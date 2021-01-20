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Новини
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За кілька годин до закінчення повноважень Трамп помилував 73 людини, зокрема свого ексрадника Беннона

За кілька годин до закінчення повноважень Трамп помилував 73 людини, зокрема свого ексрадника Беннона

Президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила в середу пресслужба Білого дому.

Можливість помилування президентом самого себе і членів його сім'ї обговорювалася в оточенні Трампа, також у ЗМІ обговорювалася можливість, що Трамп помилує Джуліані, проти якого ведеться розслідування. Однак у підсумковому списку помилуваних ні Трампа, ні його родичів, ні Джуліані не виявилося.

У поширеній заяві йдеться, що помилувано 73 людини, щодо ще 70 застосовано захід - пом'якшення покарання.

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Серед помилуваних – репер Ліл Вейн, засуджений за зберігання зброї, колишній інженер Google і Uber Ентоні Левандовскі, засуджений за крадіжку технологій безпілотних автомобілів, і колишній радник Трампа Стів Беннон, засуджений за шахрайство з грошима на будівництво стіни з Мексикою.

Однак у списку помилуваних немає Едварда Сноудена та Джуліана Ассанжа.

Тим часом, помилувано Пола Еріксона - ексбойфренда російської шпигунки Марії Бутіної. У липні 2020 року він отримав сім років в'язниці за шахрайство та відмивання грошей. У суді було доведено, що Еріксон реалізував низку шахрайських інвестиційних схем. При цьому в обвинуваченнях нічого не говорилося про зв'язки з Бутіною.

Раніше американська газета The New York Times із посиланням на обізнані джерела повідомляла, що Трамп говорив з радниками про можливе дострокове помилування своїх трьох старших дітей, зятя і адвоката Джуліані.

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Політик був стурбований тим, що після приходу до влади адміністрації Джо Байдена міністерство юстиції може спробувати помститися йому і націлитися на трьох старших дітей - Дональда Трампа-молодшого, Еріка Трампа та Іванку Трамп, а також зятя Джареда Кушнера, старшого радника Білого дому.

Помилування - один з обов'язків президента, який він має виконати до закінчення своїх повноважень. Трамп розпочав дарування помилувань ще до різдвяних свят. Однак процес був припинений незадовго до 6 січня, коли сталися заворушення в Капітолії США під час затвердження результатів виборів.

Нагадаємо, 26 листопада 2020 року стало відомо, що Трамп помилував свого колишнього радника Майкла Флінна.

22 грудня Трамп помилував 20 осіб, серед них – фігуранти розслідування спецпрокурора Мюллера, колишні конгресмени і співробітники ПВК Blackwater.

Сьогодні, 20 січня 2021 року, Трамп залишає посаду президента США. Новим президентом після інавгурації стане Джо Байден.

Автор: 

помилування (112) США (22497) Трамп Дональд (5471)


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Топ коментарі
+9
А я думаю, чому зе-команда так ним восхіщалася)))) Це ж методи Єрмака!))))
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20.01.2021 10:46
+7
ага, бабло побєділо зло

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Цензор.НЕТ 1423
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20.01.2021 10:39
+5
Кацап не прикидайся українцем, копита й хвіст видають тебе.
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20.01.2021 10:59
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ага, бабло побєділо зло

За несколько часов до истечения полномочий Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Бэннона - Цензор.НЕТ 1423
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20.01.2021 10:39 Відповісти
А я думаю, чому зе-команда так ним восхіщалася)))) Це ж методи Єрмака!))))
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20.01.2021 10:46 Відповісти
Надо было себя помиловать, век воли не видать, по судам затаскают
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20.01.2021 10:40 Відповісти
Кацап не прикидайся українцем, копита й хвіст видають тебе.
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20.01.2021 10:59 Відповісти
Ця інфа добре корелює з гілкою нижче про корупцію у владі... Тут - в штатовській; там - в українській...
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20.01.2021 10:50 Відповісти
Ви хоч якось визначіться.
https://censor.net/ru/user/481825

Молоток Трамп. Це та людина, яку всі дєрьмократичні СМІ обвинувачували в узурпаціі, і тиранії.
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20.01.2021 11:06 Відповісти
Зразок маніпуляцій.
Трамп мстився Байдену, намагаючись переслідувати його сина.
"Политик был обеспокоен тем, что после прихода к власти администрации Джо Байдена министерство юстиции может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома."
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20.01.2021 11:05 Відповісти
А Дубінський так сподівався! Видно не судилося. При Байдену ще більше перцю під хвіст (санкцій) добавлять.
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20.01.2021 11:27 Відповісти
"22 декабря Трамп помиловал 20 человек, среди них - фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера, бывшие конгрессмены и сотрудники ЧВК Blackwater."
Так не только Трамп, в последний день право подписи,проделывают всякие делишки и добрые,а чаще не очень,например присваивают Героя или вечное содержание и т.д...есть много примеров.Так что ничего нового....
Источник: https://censor.net/ru/n3242863
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20.01.2021 11:34 Відповісти
Жаль что не Ассанжа и Сноудена. Видно не хочет осложнять отношения со спецслужбами.
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20.01.2021 11:49 Відповісти
Н-да, а сам, сердешный, закончит на нарах
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20.01.2021 11:52 Відповісти
Сейчас в Вашингтоне 5 утра. До инаугурации Байдена еще полдня. Можно еще целую толпу помиловать
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20.01.2021 11:58 Відповісти
73 знакомая цифра.
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20.01.2021 12:08 Відповісти
Это к ним не относится!
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20.01.2021 14:10 Відповісти
Это помилование до дупы, оно на федеральном уровне. Поскольку каждый штат имеет ,можно сказать, свою " конституцию" свои уголовные законы и наказания , и если захотят посадить ,то посадят любого помилованого на уровне штата. И не ясно где лучше было бы сидеть.
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20.01.2021 14:10 Відповісти
Как же он не помиловал себя со своими чадами?
Криминальная семейка.
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20.01.2021 14:47 Відповісти
В числе помилованных бывший советник Трампа Стив Баннон, находящийся под следствием за мошенничество с деньгами, пожертвованными на строительство стены на границе с Мексикой и бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, осужденный на 28 лет тюрьмы за коррупцию.
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20.01.2021 16:11 Відповісти
 
 