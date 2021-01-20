У 2020 році СБУ нейтралізувала 600 кібератак і викрила 20 хакерських угруповань, розпочато 496 кримінальних проваджень

Служба безпеки України нейтралізувала 600 кібератак і кіберінцідентів на інформаційні ресурси органів влади та об'єкти критичної інфраструктури протягом 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Значна частина цих атак були інструментами гібридної агресії. Їхня мета - знизити рівень інформаційної безпеки України або поширити деструктивний контент.

За цей період нейтралізовано 20 угруповань, причетних до багатьох кібератак, а також заблоковано понад 2,6 тис. спільнот з мільйонною аудиторією та 21 бот-мережу потужністю близько 60 тисяч акаунтів.

Завдяки роботі кіберфахівців СБУ до кримінальної відповідальності за поширення антиукраїнської пропаганди було притягнуто 40 осіб і ще 32 фігурантів вже засуджено. В’їзд на територію України заборонено 158 іноземцям, котрі причетні до пропаганди сепаратизму в Інтернеті.

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Важливий напрям роботи Служби безпеки України – протидія несанкціонованим втручанням у роботу комп’ютерів та автоматизованих мереж.

Викрили кіберфахівці СБУ також 6 злочинних груп, які незаконно втручалися у бази даних Мінюсту і вносили в державні реєстри недостовірну інформацію.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами кіберпідрозділів Служби безпеки розпочато 496 кримінальних проваджень. Із них – 129 справ саме за несанкціоноване втручання у роботу комп’ютерних мереж та автоматизованих систем.

Також з ініціативи СБУ було продовжено санкції щодо низки російських сайтів і програмних продуктів. Окремо спецслужба направила звернення до компаній Google і Apple з блокування заборонених російських додатків на їхніх електронних майданчиках.

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