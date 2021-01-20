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РФ потрібно вирішити два ключові питання у відносинах зі США та ЄС, а Навальний тут може стати одним з аргументів у торгах, - Бєлковський

РФ потрібно вирішити два ключові питання у відносинах зі США та ЄС, а Навальний тут може стати одним з аргументів у торгах, - Бєлковський

Майбутнє російського опозиційного політика Олексія Навального, який був заарештований цього тижня, багато в чому залежить від країн Заходу та їхніх переговорів з російською владою.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив російський політолог Станіслав Бєлковський.

"Найближче майбутнє [Навального] змоделювати дуже просто: до 2 лютого 2021 року він буде в СІЗО "Матросская тишина"... А після цього він дійсно може вирушити у в'язницю у справі "Ів Роше", якщо умовний строк перекваліфікують у реальний. І тут питання в тому, що трапиться до 2 лютого, що може вплинути на долю Олексія Анатолійовича", – сказав Бєлковський.

За його словами, Росія зараз зацікавлена у вирішенні щонайменше двох головних питань у відносинах зі США і Євросоюзом. Стосовно Америки, то Кремль дуже хоче продовжити підписаний у 2010 році Договір про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (скорочена назва – СНО-III), продовжив Бєлковський.

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"Термін його дії спливає 5 лютого. Кремль, безумовно, зацікавлений у цьому договорі, тому в Росії немає жодних економічних можливостей для новітньої гонки озброєнь. Росія не має у своєму розпорядженні ресурсів для виробництва цих озброєнь. Дешевший варіант – вкладати гроші в комп'ютерні стрілялки, які видають за презентації, і в такий спосіб залякувати весь світ і схиляти його до компромісних варіантів, чим Кремль успішно займається. Але відкладати пролонгацію договору [президент РФ] Володимир Путін не хоче. [Обраний президент США] Джо Байден надсилав сигнали, що він готовий пролонгувати договір. Найрізноманітнішими, поки неформальними і неофіційними, устами ці сигнали передавали", – сказав політолог.

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Щодо ЄС, то головне питання для Кремля – легалізація російської вакцини проти коронавірусу, зазначив Бєлковський (наразі, за даними виробників російської вакцини "Супутник V", її схвалили в Росії, Білорусі, Сербії, Аргентині, Болівії, Алжирі, Палестині, Венесуелі та Парагваї, й "ініційовано процес реєстрації вакцини в ЄС").

"У відносинах із ЄС головним є питання легалізації російських вакцин проти COVID-19 і російських паспортів вакцинації. Бо якщо цього не відбудеться, то росіяни, щеплені цими вакцинами, не зможуть вільно подорожувати світом, – зазначив Бєлковський. – Відповідно, Олексій Навальний може стати одним з аргументів на торзі щодо цих питань із боку Заходу. Якщо Захід попросить його відпустити і визначить це як умову в таких серйозних, важливих для офіційної Російської Федерації заходах, то це якось позначиться на його долі сприятливо".

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Політолог підкреслив, що для Кремля Навальний залишається фактором міжнародної, а не внутрішньої політики.

"Коли Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, заявляє, що Путін Навального не боїться і не вважає серйозною внутрішньополітичною загрозою, він не бреше", – переконаний Бєлковський.

Водночас, на його думку, навіть якщо Навального випустять на свободу, російська влада спробує обмежити його політичну активність, "зокрема юридичними актами".

"Для мене очевидно, що поки Путін залишається президентом, Навальний не зможе брати участі у жодних виборах у Росії офіційно і легально. Тільки як третя особа і в групі підтримки якихось кандидатів. Але США і Європа, думаю, можуть від Путіна домогтися, щоб він не сидів довго в тюрмі. Якщо захочуть, якщо для них доля Навального настільки важлива (а це вже треба запитати у них)", – сказав політолог.

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

Бєлковський Станіслав (6) затримання (4336) кремль (521) путін володимир (23758) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+11
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 7049
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20.01.2021 11:12
+8
Бєлковский агітував за Зеленського і був проти Порошенка.Це псевдо ліберал,однієї з башт кремля.Вони всі там імперці.
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20.01.2021 11:15
+7
Одна из пуйловскийх говорящих голов выпущена в эфир озвучить условия, при которых пуйло выпустит Навального.
Разумно было бы не реагировать на ультиматум.
Пусть бутербрат сидит.
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20.01.2021 11:18
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бльо, ви б іще гіркінда в іксперди покликали...
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20.01.2021 11:09 Відповісти
А что там зелька? Что-то вякнуло это кирововатное создание?
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20.01.2021 11:09 Відповісти
Навальный это козырная карта, которой ходят...
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20.01.2021 11:10 Відповісти
Навальний вам - не бутерброд, щоб спочатку його садовили, а потім - відпускали! (Хай сидить "за вялічіє расісі"!)
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20.01.2021 13:00 Відповісти
це безкозирна карта, з якою сидять
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20.01.2021 13:29 Відповісти
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 1841
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20.01.2021 11:10 Відповісти
РФ нужно решить два ключевых вопроса в отношениях с США и ЕС, а Навальный здесь может стать одним из аргументов в торге, - Белковский - Цензор.НЕТ 7049
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20.01.2021 11:12 Відповісти
нахера здесь этот украинофоб, рассуждающий о судьбе овального? "цензор" вы там совсем ку-ку?
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20.01.2021 11:14 Відповісти
Бєлковский агітував за Зеленського і був проти Порошенка.Це псевдо ліберал,однієї з башт кремля.Вони всі там імперці.
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20.01.2021 11:15 Відповісти
А кто на Роисе не агитировал за Зеленского.
Вся Роися очень хотела, чтобы в Украине президентом стал бесхребетный шут.
Весь кацапский бомонд кирятком сцал, чтобы ЗЕ стал презом.
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20.01.2021 14:47 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 Агітували там,а вибрали у нас.Це комплекс малоросійства.
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20.01.2021 18:11 Відповісти
Сам факт того, что за ЗЕ агитирует враг, значит очень немало для тех, кому мозг дан не только для жевательных рефлексов.

