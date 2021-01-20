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"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення

Навальний, на відміну від Путіна, готовий до обговорення теми Криму.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Олексій (Навальний. - Ред.) – сильна та хоробра людина. З правильними цінностями та поглядами. Я знаю його позицію щодо Криму. І розумію, що як політик, який має набирати рейтинг, він не може поки висловлювати іншу точку зору. Але навіть готовність до проведення прозорого референдуму вказує на відкритість до обговорення теми Криму, що не вбачається можливим з існуючим режимом у Кремлі", - заявив "слуга народу" Чернєв.

Разом з тим, колега Чернєва по фракції Ірина Верещук не настільки оптимістична щодо позиції Навального стосовно Криму: "Мені імпонує те, що він бореться з корупцією і не боїться кидати виклик Путіну. Але, наскільки я знаю, Навальний не підтримує повернення Криму Україні. Тому, не можу сказати, що я підтримую його як політика. Хоча співчуваю йому як жертві політичних репресій".

Також читайте: Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв

"Я не бачу чому пересічні українці повинні переживати (уважно спостерігати) за подіями навколо пана Навального. Ми повинні жити своїм життям. ... На даному етапі не бачу користі в існуванні українського внутрішньополітичного дискурсу щодо Навального", - додала "слуга народу" Верещук.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - не це бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати? Ось я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми всі приблизно припускаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, незважаючи на образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це довгий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".

Автор: 

Крим (14126) росія (64923) Навальний Олексій (612) Верещук Ірина (683) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+12
Да,заткните это убожество зеленое...
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20.01.2021 10:37
+9
Старший по палате, а не слуга.

Навальный -- обычная кукла для лохов. Настоящих оппозиционеров ***** давно убрал. Как Немцова или Новодворскую.
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20.01.2021 10:41
+9
Какой нахрен референдум на оккупированной территории? Освобождение, инфильтрационные мероприятия, понаехавших go home и запрет голосовать минимум на 5 лет.
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20.01.2021 10:45
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Да,заткните это убожество зеленое...
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20.01.2021 10:37 Відповісти
проплачєно - тєрпітє...
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20.01.2021 10:40 Відповісти
Україна не має влазити в розборки Навального і путіна, тим більше що з приходом Навального для Україна нічого не зміниться, Навальний не буде віддавати Крим та Донбас. Навальний такий самий російський шовініст як і путін.
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20.01.2021 10:42 Відповісти
Бачу , інколи вмієш мислити здраво . .
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20.01.2021 10:47 Відповісти
Вообще первый раз слышу фамилию этого депутата. Он чо решил хайпануть?
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20.01.2021 10:39 Відповісти
Чєрнєв, ти чмо. Я лишень набираю рейтинг, проте завжди відкритий до діалогу.
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20.01.2021 10:39 Відповісти
Сейчас прозрачный референдум уже не панацея....паРашка усиленно работает в этом направлении, заселяя полуостров своими гражданами...
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20.01.2021 10:41 Відповісти
Какой нахрен референдум на оккупированной территории? Освобождение, инфильтрационные мероприятия, понаехавших go home и запрет голосовать минимум на 5 лет.
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20.01.2021 10:45 Відповісти
Старший по палате, а не слуга.

Навальный -- обычная кукла для лохов. Настоящих оппозиционеров ***** давно убрал. Как Немцова или Новодворскую.
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20.01.2021 10:41 Відповісти
Так волнуюсь за Анального, пойду соберу митинг.
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20.01.2021 10:43 Відповісти
Пусть себе свой рейтинг со своим мнением о Крыме себе в заднику засунет
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20.01.2021 10:43 Відповісти
Народна мудрість: "Богата партия "слуг урода" идиотами"
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20.01.2021 10:44 Відповісти
Хоть пруд пруди

