За кілька годин до закінчення повноважень Трамп помилував 73 людини, зокрема свого ексрадника Беннона

Президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила в середу пресслужба Білого дому.

Можливість помилування президентом самого себе і членів його сім'ї обговорювалася в оточенні Трампа, також у ЗМІ обговорювалася можливість, що Трамп помилує Джуліані, проти якого ведеться розслідування. Однак у підсумковому списку помилуваних ні Трампа, ні його родичів, ні Джуліані не виявилося.

У поширеній заяві йдеться, що помилувано 73 людини, щодо ще 70 застосовано захід - пом'якшення покарання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трамп виголосив прощальну промову: Пишаюся, що не почав нових воєн. ВIДЕО

Серед помилуваних – репер Ліл Вейн, засуджений за зберігання зброї, колишній інженер Google і Uber Ентоні Левандовскі, засуджений за крадіжку технологій безпілотних автомобілів, і колишній радник Трампа Стів Беннон, засуджений за шахрайство з грошима на будівництво стіни з Мексикою.

Однак у списку помилуваних немає Едварда Сноудена та Джуліана Ассанжа.

Тим часом, помилувано Пола Еріксона - ексбойфренда російської шпигунки Марії Бутіної. У липні 2020 року він отримав сім років в'язниці за шахрайство та відмивання грошей. У суді було доведено, що Еріксон реалізував низку шахрайських інвестиційних схем. При цьому в обвинуваченнях нічого не говорилося про зв'язки з Бутіною.

Раніше американська газета The New York Times із посиланням на обізнані джерела повідомляла, що Трамп говорив з радниками про можливе дострокове помилування своїх трьох старших дітей, зятя і адвоката Джуліані.

Читайте: Трамп розглядає можливість самопомилування, - ЗМІ

Політик був стурбований тим, що після приходу до влади адміністрації Джо Байдена міністерство юстиції може спробувати помститися йому і націлитися на трьох старших дітей - Дональда Трампа-молодшого, Еріка Трампа та Іванку Трамп, а також зятя Джареда Кушнера, старшого радника Білого дому.

Помилування - один з обов'язків президента, який він має виконати до закінчення своїх повноважень. Трамп розпочав дарування помилувань ще до різдвяних свят. Однак процес був припинений незадовго до 6 січня, коли сталися заворушення в Капітолії США під час затвердження результатів виборів.

Нагадаємо, 26 листопада 2020 року стало відомо, що Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна.

22 грудня Трамп помилував 20 осіб, серед них – фігуранти розслідування спецпрокурора Мюллера, колишні конгресмени і співробітники ПВК Blackwater.

Сьогодні, 20 січня 2021 року, Трамп залишає посаду президента США. Новим президентом після інавгурації стане Джо Байден.