, бо все одно там все вирішує Путін. Але я далека від думки, що все зло - це Путін. Його обрали конкретні виборці, громадяни конкретної країни, вони дозволили йому окупувати частину моєї країни. Тому провина і відповідальність за вбивства українців, окупацію Криму і Донбасу - не лише на Путіні, це було б надто просто. Провина і відповідальність - на Росії як державі. На її громадянах. На Навальному, який виправдовує окупацію Криму - теж. І це усвідомлення формує моє ставлення до російської політики і політиків у цілому. Останні російські ліберали, які мені були цікаві і яких я щиро шанувала - це Нємцов і Новодворська. Бажаю Навальному здоров’я. Але цитата з " Брата-2" - точно не моя естетика і ще більше переконала в тому, що " Україна- не Росія", а українці- не росіяни. Нам своє робити. Вони нехай живуть, як хочуть, обирають кого хочуть, терплять - кого хочуть, єдине - нехай ідуть геть із Криму і Донбасу", - резюмувала Геращенко.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.