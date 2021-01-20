РФ потрібно вирішити два ключові питання у відносинах зі США та ЄС, а Навальний тут може стати одним з аргументів у торгах, - Бєлковський

Майбутнє російського опозиційного політика Олексія Навального, який був заарештований цього тижня, багато в чому залежить від країн Заходу та їхніх переговорів з російською владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив російський політолог Станіслав Бєлковський.

"Найближче майбутнє [Навального] змоделювати дуже просто: до 2 лютого 2021 року він буде в СІЗО "Матросская тишина"... А після цього він дійсно може вирушити у в'язницю у справі "Ів Роше", якщо умовний строк перекваліфікують у реальний. І тут питання в тому, що трапиться до 2 лютого, що може вплинути на долю Олексія Анатолійовича", – сказав Бєлковський.



За його словами, Росія зараз зацікавлена у вирішенні щонайменше двох головних питань у відносинах зі США і Євросоюзом. Стосовно Америки, то Кремль дуже хоче продовжити підписаний у 2010 році Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (скорочена назва – СНО-III), продовжив Бєлковський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні весь демократичний світ знає прізвище Навального, забувши при цьому прізвища сотень українців і кримських татар, незаконно утримуваних у путінських в'язницях, - нардепка "ЄС" Геращенко

"Термін його дії спливає 5 лютого. Кремль, безумовно, зацікавлений у цьому договорі, тому в Росії немає жодних економічних можливостей для новітньої гонки озброєнь. Росія не має у своєму розпорядженні ресурсів для виробництва цих озброєнь. Дешевший варіант – вкладати гроші в комп'ютерні стрілялки, які видають за презентації, і в такий спосіб залякувати весь світ і схиляти його до компромісних варіантів, чим Кремль успішно займається. Але відкладати пролонгацію договору [президент РФ] Володимир Путін не хоче. [Обраний президент США] Джо Байден надсилав сигнали, що він готовий пролонгувати договір. Найрізноманітнішими, поки неформальними і неофіційними, устами ці сигнали передавали", – сказав політолог.

Також читайте: Україна повинна вимагати звільнення Навального, - "слуга народу" Чернєв

Щодо ЄС, то головне питання для Кремля – легалізація російської вакцини проти коронавірусу, зазначив Бєлковський (наразі, за даними виробників російської вакцини "Супутник V", її схвалили в Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі та Парагваї, й "ініційовано процес реєстрації вакцини в ЄС").



"У відносинах із ЄС головним є питання легалізації російських вакцин проти COVID-19 і російських паспортів вакцинації. Бо якщо цього не відбудеться, то росіяни, щеплені цими вакцинами, не зможуть вільно подорожувати світом, – зазначив Бєлковський. – Відповідно, Олексій Навальний може стати одним з аргументів на торзі щодо цих питань із боку Заходу. Якщо Захід попросить його відпустити і визначить це як умову в таких серйозних, важливих для офіційної Російської Федерації заходах, то це якось позначиться на його долі сприятливо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські блогери записують ролики з однаковим текстом, що засуджує Навального: "Повернутися, щоб твою країну засипали санкціями? Круто, звісно". ВIДЕО

Політолог підкреслив, що для Кремля Навальний залишається фактором міжнародної, а не внутрішньої політики.

"Коли Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, заявляє, що Путін Навального не боїться і не вважає серйозною внутрішньополітичною загрозою, він не бреше", – переконаний Бєлковський.



Водночас, на його думку, навіть якщо Навального випустять на свободу, російська влада спробує обмежити його політичну активність, "зокрема юридичними актами".



"Для мене очевидно, що поки Путін залишається президентом, Навальний не зможе брати участі у жодних виборах у Росії офіційно і легально. Тільки як третя особа і в групі підтримки якихось кандидатів. Але США і Європа, думаю, можуть від Путіна домогтися, щоб він не сидів довго в тюрмі. Якщо захочуть, якщо для них доля Навального настільки важлива (а це вже треба запитати у них)", – сказав політолог.

Також читайте: Навальний із СІЗО: Я не шкодую, що повернувся

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.