"Слуга народу" Чернєв про позицію Навального щодо Криму: Він має набирати рейтинг, тому поки не може висловлювати іншу точку зору, але відкритий до обговорення

Навальний, на відміну від Путіна, готовий до обговорення теми Криму.

Про це Цензор.НЕТ розповів у коментарі нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Олексій (Навальний. - Ред.) – сильна та хоробра людина. З правильними цінностями та поглядами. Я знаю його позицію щодо Криму. І розумію, що як політик, який має набирати рейтинг, він не може поки висловлювати іншу точку зору. Але навіть готовність до проведення прозорого референдуму вказує на відкритість до обговорення теми Криму, що не вбачається можливим з існуючим режимом у Кремлі", - заявив "слуга народу" Чернєв.

Разом з тим, колега Чернєва по фракції Ірина Верещук не настільки оптимістична щодо позиції Навального стосовно Криму: "Мені імпонує те, що він бореться з корупцією і не боїться кидати виклик Путіну. Але, наскільки я знаю, Навальний не підтримує повернення Криму Україні. Тому, не можу сказати, що я підтримую його як політика. Хоча співчуваю йому як жертві політичних репресій".

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"Я не бачу чому пересічні українці повинні переживати (уважно спостерігати) за подіями навколо пана Навального. Ми повинні жити своїм життям. ... На даному етапі не бачу користі в існуванні українського внутрішньополітичного дискурсу щодо Навального", - додала "слуга народу" Верещук.

Детальніше читайте в статті Євгена Кузьменка "Навальний проти Путіна": чи варто Україні та українцям звертати увагу?.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Зазначимо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - не це бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати? Ось я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде. Я думаю, що результати цього референдуму ми всі приблизно припускаємо, які можуть бути. Ось як вирішать - так вирішать. Я думаю, що насправді, це для України, незважаючи на образу, яку вони відчувають, тощо, це плюс. Це велике щастя, що Крим з абсолютно проросійським народом, з консервативно налаштованим населенням, яке не приймає їхньої антикорупційної революції, не приймає бажання йти в Європу, пішов від них. Вони втратили 2 млн виборців, які гальмували цей рух. Тому це така, з одного боку, win-ситуація. У політиці це довгий час буде заважати і нам, і Україні, і Європі. І, на жаль, Крим приречений бути тим, щось типу Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається".