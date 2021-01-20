У Києві знову високий рівень забруднення повітря: показники шкідливих речовин перевищують допустимі норми в 2-7 разів
У Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в середньому показники шкідливих речовин у повітрі столиці перевищують допустиму норму в 2-7 разів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна:
- завислих речовин (пилу) - в 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (район метро Святошино);
- діоксиду сірки - в 3,6-3,9 раза - на Бессарабській площі, вулицях Каунаської, інженера Бородіна, площі Перемоги, Оболонському проспекті; в 2,3-3,4 раза - на інших постах спостережень, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де перевищень не виявлено;
- діоксиду азоту - в 5,5-7,2 раза - на вулицях Каунаської та інженера Бородіна, площі Перемоги; в 4-4,8 раза - на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, бульварах Лесі Українки та Вацлава Гавела; в 3,1-3,9 раза - на всіх постах, крім проспекту Науки, де перевищень не виявлено;
- формальдегіду - в 2,0-2,2 раза - на проспекті Перемоги, площі Бессарабської і Перемоги, вулицях Олександра Довженка та Каунаської; в 1,4-1,8 раза - на інших постах спостережень, крім проспекту Науки
"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки - підвищився, іншими домішками - майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери", - повідомили в обсерваторії.
Згідно з ресурсом IqAir, станом на 20 січня, Київ посідає 14 місце у світі за рівнем забруднення повітря. Столиця України має індекс забруднення 168 за норми 50.
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