"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению - Цензор.НЕТ 3888
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20.01.2021 10:46 Відповісти
А цей киргиз-зепiдлабузник хiба не такий?
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20.01.2021 10:49 Відповісти
Ах - нє может ,, то нехай іде .. То його проблєми .
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20.01.2021 10:44 Відповісти
готовность к проведению прозрачного референдума - какой в хрена референдум, если по законам мордора местечковый референдум об отчуждении территории приравнен к экстремизму, а по нашим законам местечковый референдум не предусмотрен нашей Конституцией. Так что референдум времен зеленых человечков - это липа. Это вторжение с захватом чужой территории. Навальный должен это не только признать , но и осудить, как и вторжение на Донбасс, как и выплатить сполна за нанесенный ущерб Украине и отстроить за свой счет инфраструктуру Крыма с Донбассом.
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20.01.2021 10:46 Відповісти
ЗЫ ...навальный. не признаешь, тогда продолжай пить свой новичок...
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20.01.2021 10:57 Відповісти
почалась нецікава навально- інформаційна діарея
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20.01.2021 10:47 Відповісти
А вот станет Леха новым ****** и сразу же Крым отдаст, ага. Держите карман шире. И войну на Донбассе одним махом прекратит, тоже ага. Да с чего все взяли, что Леха - преемник *****?! Леха такая же технология фсб, как и все остальные на расее. Старый армейский принцип: если пьянку нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. Вот Леха и нужен для возглавления брожения быдломассы в кацапстане, чтобы перегретый пар выпустить в свисток.
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20.01.2021 10:48 Відповісти
"Слуга народа" Чернев о позиции Навального по Крыму: Он должен набирать рейтинг, поэтому пока не может выражать другую точку зрения, но открыт к обсуждению - Цензор.НЕТ 8599
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20.01.2021 10:48 Відповісти
а еще говорят, что среди евреев фашистов нет и быть не может! вот вам яркий пример !!!
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20.01.2021 10:56 Відповісти
Наконец-то хоть один адекватный коммент о позиции Навального по Крыму.
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20.01.2021 10:52 Відповісти
А по Грузии? Что Навальному мешало в 2008 году?

Ты удивишься, но ***** Крым хапануло тоже ради рейтинга. И таки набрал рейтинг.

Как думаешь, сколько украинцев готов убить Навальный ради рейтинга и какие территории оккупировать?
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20.01.2021 11:01 Відповісти
Что значит "мешало Навальному"? Он тебе что-то должен? Навальный - расследователь топ-коррупции в рашке и не более того. Кем ты пытаешься себе его представить - это исключительно твои проблемы, не имеющие к Навальному никакого отношения.
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20.01.2021 11:05 Відповісти
Конечно должен, как и любой росиянин - сдохнуть.
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20.01.2021 11:20 Відповісти
Знакомые речи. Помнится был один такой ефрейтор с усиками. Тоже рассказывал, кто должен жить, а кто сдохнуть. Но мыслил более масштабно чем ты. Одними россиянами не ограничивался.
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20.01.2021 11:28 Відповісти
Мне не о чем больше говорить с мышебратом.

Чемодан, вокзал, Роися!!!
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20.01.2021 13:44 Відповісти
Не удивил. Упоротые быстро сливаются. Прикрыв напоследок несостоятельность своей позиции "урапатриотическим" лозунгом.
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20.01.2021 14:05 Відповісти
навальный не только одобряет оккупацию крыма а и ранее соглашался с глазьевым и сурковым по поводу создания т.н. новороссии. что уже забыли об этом? короче, куда кацапа не целуй - везде ж.па! мы должны о своих пленных солдатах думать а не об имперском посипаке навальном! он нам зачем? у них там свои разборки... может они кабаеву не поделили?
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20.01.2021 10:53 Відповісти
Ну если он пока "выжидает" по скрепному Крыму и "стесняется" пока высказаться " на прямую". То пускай однозначно выскажется по Приднестровью, Абхазии, Юж. Осетии, Карабахе, ОРДЛО ( восточной Украине). По Сирии, Ливии, ЦАР, Венесуэле, ситуации в Беларуси. Сбитом самолете, отравлениям и убийствам в Великобритании и Германии. Тут то у него целое непочатое поле для " высказываний", а то получится как у Зе.. я вам ничего не обещал, и даже не говорил ( во всем виноват " попередник" и отыграть назад не получится).
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20.01.2021 10:53 Відповісти
да не мучай себя вопросами. навальный обыкновенный рашистский имперец поддерживающий оккупационную политику кремля. просто он поцапался с кремлядской верхушкой и лично с х у й лом . Украине это ничего не дает.... поэтому и относится к нему украинцы должны как к обыкновенному кацапу-рашисту!
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20.01.2021 10:59 Відповісти
Ну а я о чем... Но тактически ( не стратегически) на данный момент Навальный это "камушек, гвоздик" в ботинке Пу, ну и на том спасибо, как говорится. Как там у "Статского советника" - СДД ( сожрите друг друга) и флаг им в руки, и камни с неба, и санкций до небес.
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20.01.2021 11:05 Відповісти
А шо, жтот "Чернев" спит с женой Навального, шо такие откровения выдает?
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20.01.2021 10:53 Відповісти
"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення - Цензор.НЕТ 3850
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20.01.2021 10:55 Відповісти
Українці, не плекайте марних сподівань. Навальний - це як бунтівник на піратському кораблі, що вас переслідує. Він тимчасово корисний для нас, поки там точиться боротьба. Але як тільки він переможе, він стане такою ж загрозою, як і старий піратський капітан. Ну, якщо він програє, то тим паче все ясно.
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20.01.2021 10:55 Відповісти
ей богу, не навальный , а тихановская - шило-мыло...
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20.01.2021 10:59 Відповісти
зеленый червь наверное общался с навальным и знает.... - защитник хренов.
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20.01.2021 10:57 Відповісти
Говно говорит про говно.
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20.01.2021 10:59 Відповісти
От якби цей слуга народу пішов на х## разом з навальним,то було б набагато краще.
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20.01.2021 11:05 Відповісти
Я знаю його позицію ... і розумію, що як політик, який має набирати рейтинг, він не може поки висловлювати іншу точку зору. Джерело: https://censor.net/ua/n3242864

не впізнаєте тактику зекоманди під час президентських?
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20.01.2021 11:07 Відповісти
Бред, господин Чернев! Навальный такой же имперец, как и все присутствующие во власти роSSии. А его сравнение Крыма с бутербродом, полностью это подтверждает. И нефиг его поддерживать, он того не стоит. Только НЕМЦОВ был достоин уважения и сопереживания, поэтому ***** его и убрал.
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20.01.2021 11:12 Відповісти
О, так может БутерБрату-2 кого-то новичком травонуть и пассажирский самолет ухерачить? "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги а для рейтинга! "
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20.01.2021 11:13 Відповісти
Старшина Запаса

https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
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20.01.2021 11:14 Відповісти
Чего-то нам стесняться? Мы, украинцы, тоже должны способствовать возрастанию его рейтинга - посылать это, великодержавное чмто, куда подальше, не различая в нем приемлемого для себя политика. Чтоб еще больше он рос в глазах своих имперцев.
Не понимает нас, украинцев, это зеленое гуано, раз так подробно пытается объяснить природу прироста политических рейтингов в Мордоре.
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20.01.2021 11:25 Відповісти
Скоро в Геленджике
"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення - Цензор.НЕТ 4367
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20.01.2021 11:38 Відповісти
куда та передасня лезет? власть для семитов завоевывать?
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20.01.2021 11:57 Відповісти
Навальный может быль даже опасней *****, он намного умнее, хитрее... и Крым он точно не отдаст, может выйти из Донбасса это да, но им этот Донбас накуй не всрался.
А вдруг при навальном Россия нормально заживёт повысятся зарплати и пенсии, прикиньте как тогда нас начнут русские нагибать в коментах.
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20.01.2021 12:39 Відповісти
Нам тепер активно "рекламуватимуть" навального, мовляв "то путін поганий, а так росія хороша, і нам треба дружити". Достатньо відкрити підручник з історії, аби второпати, що в московії змінюються тільки прізвища царів, а хижа сутність лишається незмінною. Нам можна буде розслабитися тільки тоді, коли ця намахана імперія дезінтегрується.
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20.01.2021 12:48 Відповісти
Да, пока не может. А так бы он конечно сказал бы. Но пока что нет.
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20.01.2021 13:00 Відповісти
Алексей может и Леха-бутерброд как его называют наши патриоты или Лехаим, как его именуют патриоты **********, но когда я смотрел фильм вчера вечером было 13 миллионов просмотров, а сейчас уже 24 и это никак нельзя остановить. Как бы там ни было, но операция блестяще организована по силе и времени, отчего ***** очень больно и это надо только приветствовать.
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20.01.2021 16:31 Відповісти
 
 