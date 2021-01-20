"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення
Навальний, на відміну від Путіна, готовий до обговорення теми Криму.
Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.
"Олексій (Навальний. - Ред.) – сильна та хоробра людина. З правильними цінностями та поглядами. Я знаю його позицію щодо Криму. І розумію, що як політик, який має набирати рейтинг, він не може поки висловлювати іншу точку зору. Але навіть готовність до проведення прозорого референдуму вказує на відкритість до обговорення теми Криму, що не вбачається можливим з існуючим режимом у Кремлі", - заявив "слуга народу" Чернєв.
Разом з тим, колега Чернєва по фракції Ірина Верещук не настільки оптимістична щодо позиції Навального стосовно Криму: "Мені імпонує те, що він бореться з корупцією і не боїться кидати виклик Путіну. Але, наскільки я знаю, Навальний не підтримує повернення Криму Україні. Тому, не можу сказати, що я підтримую його як політика. Хоча співчуваю йому як жертві політичних репресій".
"Я не бачу чому пересічні українці повинні переживати (уважно спостерігати) за подіями навколо пана Навального. Ми повинні жити своїм життям. ... На даному етапі не бачу користі в існуванні українського внутрішньополітичного дискурсу щодо Навального", - додала "слуга народу" Верещук.
Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - не це бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати? Ось я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми всі приблизно припускаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, незважаючи на образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це довгий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навальный -- обычная кукла для лохов. Настоящих оппозиционеров ***** давно убрал. Как Немцова или Новодворскую.
Ты удивишься, но ***** Крым хапануло тоже ради рейтинга. И таки набрал рейтинг.
Как думаешь, сколько украинцев готов убить Навальный ради рейтинга и какие территории оккупировать?
Чемодан, вокзал, Роися!!!
не впізнаєте тактику зекоманди під час президентських?
а токмо волею пославшей мя супругиа для рейтинга! "
https://facebook.com/babchenkoa/posts/3198773303556214 Ну, что же. Новый царь на России народился. Новым Императором теперь однозначно будет Алексей Навальный. А значит, кардинально и в этот раз опять ничего не поменяется. Катарсиса не произойдет.Прозрения не наступит А значит, Украине надо готовится к войне
мто, куда подальше, не различая в нем приемлемого для себя политика. Чтоб еще больше он рос в глазах своих имперцев.
Не понимает нас, украинцев, это зеленое гуано, раз так подробно пытается объяснить природу прироста политических рейтингов в Мордоре.
А вдруг при навальном Россия нормально заживёт повысятся зарплати и пенсии, прикиньте как тогда нас начнут русские нагибать в коментах.