Комплекс малороса - это выбрать малороса, который за миру и дружбу и жвачку с Роисей.
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20.01.2021 18:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/184403 В нас тут за Навального можна так сказати агітують.І це роблять наче притомні люди.Виходить.що і вони малороси.
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20.01.2021 18:45 Відповісти
Такие незатейливые схемы у комбинатора всех времён и народов : берёшь человека в заложники и торгуешься о его судьбе, пытаясь отжать себе совершенно не относящиеся к заложнику, темы. То Сирию "меняет" на Украину, со сейчас Венесуэлу с Мадуро пытается втюхать Байдену, вместо дальнейших санкций. Вот это "многоходовочки"
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20.01.2021 11:16 Відповісти
Совсем уже рашки долбанулись-вам ,как минимум,для этого всего,надо на красной площади тому Навальному начать ногти выдергивать,при том в прямом эфире...
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20.01.2021 11:17 Відповісти
Одна из пуйловскийх говорящих голов выпущена в эфир озвучить условия, при которых пуйло выпустит Навального.
Разумно было бы не реагировать на ультиматум.
Пусть бутербрат сидит.
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20.01.2021 11:18 Відповісти
А санкций можно добавить.)
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20.01.2021 11:19 Відповісти
"Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге по этим вопросам со стороны Запада" Источник: https://censor.net/ru/n3242873

Но ведь это самым обычный терроризм.
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20.01.2021 11:19 Відповісти
И тут он совершенно прав.
Кацапы типо арестуют своего агента анального и будут торговать за его освобождение отмену санкций.
Гнилая дерьмократия во главе с бидоном и меркель будет рада найти подходящий повод для этого.
Давно проверенный кацапами метод - использовать ставшего бесполезным агента спецслужб для дестабилизации обстановки или торгов.
Примеры - Ходорковский, Шеремет, Гонгадзе.
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20.01.2021 11:21 Відповісти
Жаба очкастая бредит. А рашка отхватит новых санкций.
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Надо замочить этого леволюционера, а потом молиться на легенду
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20.01.2021 11:27 Відповісти
пусть сидит - он нужен как повод для санкций !
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20.01.2021 15:19 Відповісти
Что-то в этом есть....
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20.01.2021 11:28 Відповісти
Включил кино навального о дворце путина и заснул на питнадцатой минуте. Леша скучно!!!давай расследования по ЦАР, Сомали, Крыму, Донбассу и Грузии о военных преступлениях режима.
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20.01.2021 11:37 Відповісти
Вот и мутный Стасик проклюнулся и сообщил, что Навальный теперь - обменный фонд.
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20.01.2021 13:19 Відповісти
Если звёзды зажигают, значит это кому то нужно.
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20.01.2021 13:22 Відповісти
ага, до ху№ла ще на колінах приповзуть вимолювати за Навального та виторговувати його з "полону" ціною скасування санкцій, визнання кримнашу та підтримки ПП-2? що за ідіотська маєчня
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20.01.2021 13:25 Відповісти
Навальный сбитый летчик, ничего он не может.
У него нет теперь никакой поддержки.
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20.01.2021 13:38 Відповісти
Ну Белковский,вот это брякнул.За все те безобразия,что двадцать лет вытворяла клика чекистов должен отдуваться посторонний дядя.Да никаких переговоров с Москвой,только международный суд.А Навальный должен заявить что Крым украинский.
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20.01.2021 16:07 Відповісти
Ну Белковский,вот это брякнул.За все те безобразия,что двадцать лет вытворяла клика чекистов должен отдуваться посторонний дядя.Да никаких переговоров с Москвой,только международный суд.А Навальный должен заявить что Крым украинский.
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20.01.2021 16:09 Відповісти
Белковский подсказывает кремляди(или констатирует факт), что Навального можно использовать как заложника, чтобы Запад был сговорчивее, подобно тому, как пуйло думал использовать Донбасс для того, чтобы Украина забыла о Крыме и бросила все силы на Донецк с Луганском...

Не могу понять, Белковский подлец или просто рассказывает об очевидном...
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20.01.2021 19:20 Відповісти
Хитромудрый теперь через презерватива закидывает пробные шары. Такие профессионалы "дают" интервью не почему-то, а зачем-то.
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21.01.2021 23:02 Відповісти
 
 