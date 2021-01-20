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Новини
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У Києві знову високий рівень забруднення повітря: показники шкідливих речовин перевищують допустимі норми в 2-7 разів

У Києві знову високий рівень забруднення повітря: показники шкідливих речовин перевищують допустимі норми в 2-7 разів

У Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в середньому показники шкідливих речовин у повітрі столиці перевищують допустиму норму в 2-7 разів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна:

  • завислих речовин (пилу) - в 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино);
  • діоксиду сірки - в 3,6-3,9 раза - на Бессарабській площі, вулицях Каунаської, інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; в 2,3-3,4 раза - на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не виявлено;
  • діоксиду азоту - в 5,5-7,2 раза - на вулицях Каунаської та інженера Бородіна, площі Перемоги; в 4-4,8 раза - на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза - на всіх постах, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;
  • формальдегіду - в 2,0-2,2 раза - на проспекті Перемоги, площі Бессарабської і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаської; в 1,4-1,8 раза - на інших постах спостережень, крім проспекту Науки

"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки - підвищився, іншими домішками - майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери", - повідомили в обсерваторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити, що повітря в Києві надзвичайно забруднене, ми не можемо, - Кульбіда

Згідно з ресурсом IqAir, станом на 20 січня, Київ посідає 14 місце у світі за рівнем забруднення повітря. Столиця України має індекс забруднення 168 за норми 50.

У Києві знову високий рівень забруднення повітря: показники шкідливих речовин перевищують допустимі норми в 2-7 разів 01

Автор: 

повітря (165) Київ (19410) екологія (1346)


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Топ коментарі
+2
то русскій мір іспускаєт русскій дух
київські ТЕЦ працюють зараз на вугіллі з ОРДЛО (див. репортаж Д.Казанського) та реекспортованому високосірчаному з Ростовщини
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20.01.2021 11:08
+1
И бензин и роснефти и газ в комфорках оттуда.
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20.01.2021 11:12
+1
Гугл в помощь. В начале 70-х годов учёные-гигиенисты определили, что доля загрязнений, которую вносят в атмосферу автомобили, в среднем равна 13%. Сейчас она достигла уже 50% и продолжает расти, а для городов и промышленных центров доля выбросов от выхлопных газов в общем объёме загрязнений значительно выше - до 70% и более. Это создаёт серьёзную экологическую проблему».
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20.01.2021 12:47
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В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха: показатели вредных веществ превышают допустимые нормы в 2-7 раз - Цензор.НЕТ 3428
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20.01.2021 11:06 Відповісти
то русскій мір іспускаєт русскій дух
київські ТЕЦ працюють зараз на вугіллі з ОРДЛО (див. репортаж Д.Казанського) та реекспортованому високосірчаному з Ростовщини
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20.01.2021 11:08 Відповісти
И бензин и роснефти и газ в комфорках оттуда.
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20.01.2021 11:12 Відповісти
Живи у своєму Мухосранську й далі, у Києві на тебе ніхто не чекає.
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20.01.2021 12:04 Відповісти
Когда средний возраст авто в Украине 17 лет, что вы хотели. Евро-5 под растаможку 130 тысяч гривен.
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20.01.2021 12:25 Відповісти
До чого тут автівки? Як би ти був з Києва, таку маячню не писав би.
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20.01.2021 12:38 Відповісти
Гугл в помощь. В начале 70-х годов учёные-гигиенисты определили, что доля загрязнений, которую вносят в атмосферу автомобили, в среднем равна 13%. Сейчас она достигла уже 50% и продолжает расти, а для городов и промышленных центров доля выбросов от выхлопных газов в общем объёме загрязнений значительно выше - до 70% и более. Это создаёт серьёзную экологическую проблему».
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20.01.2021 12:47 Відповісти
Ще раз запитаю - ти з Києва? Вікно в ночі та зранку відчиняєш? Чим тхне?
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20.01.2021 13:23 Відповісти
С таким настроением ты слона не продашь
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20.01.2021 17:20 Відповісти
Что бы снизить загрязнение воздуха и дать врагу денег на войну - нужно закупить больше личных автомобилей!

Желательно дизельных.
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20.01.2021 12:48 Відповісти
а кличко все по фиг.
Онкология растет, и всем плевать
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20.01.2021 16:24 Відповісти
 
 